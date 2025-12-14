आज मेस्सीच्या हस्ते लॉन्चिंग टार्गेट 2034 चं... 'प्रोजेक्ट महादेव' आहे तरी काय? A To Z माहिती

Explained What Is Project Mahadeva Connection With Lionel Messi: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारमार्फत ‘प्रोजेक्ट महादेव’ या राज्यस्तरीय क्रीडा उपक्रमाचा शुभारंभ आज करण्यात येणार आहे. जागतिक फुटबॉल स्टार लओनेल मेस्सी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपिस्थतीत हा उपक्रम आज, 14 डसेंबर रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडयम येथे अधिकृतपणे लाँच होत आहे. हा नेमका उपक्रम आहे काय आणि त्याचा उद्देश काय आहे जाणून घेऊयात...
‘प्रोजेक्ट महादेव’ उपक्रमाचा मुख्य भाग म्हणून, महाराष्ट्रभरातून जिल्हास्तरीय निवड चाचण्यांमधून नवडलेले 60 गुणवंत 13 वर्षांखालील बालफुटबॉलपटू लओनेल मेस्सीसोबत 45 मिनिटांचे विशेष फुटबॉल प्रशिक्षण शिबीर आणि मार्गदर्शन सत्रात सहभागी होणार आहे.
मेस्सीसोबत प्रशिक्षण घेण्याची ही संधी या खेळाडूंसाठी आयुष्यातील एक अवस्मरणीय क्षण ठरणार आहे. या कार्यक्रमात कोणताही फुटबॉल सामना होणार नाही. हा कार्यक्रम केवळ ‘प्रोजेक्ट महादेचा शुभारंभ आणि निवड केलेल्या 13 वर्षांखालील फुटबॉलपटूंसाठी प्रशिक्षण व मार्गदशनापुरताच मर्यादित आहे. या कार्यक्रमाला सचिन तेंडुलकर, भारतीय फुटबॉलपटू सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉल संघाचा कर्णधार राहुल भेके तसेच टायगर श्रॉफ, अजय देवगण, कार्तिक आर्यन, दिनो मोरया यांच्यासह अनेक मान्यवर उपिस्थत राहणार आहेत.
मिशन ऑलिम्पिक 2026 अंतर्गत महाराष्ट्रातून अधिकाधिक सुवणपदके मळवणे आणि 2034 पर्यंत फुटबॉल विश्वचषकासाठी पात्र ठरणे व वजेतेपदाचे लक्ष्य ठेवून ‘प्रोजेक्ट महादेव’ राबवण्यात येत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत 13 ते 18 वयोगटातील खेळाडूंना शिस्तबद्ध प्रशिक्षण, योग्य मार्गदर्शन आणि जागतिक स्तरावरील संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून निवड झालेल्या खेळाडूंमुळे हा उपक्रम सर्वसमावेशक आणि राज्यव्यापी स्वरूपाचा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि लओनेल मेस्सी यांची उपिस्थती म्हणजे दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व आणि जागतिक क्रीडा उत्कृष्टतेचा संगम असून, महाराष्ट्रातील फुटबॉलच्या भवष्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
ही योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 मध्ये लाँच करण्यात आली. त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातून काही फुटबॉलपटू आज मेस्सीसोबत प्रशिक्षणासाठी निवडण्यात आलेत. राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रतिभावान खेळाडूंना व्यासपीठ देण्याचे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.
> राज्यातील दुर्गम भागातील फुटबॉल प्रतिभा शोधणे आणि त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे.
> खेळ, शिक्षण आणि एकूण विकास यांचा समतोल साधणे.
> आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एक्सपोजर देऊन भारतीय फुटबॉलला मजबूत करणे.
> बहु-स्तरीय टॅलेंट हंट: जिल्हा स्तरावरील ट्रायल्स, प्रादेशिक फेरी आणि राज्य स्तरावरील अंतिम निवड शिबिर.
> 30 मुले आणि 30 मुली (एकूण 60) निवडण्यात येतात.
> निवडक खेळाडूंचा जन्म 1 जानेवारी 2012 ते 31 डिसेंबर 2013 दरम्यान असावा.
> 5 वर्षांची पूर्ण शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप).
> व्यावसायिक फुटबॉल कोचिंग, शालेय शिक्षण, उपकरणे, पोषण, फिटनेस, मानसिक प्रशिक्षण आणि स्पर्धात्मक सामन्यांचा एक्सपोजर.
> निवडक खेळाडूंना जागतिक फुटबॉल आयकॉन लिओनेल मेस्सीकडून मुंबईतील GOAT फुटबॉल क्लिनिकमध्ये प्रशिक्षणाची संधी हा सुद्धा या निवडक खेळाडूंसाठी दिल्या जाणाऱ्या संधींमधील एक मुद्दा म्हणून सरकारकडून प्रमोट करण्यात आलेला.