/प्रत्येक Six ₹63 लाखांचा.. CSK मालामाल, एका कोटीत ₹119 कोटींचा नफा; 30 लाखांचा खेळाडू ठरतोय Profit मशीन

CSK Profit Machine: चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाने रविवारी केवळ सलग तिसरा विजय मिळवला नाही तर त्यांनी नफा मिळवून देणारा नवा स्टारच शोधून काढला आहे. हा स्टार कोण आणि हे गणित समजून घ्या...
CSK Profit Machine: रविवारी इंडियन प्रिमिअर लीगमध्ये चेपॉकच्या मैदानावर लखनऊ सुपर जायंट्सने यजमान चेन्नई सुपर किंग्ससमोर 204 धावांचं टार्गेट ठेवलं होतं. जोश इंग्लिसने 33 चेंडूंत ८५ धावांची धडाकेबाज खेळी करत पाहुण्या संघाला 200+ भक्कम धावसंख्या उभी करण्यात मोलाचा हातभार लावला. एवढ्या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना चेन्नई एका आक्रमक आणि उत्तम फटकेबाजी करणाऱ्या फलंदाजाच्या शोधात होता. याच ठिकाणी उर्विल पटेल कामी आला. त्याने 8 षटकार आणि 2 चौकारांच्या मदतीने 23 बॉलमध्ये 65 रन करत सामनाच फिरवला. लखनऊच्या संघाला काही समजण्याआधीच सामन्यावर चेन्नईने उर्विलच्या मदतीने पकड घट्ट केली.
खरं तर उर्विल हा चेन्नईचा संघ 45 वर 1 बाद अशी स्थिती असताना 3.4 व्या ओव्हरला मैदानात आला. 10 व्या ओव्हरमध्ये तो बाद झाला तेव्हा चेन्नईला 64 बॉलमध्ये 78 धावांची गरज होती. यावरुनच उर्विल किती उत्तम खेळला याचा अंदाज बांधता येईल. 204 चं आव्हानात्मक टार्गेट उर्विलच्या या खेळीमुळे आवाक्यात आलं आणि त्यानंतर चेन्नईने हा सामना 5 विकेट आणि 4 बॉल राखून जिंकला. या पराभवामुळे लखनऊचा संघ स्पर्धेबाहेर पडला आहे. तर हा चेन्नईचा सलग तिसरा विजय ठरला आहे. या विजयचा खरा शिल्पकार हा उर्विलच ठरला.
रविवारी एखाद्या व्यक्तीने उर्विल पटेलच्या या आक्रमक खेळीवर एक कोटी रुपये गुंतवले असते तर त्याला प्रचंड फायदा झाला आहे. हा हिशोब परताव्याचा दर (रिटर्न्स रेट) चेन्नईने सामन्यावर केलेल्या खर्चाच्या गुणोत्तराइतकाच मानला तर उर्विलवर कालच्या रात्री 1 कोटी गुंतवणाऱ्याला सुमारे 119 कोटी रुपये इतका मोठा परतावा आला असता. या व्यवहारामध्ये निव्वळ नफा (नेट प्रॉफिट) सुमारे 118 कोटी रुपये इतका राहिला असता. या आकडेवारीवरुनच उर्विलची खेळी किती महत्त्वाची होती हे अधोरेखित होतं.
उर्विलचा सामन्यासाठीचा खर्च (मॅच कॉस्ट) केवळ 4.29 लाख रुपये इतका होता. त्याच्या कामगिरीचे मूल्य (परफॉर्मन्स व्हॅल्यू) 5.12 कोटी रुपये इतके ठरले. त्याचा निव्वळ नफा 5.07 कोटी रुपयांवर पोहोचला. जर हाच परताव्याचा दर 1 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर लागू केला, तर मिळणारे उत्पन्न थक्क करणारे आहे.
रविवारी रात्री उर्विलवर खर्च केलेल्या प्रत्येक एका रुपयामागे, क्रिकेटच्या दृष्टीने सुमारे 119 रुपयांचे मूल्य (क्रिकेटींग व्हॅल्यू) परत मिळाली. गुंतवलेला प्रत्येक एक कोटी रुपयांचा आकडा 119 कोटी रुपयांमध्ये रूपांतरित झाला असता. त्याने सामना केलेल्या प्रत्येक चेंडूमागे, अंदाजे 22 लाख रुपयांचा निव्वळ नफा झाला असता. याच दराने फलंदाजी करणाऱ्या उर्विलच्या एका संपूर्ण ओव्हरचं मूल्य, निव्वळ नफ्याच्या दृष्टीने सुमारे 1.32 कोटी रुपये इतके होते. संपूर्ण हंगामासाठी उर्विलला मिळणारी रक्कम केवळ 30 लाख रुपये आहे. मात्र, त्याच्या या एकाच खेळीतून मिळालेला निव्वळ नफा हा त्याच्या संपूर्ण हंगामाच्या मानधनाच्या जवळपास 17 पट अधिक होता. 30 लाख रुपयांचा हा खेळाडू सामन्यातील सर्वात फायदेशीर खेळाडू ठरला.
उर्विलवरील परतावा इतका मोठा होण्यासाठी तीन गोष्टी कारणीभूत ठरल्या. या तीन गोष्टी म्हणजे: त्याची कमी किंमत, त्याच्या इम्पॅक्टचा स्पीड आणि त्याच्या आक्रमक खेळीची वेळ.
कमी किंमतीमुळे परिणाम अनेक पटींनी वाढला. खेळीमुळे मूल्य (व्हॅल्यू) निर्माण झाले. धावांचा पाठलाग करण्याच्या परिस्थितीने मूल्याला वजन दिले. पाठलाग करताना धावा तेव्हाच अधिक मूल्यवान ठरतात, जेव्हा त्या दबाव कमी करतात, आवश्यक धावगती मोडतात आणि मधल्या फळीला कठीण परिस्थितीतून वाचवतात. त्याच्या आठ षटकारांमधून, उर्विलवरील निव्वळ नफा प्रति षटकार अंदाजे 63 लाख रुपये इतका होतो. सामन्याची परिस्थिती, स्ट्राइक रेट, डावात कोणत्या टप्प्यात हा खेळ झाला आणि क्षेत्ररक्षणातील योगदान यांचाही विचार करते.
खर्च आणि परतावा यातील फरक थक्क करणारा आहे. एका महागड्या खेळाडूला केवळ सामन्यातील खर्च वसूल करण्यासाठीही मोठ्या योगदानाची गरज असते. या आकडेमोडीनुसार उर्विलची 4.29 लाख रुपये किंमत त्याच्या खेळीमुळे 5.12 कोटी रुपये इतकी झाली. त्यामुळेच तो चेन्नईसाठी सर्वाधिक पैसा कमवणारा खेळाडू ठरला. तो 23 बॉल खेळला. या प्रत्येक बॉलने सीएसकेला 22 लाखांचा नफा मिळवून दिला. एकंदरीत, असे म्हणता येईल की: उर्विल पटेलने अवघ्या 23 चेंडूंमध्ये 1 कोटी रुपयांचे 119 कोटी रुपयांमध्ये रूपांतर केले.