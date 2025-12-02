Explained: टीम इंडियामध्ये तणाव, गंभीर-रोहित-कोहली यांच्यात काय सुरू आहे? BCCI देखील चिंतेत

Team India Controversy: भारतीय क्रिकेट सध्या एक गंभीर टप्प्यावर आहे. गौतम गंभीरच्या मुख्य प्रशिक्षकपद स्वीकारल्यानंतर टीम इंडियाचा टेस्ट प्रदर्शन हळूहळू खराब होत चालले आहे. गेल्या एका वर्षात घरच्या मैदानावर दोन टेस्ट मालिका गमावल्यामुळे चौकटीतून टीका होत आहे, तर लिमिटेड ओव्हर्समध्ये मिळालेले मिश्रित निकाल गंभीरच्या कोचिंगपदाला थोडासा आधार देत आहेत. चँपियन्स ट्रॉफी आणि आशिया कपमधील विजय हे त्याच्या करिअरातील मोठी उपलब्धी मानली जात आहे, तरीही चँपियन्स ट्रॉफीची तयारी पूर्वकोच राहुल द्रविडला श्रेय जाते आणिआशिया कपमध्ये भारतासमोर तुलनेने कमजोर संघ होते.
सध्या अशी चर्चा आहे की सीनियर खेळाडूंशी गंभीरचे संबंध आदर्श नाहीत आणि ड्रेसिंग रूमचे वातावरण तणावपूर्ण आहे. यामुळे BCCI देखील चिंतेत आहे. BCCI ने रायपूरमध्ये 3 डिसेंबरला दुसऱ्या वनडेच्या आधी मीटिंगचे आयोजन केले आहे. या मीटिंगमध्ये गंभीर, मुख्य निवडणूक समितीचे प्रमुख अजीत अगरकर, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सहभागी होऊ शकतात. मीटिंगमध्ये वर्ल्ड कप 2027 पर्यंतचे रोडमॅप, संवाद कमी झालेले मुद्दे आणि टीम व्यवस्थापनावर चर्चा केली जाईल.
भारतीय क्रिकेटमध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे सर्वात मोठे खेळाडू मानले जातात. परंतु गंभीरच्या नेतृत्वाखाली, या दोन दिग्गज आणि हेड कोच यांच्यातील नाती थंडावलेली असल्याची चर्चा आहे. दैनिक जागरणच्या अहवालानुसार, राहुल द्रविड़च्या जागी गंभीरने कोचिंग स्वीकारल्यानंतर या खेळाडूंचे संबंध पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत. सीनियर खेळाडूंना कोचचे निर्णय आवडत नाहीत. कोहली आणि रोहितच्या अचानक रिटायरमेंटनंतर ड्रेसिंग रूममध्ये फूट दिसू लागली. ऑस्ट्रेलियातील वनडेदरम्यान रोहित आणि अजीत अगरकर यांच्यात चांगले संबंध नव्हते. साउथ आफ्रिकाविरुद्धच्या वनडेदरम्यान कोहली-गंभीर यांच्यात संवाद कमी झाला. BCCI ला सध्या ही परिस्थिती समाधानकारक वाटत नाही कारण हे सीनियर व्यवस्थापनाच्या सार्वजनिक टीकेमुळे संघासाठी धोकादायक ठरत आहे.
मीटिंगमध्ये BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया, जॉइंट सेक्रेटरी प्रभतेज सिंह भाटिया, गंभीर, अजीत अगरकर सहभागी होण्याची शक्यता आहे. नवीन BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास सहभागी होतील की नाही, ते ठरलेले नाही.
भारतीय संघाने साउथ आफ्रिकाविरुद्ध टेस्ट मालिकेत कमकुवत कामगिरी केली. आगामी T20 वर्ल्ड कप आणि वनडे वर्ल्ड कप साठी तयारी करताना BCCI चाहती की ही समस्यांवर लवकर उपाय होईल. अफवा होती की BCCI चाहती की कोहली टेस्टमधून रिटायरमेंट मागे घेईल, पण रांची वनडेनंतर कोहली यांनी यावर स्पष्ट प्रतिकार दर्शवला.
Q1: टीम इंडियामध्ये सध्या काय समस्या आहे?
A1: गौतम गंभीर यांच्या कोचिंगखाली टेस्टमध्ये सतत खराब कामगिरी, सीनियर खेळाडूंचे अचानक रिटायरमेंट आणि ड्रेसिंग रूममधील तणाव हे प्रमुख मुद्दे आहेत.
Q2: कोहली आणि रोहित-गंभीर यांच्यात काय विवाद आहे?
A2: रिपोर्टनुसार, कोहली आणि रोहित यांनी गंभीरसोबत संवाद कमी ठेवला असून त्यांचे संबंध आधीप्रमाणे चांगले नाहीत. यामुळे ड्रेसिंग रूममधील वातावरण तणावपूर्ण झाले आहे.
Q3: BCCI ने काय पावले उचलली आहेत?
A3: BCCI ने रायपूरमध्ये 3 डिसेंबरला सीनियर खेळाडू, कोच आणि निवडणूक समितीचे अधिकारी यांच्यासह मीटिंग बोलावली आहे. उद्देश: टीममधील संवाद सुधारणे, सिलेक्शनमध्ये सुसंगतता आणणे आणि वर्ल्ड कप 2027 पर्यंतची रणनीती ठरवणे