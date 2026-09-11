Explained: 'राहुल द्रविड मालक असल्यासारखा वागतोय,' European T20 चा प्रशिक्षक स्पष्टच बोलला; 'सलग पाच सामने गमावूनही, सगळी जबाबदारी...'

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन अश्विनच्या नेतृत्वाखालील 'डब्लिन गार्डियन्स'साठी युरोपियन टी-20 प्रीमियर लीगच्या (ETPL) पहिल्या पर्वात अपेक्षेप्रमाणे खेळी होत नाहीये. विक्रम राठोडकडे संघाचं प्रशिक्षकपद असलेल्या या संघाला सहा सामन्यांत केवळ एकच विजय मिळवता आला आहे. गुणतालिकेत ते तळाकडून दुसऱ्या स्थानावर आहेत. तरीही, टी-20 क्रिकेटच्या विश्वातील या नवीन स्पर्धेचे महत्त्व केवळ विजय-पराभवापुरते मर्यादित नाही. कारण आयर्लंड आणि नेदरलँड्ससारख्या युरोपियन देशांमध्ये या खेळाचा प्रसार करणे हाच या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश आहे. दरम्यान या स्पर्धेच्या निमित्ताने दिग्गज खेळाडू राहुल द्रविडचा नवा अंदाज पाहायला मिळत आहे.
युरोपियन टी-20 प्रीमियर लीग (ETPL) मध्ये भारताचा दिग्गज खेळाडू राहुल द्रविड 'डब्लिन गार्डियन्स' फ्रँचायझीचा प्रशिक्षक म्हणून एका वेगळ्याच अवतारात पाहायला मिळत आहे. राहुल द्रविड या संघाच्या मालकाच्या भूमिकेत आहे. भारतीय संघ आणि आयपीएलमध्ये एकत्र काम केल्यामुळे द्रविडला 'सपोर्ट स्टाफ'चा भाग म्हणून पाहण्याची विक्रम राठोड यांना सवय आहे; परंतु भारताच्या या माजी कर्णधाराला आता 'मालकाची' भूमिका निभावताना पाहणे हा त्यांच्यासाठी एक वेगळाच अनुभव आहे. राठोड यांनी सांगितले की, डब्लिन फ्रँचायझीला सुरुवातीच्या पाच सामन्यांत विजय मिळवता आला नाही, तरीही द्रविड यांनी त्यांना पूर्णपणे पाठिंबा दिला आहे.
व्हर्च्युअल)पत्रकार परिषदेत बोलताना राठोड म्हणाले, "राहुल एखाद्या मालकाप्रमाणे वागत आहे. म्हणजे, तो कामात फारसा हस्तक्षेप करत नाही, त्यामुळे ते चांगलेच आहे. पण मी आधी म्हटल्याप्रमाणे, त्याच्यासारखी व्यक्ती सोबत असणे खूप छान आहे, कारण त्याला प्रशिक्षकपदाचा मोठा अनुभव आहे. त्यामुळे संघ आणि त्याचे निकाल कशा प्रकारे बदलू शकतात, याची त्याला चांगली जाण आहे. स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, जिथे आम्हाला एकही विजय मिळवता आला नाही, तिथे त्याने आम्हाला खूप पाठिंबा दिला आहे. आम्ही खेळलेल्या पहिल्या पाच सामन्यांपैकी एकही सामना जिंकू शकलो नाही, तरीही त्याने आम्हाला खंबीर साथ दिली आहे."
"त्याची कामगिरी खरोखरच उत्कृष्ट राहिली आहे. राहुलसारख्या खेळाडूकडून तशी अपेक्षा असतेच," असे त्याने पुढे सांगितले. या फ्रँचायझीचे नेतृत्व अश्विनकडे आहे, जो आता मुख्य प्रवाहातील क्रिकेटमध्ये सक्रिय नाही. विरोधी संघाविरुद्धची रणनीती, खेळाडूंची निवड किंवा इतर बाबी अशा दैनंदिन क्रिकेट-विषयक कामकाजाची जबाबदारी प्रामुख्याने अश्विनच सांभाळत असल्याचे राठोडने सांगितले. मालक असूनही द्रविड अशा निर्णयप्रक्रियेत कधीही हस्तक्षेप केलेला नाही असे त्याने अधोरेखित केले.
"अश्विनचा विचार करता, त्याला क्रिकेट आणि क्रिकेटपटूंचे प्रचंड ज्ञान आहे हे उघड आहे. मी तर त्याला क्रिकेटवेडा मानतो. तो इतक्या मोठ्या प्रमाणावर क्रिकेट पाहतो आणि त्याला जगभरातील खेळाडूंची सखोल माहिती असते. हे खरोखरच विलक्षण आहे," असे त्याने म्हटलं.
संघात अश्विनच्या उपस्थितीमुळे आपले काम सोपे झाले आहे, असेही भारताच्या या माजी फलंदाजी प्रशिक्षकाने मान्य केले. "खेळाच्या विविध परिस्थिती आणि खेळाडूंबद्दल त्याला किती माहिती असते, हे पाहून कधीकधी आश्चर्य वाटते. त्यामुळे, त्याच्यासारखी व्यक्ती सोबत असणे खूप मोलाचे ठरते. कारण, मी मघाशी म्हटल्याप्रमाणे, माझा बराचसा काळ भारतीय क्रिकेटमध्येच गेला आहे; त्यामुळे माझ्यासाठी हे सर्व खूप नवीन आणि वेगळे होते. पण अश्विनसारखी व्यक्ती सोबत असल्याचा नक्कीच खूप फायदा झाला आहे," असे त्याने पुढे सांगितले.
ETPL बाबत बोलायचे झाल्यास, यात सहभागी होणारा अश्विन हा एकमेव भारतीय क्रिकेटपटू नाही; कारण अजिंक्य रहाणे आणि विजय शंकर हे देखील या स्पर्धेतील विविध संघांचा भाग आहेत. ही टी-२० लीग २६ ऑगस्ट रोजी सुरू झाली असून, तिचा अंतिम सामना २० सप्टेंबर रोजी होणार आहे.