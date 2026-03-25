Explained: T20 सामन्यात 38 षटकार अन् 549 धावा.. धावांच्या पावसात थरारलेलं चिन्नास्वामी! इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार?

IPL 2026 1st Match RCB vs SRH : आईपीएल 2026 चा 19वा सीजन सुरु होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले असून 28 मार्चपासून ही थरारक स्पर्धा सुरु होणार आहे. यंदाच्या स्पर्धेची सुरुवातच एका रोमांचक सामन्याने होणार आहे. गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (Royal Challengers Bengaluru) आणि सनरायझर्स हैदराबाद
(Sunrisers Hyderabad) हे दोन जबरदस्त संघ पहिल्याच दिवशी आमनेसामने येणार आहेत. या सामन्याला विशेष महत्त्व मिळण्याचं कारण म्हणजे काही वर्षांपूर्वी याच दोन संघांनी क्रिकेटप्रेमींना आठवणीत राहील असा सामना दिला होता. बेंगळुरूमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (M. Chinnaswamy Stadium) येथे झालेल्या त्या लढतीने टी20 क्रिकेटचे अनेक विक्रम मोडीत काढले होते. आता यंदाच्या सिजनलाही इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का? अशी चर्चा सर्व चाहते करत आहेत.
त्या सामन्याची आठवण आजही चाहत्यांच्या मनात ताजी आहे. कारण त्या दिवशी मैदानावर अक्षरशः धावांचा पाऊस पडला होता. चौकार-षटकारांचा वर्षाव इतका मोठा होता की, गोलंदाज पूर्णपणे हतबल झाले होते. दोन्ही संघांनी मिळून तब्बल 549 धावा केल्या होत्या, जे टी20 इतिहासातील सर्वाधिक एकूण धावसंख्यांपैकी एक मानले जाते. त्या सामन्यातील प्रत्येक षटकात काहीतरी रोमांचक घडत होतं आणि प्रेक्षकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता.
प्रथम फलंदाजी करताना हैदराबादने आक्रमक सुरुवात केली आणि सुरुवातीपासूनच बेंगळुरूच्या गोलंदाजांवर दबाव टाकला. ऑस्ट्रेलियाचा धडाकेबाज फलंदाज ट्रॅव्हिस हेड (Travis Head) याने तर मैदानावर अक्षरशः वादळ घातलं. त्याने केवळ 41 चेंडूत 102 धावा ठोकत शानदार शतक झळकावलं. त्याच्या फलंदाजीमध्ये ताकद, टायमिंग आणि आत्मविश्वास यांचा सुंदर मिलाफ दिसून आला. मैदानाच्या चारही बाजूंना त्याने फटके मारत प्रेक्षकांना खिळवून ठेवलं.
त्याचवेळी, मधल्या आणि शेवटच्या षटकांत हेनरिक क्लासेन (Heinrich Klaasen) यानेही आपली आक्रमक शैली दाखवली. त्याने 31 चेंडूत 67 धावा करत डावाला जबरदस्त फिनिश दिला. त्याच्या फटक्यांमुळे हैदराबादचा स्कोर वेगाने वाढत गेला आणि अखेर 20 षटकांत 287 धावांचा प्रचंड डोंगर उभा राहिला. या डावात एकूण 19 चौकार आणि तब्बल 22 षटकार पाहायला मिळाले, जे त्याची सामन्यातील आक्रमकता दाखवतात.
इतक्या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करणे हे कोणत्याही संघासाठी कठीण असतं, पण बेंगळुरूने हार मानली नाही. विराट कोहली (Virat Kohli) याने सुरुवातीलाच आक्रमक खेळ करत संघाला दमदार सुरुवात करून दिली. त्याने जलदगतीने धावा करत लक्ष्याचा पाठलाग शक्य असल्याचा विश्वास निर्माण केला. त्यानंतर अनुभवी विकेटकीपर-फलंदाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) याने जबाबदारी उचलली. त्याने 35 चेंडूत 83 धावांची झंझावाती खेळी करत सामना शेवटपर्यंत जिवंत ठेवला.
परंतु, दुसऱ्या टोकावरून सातत्याने साथ मिळाली नाही, ही बेंगळुरूसाठी मोठी अडचण ठरली. काही महत्त्वाच्या विकेट्स वेळोवेळी पडल्यामुळे दबाव वाढत गेला. अखेर बेंगळुरूने 20 षटकांत 262 धावा केल्या, जे स्वतःमध्ये मोठं स्कोर असलं तरी विजयासाठी अपुरं ठरलं. हैदराबादने हा सामना 25 धावांनी जिंकत एक ऐतिहासिक विजय मिळवला.
त्या दिवशी क्रिकेट चाहत्यांनी जे अनुभवले, ते केवळ एक सामना नव्हता, तर टी20 क्रिकेटमधील आक्रमकतेचा आणि मनोरंजनाचा सर्वोच्च बिंदू होता. प्रत्येक फटका, प्रत्येक षटक आणि प्रत्येक क्षण प्रेक्षकांसाठी थरारक ठरला. आता पुन्हा एकदा हेच दोन संघ आमनेसामने येणार असल्याने, चाहत्यांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत. जर इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली, तर पुन्हा एकदा धावांचा पाऊस आणि विक्रमांची बरसात पाहायला मिळू शकते.