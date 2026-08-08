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5-2-2-2-4 फॉर्म्युल्यानुसार रवी शास्रींनी निवडला ODI World Cup 2027 साठी भारतीय संघ; रोहित, विराट Out?

2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेची जोरदार चर्चा असतानाच माजी प्रशिक्षकांनी 15 जणांच्या टीममध्ये कोण असलं पाहिजे याची यादीच सांगितली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 08, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:50 PM IST
5-2-2-2-4 फॉर्म्युल्यानुसार रवी शास्रींनी निवडला ODI World Cup 2027 साठी भारतीय संघ; रोहित, विराट Out?
Image Credit: शास्रींनी निवडली 2027 च्या वर्ल्डकपसाठीची टीम इंडिया (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य- पीटीआय, CREIMAS for BCCI आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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