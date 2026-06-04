776 रन, ऑरेंज कॅप अन् बक्षीसांचा पाऊस... तरीही वैभव सूर्यवंशीला 'या' गोष्टीसाठी 2029 पर्यंत थांबवं लागणार; कारण...

Explained Vaibhav Sooryavanshi Can't Use This Prize Till 2029: भारतीय क्रिकेटचं भविष्य सुखरुप हातांमध्ये जाणार आहे, अशी चर्चा इंडियन प्रिमिअर लीग 2026 च्या पर्वानंतर रंगण्यामागील मुख्य कारण आहे राजस्थान रॉयल्सच्या संघासाठी सलामीवीर म्हणून खेळणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीचा खेळ! वैभवने यंदाचा हंगाम गाजवला आहे. यंदाच्या एकाच सिझनमध्ये अनेक पुरस्कारांचा मानकरी ठरलेला वैभव हा अवघ्या 15 वर्षांचा आहे. वैभवच्या संघाला एलिमिनेटर टूमध्ये पराभव स्वीकारा लागल्याने दुसऱ्यांदा आयपीएल चषकावर नाव कोरण्याचं स्वप्न पूर्ण करता आलं नाही. मात्र वैभवने आपलं नाणं खणखणीत वाजवून दाखवलं आहे.
वैभवने यंदाच्या पर्वामध्ये मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर म्हणून 15 लाखांचं बक्षीस मिळवलं आहे. तसेच सर्वाधिक म्हणजेच 16 मॅचमध्ये 776 धावा करुन ऑरेंज कॅपबरोबरच त्याला 10 लाखांचं पारितोषिक देण्यात आलं आहे. याशिवाय सर्वाधिक म्हणजेच 72 षटकार एकाच पर्वात लगावल्याने त्याला सुपर सिक्सर ऑफ सिझन या पुरस्कारामध्ये 10 लाख रुपये मिळाले आहेत. तसेच भावी पुढीतील सर्वात उमदा खेळाडू म्हणजेच इमर्जिंग प्लेअर ऑफ सिझन म्हणून 10 लाख रुपयांचं बक्षीस वैभवला देण्यात आलं आहे. वैभवला राजस्थानने 1.20 कोटींना करारबद्ध केलं होतं. म्हणजेच प्रत्येक सामन्यासाठी त्याला साडेसात लाख रुपये मानधन मिळालं आहे. या शिवाय वार्षिक रिटेन्शन म्हणून त्याला 1.10 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेत प्रत्येक सामन्यातील कामगिरीसाठी प्रत्येकी 1 लाखाची अनेक बक्षिसं त्याने मिळवली असून त्याच्या या सिझनमधील कमाईचा एकूण आकडा अडीच कोटींहून अधिक झाला आहे. आता हे पैसे वैभवने लगेच वापराचे ठरवले तरी तो वापरू शकतो. मात्र यंदाच्या आयपीएलनंतर मिळालेली एक गोष्ट वापरण्यासाठी वैभवला काही वर्ष वाट पहावी लागणार आहे.
यंदाच्या पर्वात जवळपास अर्धा डझन बक्षिसं मिळवणाऱ्या वैभवला या साऱ्या बक्षिसांबरोबरच असं एक बक्षीस देण्यात आलं आहे जे थेट 2029 मध्येच प्रत्यक्षात वापरता येणार आहे. अगदी तारखेसहीत सांगायचं झालं तर 27 मार्च 2029 नंतरच त्याला ही गोष्ट वापरता येईल. आपण ज्या गोष्टीबद्दल बोलतोय ती गोष्ट आहे सुपर स्ट्रायकर म्हणून मिळालेली टाटा सियारा कार! वैभव हा अवघ्या 15 वर्षांचा असल्याने त्याला जरी कार भेट म्हणून मिळाली असली तरी ती चालवण्यासाठी लागणारं लायसन्स वयाच्या 18 व्या वर्षानंतर म्हणजेच अजून तीन वर्षांनी मिळणार आहे. तोपर्यंत वैभवला या कारमधून घरातील मोठ्या व्यक्तींसोबतच फिरावं लागणार आहे. हातात बॅट आणि विक्रमांची मोठी यादी असलेल्या वैभवला कारचं स्टेअरिंग हातात घेण्यासाठी अजून तीन वर्ष नक्कीच शिल्लक आहेत.
खास बाब अशी की वैभवला मिळालेली ही पहिली कार नाही. मागील वर्षीही त्याला टाटा मोटर्सने कामगिरी पाहून एक खास कार भेट दिलेली. वैभवला टाटा मोटर्सकडून 2025 म्हणजेच मागील वर्षी सुपर स्टायकर ऑफ द सिझन म्हणून टाटा कर्व्ह ही एसयुव्ही भेट देण्यात आलेली. या कारची किंमत सुमारे 20 ते 25 लाख रुपयांदरम्यान आहे. वैभवने त्यांच्या कुटुंबासोबत पाटण्यामधील शोरुममधून ही कार घरी नेली होती. त्यावेळेस त्याचे फोटोही व्हायरल झाले होते.
राजस्थान रॉयल्सचे मालक रंजीत बरठाकुर यांनी गुजरात टायटन्सविरुद्ध वैभवने झळकावलेल्या विक्रमी शतकासाठी तब्बल 1 कोटी रुपयांची मर्सिडीज बेन्झ कार भेट दिली होती.
वैभवला लवकरच भारतीय संघामध्ये संधी मिळेल अशी चिन्हं दिसत आहेत. वैभव नुकताच 15 वर्षांचा झाला असून अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्यासाठी आवश्यक असलेली वयाची अट त्याने पूर्ण केली आहे. त्यामुळे लवकरच तो भारतीय चाहत्यांना भारताच्या मुख्य संघामध्ये स्फोटक फलंदाजी करताना दिसू शकतो. वैभवच्या पहिल्या अंतरराष्ट्रीय सामन्याबद्दल चाहत्यांमध्ये बरीच उत्सुकता आहे.