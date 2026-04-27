  • IPL सुरु असतानाच धोनीसंदर्भात वाईट बातमी! Stephen Fleming दिली धक्कादायक अपडेट; चाहत्यांना मोठा धक्का

IPL सुरु असतानाच धोनीसंदर्भात वाईट बातमी! Stephen Fleming दिली धक्कादायक अपडेट; चाहत्यांना मोठा धक्का

Explained MS Dhoni IPL 2026 Comeback: धोनी नेट्समध्ये सराव करताना दिसत असल्याने तो पुन्हा मैदानात दिसेल असं वाटत असतानाच एक वाईट बातमी समोर आली आहे. नेमकं घडलंय काय आणि स्टीफन फ्लेमिंग काय म्हणालाय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 27, 2026, 11:44 AM IST
IPL सुरु असतानाच धोनीसंदर्भात वाईट बातमी! Stephen Fleming दिली धक्कादायक अपडेट; चाहत्यांना मोठा धक्का
फ्लेमिंगने नेमकं काय सांगितलं? (फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन साभार)

Explained MS Dhoni IPL 2026 Comeback: यंदाच्या आयपीएलमध्ये एम. एस. धोनीला पुन्हा मैदानात खेळताना पाहण्याची इच्छा असलेल्या चाहत्यांना धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. चेन्नई सुपर किंग्जचा मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंगनेच यासंदर्भात माहिती दिली आहे. धोनीच्या मांडीचे स्नायू दुखावले गेल्याचं फ्लेमिंगने स्पष्ट केलं आहे. धोनीच्या पायाच्या स्नायूंवर ताण आला असून धोनी लवकरच मैदानात दिसण्याची आशा पुन्हा मावळली आहे. धोनी रिकव्हरी करत असून तो नेट्समध्ये सराव करत असल्याचे व्हिडीओ समोर आल्याने लवकरच तो चेन्नईच्या संघात अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये दिसेल अशी अपेक्षा चाहत्यांना होती. मात्र आधीच्या जखमेमधून रिकव्हर होतानाच धोनीला दुसरा धक्का बसला आहे. 

स्थिती गुंतागुतींची झाली कारण...

धोनीला सुरुवातीला जखम झाली तेव्हा तो पहिले दोन आठवडे खेळणार नाही असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र आता आयपीएल सुरु होऊन महिन्याहून अधिक कालावधी उलटला असूनही धोनी मैदानात येण्याची चिन्हं दिसत नाहीयेत. चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाचे आठ सामने खेळून झाले आहेत. त्यांची परिस्थिती म्हणावी तशी चांगली नसून त्यांना पदोपदी कर्णधार धोनीच्या नियोजनाची कमतरता जाणवतेय असं चित्र मैदानात दिसत आहे. अशातच फ्लेमिंगने या चिंतेत भर घालणारी माहिती गुजरात टायटन्सविरुद्ध रविवारचा सामना गमावल्यानंतर दिली. धोनीला लवकरच बरी होणारी दुखापत झाली असून तो रिकव्हर होईल असं वाटत असतानाच त्याला दुसऱ्यांदा दुखापत झाल्याने स्थिती अजून गुंतागुंतीची झाली असल्याचं फ्लेमिंगने स्पष्ट केलं आहे.

नक्की वाचा >> Super Over मधला जगातील सर्वात वाईट खेळाडू! 10 बॉलमध्ये 1 रन, 4 भोपळे; 'तो' आहे तरी कोण?

शनिवारी केला सराव

"तो पुनरागमनासाठी तयार आहे. तो सराव करत होता. मात्र सरावादरम्यान पुन्हा त्याला दुखापत झाल्याची माहिती माझ्यापर्यंत पोहोचली आहे. दुसऱ्यांदा दुखापत झाल्यापासून तो रिकव्हरीसाठी प्रयत्न करतोय. मात्र दुसऱ्यांदा दुखापत झाल्याने त्याचं मैदानावरील पुनरागमन लांबलं आहे," असं फ्लेमिंगने स्पष्ट केलं आहे. पत्रकारांशी संवाद साधताना फ्लेमिंगने ही माहिती दिली. जखमी असला तरी धोनी सरावासाठी येत होता. तो नेट्समध्ये फलंदाजी करताना, क्षेत्ररक्षणाचा सराव करताना दिसून आला. शनिवारी त्याने फलंदाजीचा प्रशिक्षक मायकल हसीच्या नेतृत्वाखाली काही फिरकी गोलंदाजांच्या गोलंदाजीवर सरावही केला. 

सगळेच तो मैदानात उतरण्याची वाट पाहत आहेत

वानखेडे स्टेडियमवर तो मागील आठवड्यात मुंबईविरुद्धच्या सामन्याआधी विकेट किपींगचा सराव करताना दिसला. "तो फिजीओ आणि इतरांच्या मदतीने रिकव्हरीचा प्रयत्न करत आहे. आम्ही सुद्धा तो मैदानात उतरण्याची वाट पाहतोय. मात्र मी परत एकदा सांगेन की यावर फार बोलू नये कारण तो प्रगती करतोय आणि त्याला शक्य होईल ते सर्व काही तो करतोय," असं फ्लेमिंगने म्हटलं आहे. 

नक्की वाचा >> सुपर ओव्हरचा मुंबईला फटका! KKR v LSG मॅच अन् MI चा झाला गेम

चेन्नईची अवस्था बिकट

चेन्नईच्या संघाने आपल्या आठ सामन्यांपैकी पाच गमावले असून ते पॉइण्ट्स टेबलमध्ये सहाव्या स्थानी आहेत. आता चेन्नईचा पुढील सामना 2 मे रोजी मुंबईविरुद्ध होणार आहे. त्यामुळेच संघाला चांगली विश्रांती मिळणार आहे. आता धोनी पुन्हा कधी मैदानात उतरेल याबद्दल संघामध्येही चर्चा असली तरी त्याचं उत्तर कोणाकडेच नाहीये, हे ही सत्य आहे.

धोनी खेळणारच नाही?

चेन्नईचे सहा सामने शिल्लक असून अजून काही आठवडे धोनी मैदानात उतरला नाही आणि चेन्नईची सध्याची स्थिती पाहता ते सुपर फोरसाठी पात्र ठरले नाही तर यंदाच्या पर्वात धोनीला खेळताना पाहता येणं कठीण असल्याची चर्चाही चाहत्यांमध्ये आहे.

पॉइण्ट्स टेबलमध्ये चेन्नईची नेमकी स्थिती काय?

आयपीएलचे यंदाच्या पर्वातील अर्ध्याहून अधिक सामने संपले आहेत. त्यानंतर तळाच्या पाच संघांमध्ये चेन्नईचा संघ आहे. पॉइण्ट्स टेबलचा विचार केला तर सहाव्या स्थानावर चेन्नई सुपर किंग्जचा संघ असून त्यांना 8 पैकी 3 सामने जिंकता आले आहेत. त्याचप्रमाणे 7 पैकी 3 सामने जिंकून दिल्लीचा संघ सातव्या स्थानावर आहे. कोलकात्याच्या संघाने सुपर ओव्हरमध्ये लखनऊला पराभूत केल्याने त्यांनी दोन स्थानांनी झेप घेतली आहे. कोलकात्याचा संघ दहाव्या स्थानावरुन आठव्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्यांनी आपल्या आठपैकी 2 सामने जिंकले असले तरी एक सामना अनिर्णित राहिल्याने त्यांचे दोन विजयासहीत पाच पॉइण्ट्स आहेत. म्हणूनच 7 पैकी 5 सामन्यांमध्ये पराभूत होऊन केवळ 2 विजयांसहीत मुंबईचा संघ 4 पॉइण्ट्ससहीत नवव्या स्थानी आहे. कोलकात्याविरुद्धच्या सामन्याप्रमाणेच हातातोंडाशी आलेले काही सामने गमावल्याने लखनऊचा संघ 8 पैकी केवळ 2 सामने जिंकून पॉइण्ट्स टेबलमध्ये तळाशी आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

मरीन ड्राईव्हववर भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू; विचलित करणारी...

मुंबई बातम्या