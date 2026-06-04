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776 रन, ऑरेंज कॅप अन् बक्षीसांचा पाऊस... तरीही वैभव सूर्यवंशीला 'या' गोष्टीसाठी 2029 पर्यंत थांबवं लागणार; कारण...

Explained Vaibhav Sooryavanshi Can't Use This Prize Till 2029: वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2026 मध्ये धडाकेबाज कामगिरीच्या जोरावर अनेकांना आश्चर्याचा धक्का देण्याबरोबरच बक्षीसांचा पाऊस स्वत:वर पाडून घेतलाय. मात्र त्याला मिळालेली एक गोष्ट थेट तीन वर्षांनी वापरता येणार आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 04, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:56 AM IST
776 रन, ऑरेंज कॅप अन् बक्षीसांचा पाऊस... तरीही वैभव सूर्यवंशीला 'या' गोष्टीसाठी 2029 पर्यंत थांबवं लागणार; कारण...

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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