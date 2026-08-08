/5-2-2-2-4 फॉर्म्युल्यानुसार रवी शास्रींनी निवडला ODI World Cup 2027 साठी भारतीय संघ; रोहित, विराट Out?

भारतीय क्रिकेट संघाने 2023 साली एकदिवसीय क्रिकेटमधील वर्ल्डकप अगदी थोडक्यात गमावला. मात्र या पराभवाची सल भरुन काढण्याची संधी भारतीय संघाला पुढील वर्षी म्हणजेच 2027 मध्ये मिळणार आहे. यासाठी खरं तर मागील वर्षापासूनच तयारी सुरु आहे. विशेष म्हणजे कसोटी आणि टी-20 मधून रोहित शर्मा आणि विराट कोहली निवृत्त झाले असून या दोघांनाही संधी मिळाली तर हा त्यांच्यासाठी शेवटचा वर्ल्डकप ठरणार असल्याने काहीही करुन हा वर्ल्डकप जिंकायचाच असा भारतीय संघाचा मनास असणार आहे. मात्र असं असलं तरी भारतीय संघामध्ये नेमकी कोणाला जागा मिळणार आणि कोणाला नाही हे अजूनही निश्चित नाही.
भारतीय संघ व्यवस्थापन ट्रायल आणि एरर बेसेसवर वेगवगेळ्या खेळाडूंना आजमावून पाहता दिसत आहे. असं असतानाच आता भारतीय संघाचे माजी प्रशिक्षक रवी शास्रींनी 2027 च्या वर्ल्डकपमध्ये भारतीय संघात कोणाकोणाला संधी द्यावी याबद्दल भाष्य केलं आहे. रवी शास्रींनी 15 जणांची टीमच जाहीर केली असून या 15 खेळाडूंना 2027 च्या वर्ल्डकपसाठी पाठवलं पाहिजे असं म्हटलं आहे. 5-2-2-2-4 या फॉर्म्युलानुसार शास्रींनी टीम निवडली आहे. या 15 जणांमध्ये विराट आणि रोहितला रवी शास्रींनी स्थान दिलं आहे का? कोणत्या गोलंदाजांना त्यांनी त्यांच्या 15 खेळाडूंच्या संघात स्थान दिलं आहे हे जाणून घेऊयात...
5-2-2-2-4 या फॉर्म्युलानुसार शास्रींनी सलामीवर आणि मधली फळी म्हणून पाच पर्याय दिले असून 2 यष्टीरक्ष, 2 अष्टपैलू खेळाडू, 2 फिरकी गोलंदाज आणि 4 वेगवान गोलंदाज असं कॉम्बिनेशन सुचवलं आहे. रवी शास्रींनी 2027 चा एकदिवसीय क्रिकेटचा वर्ल्डकप भारताने शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली खेळावा असं म्हटलं असून कर्णधार म्हणून शुभमनची निवड केली आहे. सध्या संघ व्यवस्थापनही शुभमनकडेच धुरा सोपवण्याच्या विचारात असून यासाठीच त्याला टी-20 संघात स्थान दिलं जात नसल्याचं सांगितलं जात आहे. शुभमनला पूर्णपणे एकदिवसीय क्रिकेटवर लक्ष्य केंद्रित करता यावं यासाठी संघ व्यवस्थापनाने विशेष रणनिती आखल्याचे समजते.
रवी शास्रींनी रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीला संघात स्थान दिलं असून हे दोघेही फलंदाजीचा कणा ठरु शकतात. नवख्या खेळाडूंबरोबरच अनुभवही महत्त्वाचा असल्याचं रवी शास्रींनी अनेकदा बोलून दाखवलं आहे. त्यामुळेच विराट आणि रोहितला संघात स्थान दिलं पाहिजे असं रवी शास्रींचं ठाम मत आहे. रवी शास्रींनी रोहित आणि विराटला संघात स्थान दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यासारखं काहीच नसल्याचं चाहत्यांनी म्हटलं आहे.
रवी शास्रींनी मधल्या फळीमध्ये यशस्वी जयस्वाल, श्रेयस अय्यर, के. एल. राहुल, ऋषभ पंत या खेळाडूंचा विचार करता येईल असं म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे मधल्या फळीसाठी रवी शास्रींनी चार पर्याय आपल्या 15 खेळाडूंच्या संघात समाविष्ट केलेत.
रवी शास्रींनी विराट आणि रोहितबरोबरच अष्टपैलू खेळाडू म्हणून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या रविंद्र जडेजाला एक संधी द्यावी असा कौल दिला आहे. जडेजाच्या जोडीला दुसरा अष्टपैलू खेळाडू म्हणून संघात हार्दिक पांड्याला रवी शास्रींनी स्थान दिलं आहे.
रवी शास्रींनी फिरकी गोलंदाजीची धुरा अक्सर पटेल आणि कुलदीप यादव यांच्याकडे सोपवावी अशी इच्छा व्यक्त केली असून या दोनच फिरकीपटूंना 15 खेळाडूंच्या यादीत स्थान दिलं आहे.
रवी शास्रींनी वेगवान गोलंदाज म्हणून जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या दोघांबरोबरच मोहम्मद सिराज आणि भुवनेश्वर कुमार यांना संघात स्थान दिलं आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार)
रोहित शर्मा
विराट कोहली
यशस्वी जयसवाल
श्रेयस अय्यर
के. एल. राहुल (यष्टीरक्षक)
ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक)
रविंद्र जडेजा (अष्टपैलू खेळाडू)
हार्दिक पांड्या (अष्टपैलू खेळाडू)
अक्सर पटेल (फिरकी गोलंदाज)
कुलदीप यादव (फिरकी गोलंदाज)
जसप्रीत बुमराह
मोहम्मद शमी
मोहम्मद सिराज
भुवनेश्वर कुमार