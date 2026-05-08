हार्दिकचा 'मुंबई इंडियन्स'ला 'जय महाराष्ट्र'? CSK कडून खेळणार? 'त्या' भेटीनं उंचवल्या भुवया

Explained Hardik Pandya Join CSK: हार्दिक पांड्याला 16 कोटींहून अधिक रक्कम मोजून अंबानींनी दोन वर्षांपूर्वी गुजरातकडून पुन्हा मुंबईच्या संघात आणून थेट कर्णधार केलं.
Explained Hardik Pandya Join CSK: मुंबई इंडियन्सचा संघ यंदाच्या आयपीएलच्या प्लेऑफच्या शर्यतीमधून जवळपास बाहेर पडल्यात जमा आहे. मुंबईच्या संघाने आतापर्यंत या पर्वात खेळलेल्या 10 सामन्यांपैकी मुंबईला केवळ तीन सामने जिंकता आले असून सात सामन्यांमध्ये त्यांचा पराभव झाला आहे. त्यातच मुंबईच्या संघाचा कर्णधार हार्दिक पंड्यासंदर्भात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलेलं असतानाच लखनऊ सुपर जायंट्स विरूद्धच्या सामन्यातून हार्दिक दूर राहिल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे सुमार कामगिरीच्या मुद्द्यावरुन हार्दिक आणि संघ व्यवस्थापनामध्ये काही बिनसलं तर नाही ना अशी चर्चा आहे. या चर्चेदरम्यानच आता हार्दिक पंड्या 2027 च्या आयपीएलमध्ये गुजरात आणि मुंबईच्या संघाऐवजी तिसऱ्याच संघाकडून खेळेल अशी जोरदार चर्चा रंगली आहे. ही चर्चा रंगण्यासाठी कारण ठरला आहे मुंबई इंडियन्सचा 2 मे रोजी चेन्नईत झालेला सामना.
मुंबई आणि चेन्नईदरम्यान झालेल्या या सामन्यात चेन्नईने 11 बॉल आणि 8 विकेट्सने मोठा विजय मिळवला. या विजयानंतर मैदानामध्ये जे काही झालं त्यावरुनच पुढल्या वर्षी हार्दिक चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाकडून खेळताना दिसेल अशी चर्चा क्रिकेट वर्तुळात सुरु झाली आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षी एका खेळाडूसोबत असाच प्रकार घडला आणि आज तो खेळाडू स्वत:चा मागच्या वर्षीचा संघ सोडून चेन्नईकडून खेळतोय याकडेही चाहत्यांनी लक्ष वेधलं आहे.
2 मे रोजी चेन्नई येथे सामना गमावल्याने मुंबईच्या प्ले-ऑफच्या आशा जवळजवळ संपल्यात जमा आहेत. पण चेन्नई विरुद्धचा सामना गमावल्यानंतर मुंबईचा कर्णधार असलेला हार्दिक हा चेन्नई सुपर किंग्जचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणजेच सीईओ कासी विश्वनाथन यांच्यासोबत सीमारेषेजवळ बराच वेळ गप्पा मारताना दिसला. दोघेही अगदी हसत हसत एकमेकांशी बोलते होते. दोघांनी हस्तांदोलनही केलं. सामना गमावल्याचा फारसा खेद हार्दिकच्या चेहऱ्यावर दिसत नव्हता, असं चाहत्यांचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतरच म्हणणं आहे. यावरुनच चाहत्यांनी हार्दिकची लक्षणं काही बरी दिसत नसून तो पुढच्या वर्षीच्या आयपीएलसाठी खुल्या होणाऱ्या खेळाडूंच्या ट्रेड विंडोच्या माध्यमातून चेन्नईच्या संघात प्रवेश करेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
खरं तर हार्दिक आणि कासी विश्वनाथ हे एकमेकांशी बोलत उभे असतानाच ते नक्की काय बोलत होते याची कोणतीही ऑडिओ क्लिप उपलब्ध नाही. या चर्चेचे केवळ व्हिडीओ उपलब्ध असून ते फार दूरुन टीपलेले आहेत. मात्र ज्या पद्धतीने हे दोघे अगदी मित्र असल्याप्रमाणे बोलत आहेत त्यावर चाहत्यांनी हार्दिक चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये जाईल आणि त्याच्या मोबदल्यात ट्रेड करुन शिवम दुबेसारख्या खेळाडूला मुंबई संघात स्थान देईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अर्थात हा केवळ अंदाज असून याबद्दल कोणीही कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
दरम्यान, अनेक चाहत्यांना मागील वर्षी अशाच प्रकारे एका सामन्यानंतर संजू सॅमसन कासी विश्वनाथ यांच्यासोबत बॉण्ड्रीजवळ बोलत उभा राहिल्याचं कॅमेरात टीपलं गेलं होतं. त्यानंतर काही काळाने संजूला ट्रेडिंगच्या माध्यमातून चेन्नई संघात स्थान दिलं. असाच ट्रेण्ड हार्दिकबद्दलही दिसू शकतो असा अंदाज चाहत्यांकडून व्यक्त केला जातोय. याच पॅटर्नवरुन हार्दिकची चेन्नईमध्ये निश्चित एन्ट्री होईल अशी सोशल नेटवर्किंगवर चर्चा आहे.
2022 आणि 2023 चं पर्व गुजरात टायटन्सकडून खेळताना कर्णधार म्हणून हार्दिकने चमकदार कामगिरी केल्यानंतर 2024 मध्ये मुंबई इंडियन्से त्याला गुजरात टायटन्सकडून परत आणले. हा व्यवहार 16 कोटी 35 लाखांना झाला. मात्र सध्या अधिकृत माहितीनुसार, हार्दिक कुठेही जाणार नसून तो मुंबईसोबतच खेळणार आहे. पुढल्या आयपीएलच्या ट्रेड विंडोसंदर्भात कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. तसेच हार्दिक ट्रेडमध्ये जाणार अशी कोणतीही शक्यता सध्या तरी नाही. त्यामुळेच हार्दिक चेन्नईकडून खेळणार हा केवळ चाहत्यांचा एक अंदाज आहे.
लखनऊविरुद्धच्या सामन्यामध्ये संघातून बाहेर राहिल्यानंतर हार्दिक पुढला सामना खेळतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मुंबईचा पुढचा सामना रविवारी आरसबीविरुद्ध होत आहे.