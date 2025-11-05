Lifetime Ban पर्यंत जातं प्रकरण... सूर्या, बुमराहला पाकिस्तानमुळे मिळालेल्या Demerit Points चा अर्थ काय?

Explained What Is Demerit Points: पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज हारिस रौफ आणि भारतीय टी-20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्याविरुद्ध आशिया चषकादरम्यान आचारसंहिता उल्लंघनप्रकरणी आयसीसीने मंगळवारी शिक्षा सुनावली. रौफला भारताविरुद्ध दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये प्रत्येकी 30-30 टक्के रकमेचा दंड ठोठावण्यात आला शिवाय दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आगामी वन डे मालिकेतील दोन सामन्यांसाठी बंदी घालण्यात आली. सूर्याला सामना शुल्काच्या 30 टक्के रकमेचा दंड सुनावण्यात आला आहे. भारतीय वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहलाही 1 डिमेरिट पॉइण्ट देण्यात आला आहे. तर सूर्याला 2 डिमेरीट पॉइण्ट देण्यात आले आहेत. मात्र हे डिमेरीट पॉइण्ट नेमके असतात तरी काय? त्यांचा काय परिणाम होतो? हे अनेकांना ठाऊक नाही. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...
क्रिकेटमध्ये डिमेरिट पॉइण्ट (Demerit Points) हे आयसीसीच्या (ICC) आचारसंहितेच्या (Code of Conduct) अंतर्गत खेळाडू किंवा सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दिले जाणारे दंडात्मक पॉइण्ट असतात. हे पॉइण्ट खेळाडूंच्या वर्तनात सुधारणा घडवण्यासाठी आणि वारंवार उल्लंघन रोखण्यासाठी वापरले जातात. हे पॉइण्ट दंड किंवा निलंबन यांसारख्या इतर教育 दंडांसोबत दिले जातात. ही प्रणाली 2016 मध्ये सुरू झाली असून, वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या खेळाडूंना कडक दंड ठोठावण्यासाठी आहे.
आयसीसी आचारसंहितेनुसार उल्लंघन चार स्तरांमध्ये (Levels) विभागलेले असतात. प्रत्येक स्तरानुसार डिमेरिट पॉइण्ट आणि दंड ठरलेले असतात. पॉइण्ट दंडाच्या प्रमाणानुसार किंवा निलंबनानुसार दिले जातात:
पहिला स्तर (Level 1): किरकोळ उल्लंघन, जसे की अयोग्य भाषा वापरणे किंवा अनावश्यक अपील करणे. दंड: इशारा किंवा 0-50% सामना शुल्क. 0 ते 25% दंड किंवा चेतावनी: 1 डिमेरिट पॉइण्ट, 26 ते 50% दंड: 2 डिमेरिट पॉइण्ट.
दुसरा स्तर (Level 2): गंभीर उल्लंघन, जसे की खेळाडूला धोकादायकपणे चेंडू फेकून मारणे. दंड: 50 ते 100% सामना शुल्क किंवा 1-2 निलंबन पॉइण्ट (Suspension Points). 50 ते 100% दंड किंवा एक निलंबन पॉइण्ट: 3 डिमेरिट पॉइण्ट. 2 निलंबन पॉइण्ट: 4 डिमेरिट पॉइण्ट.
तिसरा स्तर (Level 3): अतिगंभीर उल्लंघन, जसे की खेळाडूला धमकावणे. दंड: 4 ते 12 निलंबन पॉइण्ट. 4-7 निलंबन पॉइण्ट: 5 डिमेरिट पॉइण्ट. 8-12 निलंबन पॉइण्ट: 6 डिमेरिट पॉइण्ट.
चौथा स्तर (Level 4): अत्यंत गंभीर उल्लंघन, जसे की सामन्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न. दंड: 12 निलंबन पॉइण्ट किंवा कालावधीबद्ध निलंबन (एका वर्षापासून आजीवन बंदी).12 निलंबन पॉइण्ट: 7 डिमेरिट पॉइण्ट. कालावधीबद्ध निलंबन (किमान 12 निलंबन पॉइण्ट किंवा एक वर्ष): 8 डिमेरिट पॉइण्ट.
हे पॉइण्ट सामना रेफरी किंवा न्यायिक आयुक्त ठरवतात, आणि खेळाडू त्यावर अपील करू शकतो.
डिमेरिट पॉइण्टचे संचय (Accumulation) झाल्यानंतर त्याचं काय करतात असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. प्रत्येक उल्लंघनानंतर हे पॉइण्ट खेळाडूच्या रेकॉर्डमध्ये जोडले जातात. हे पॉइण्ट 24 महिन्यांच्या रोलिंग कालावधीत (Rolling Period) सक्रिय राहतात, म्हणजे पॉइण्ट दिल्याच्या तारखेपासून 24 महिने ग्राह्य धरले जातात. त्यानंतर ते आपोआप काढले जातात. 24 महिन्यांत जमा झालेले पॉइण्टच संचयासाठी गणले जातात; जुने पॉइण्ट विचारात घेतले जात नाहीत.
संचित पॉइण्टचे परिणाम (Consequences)24 महिन्यांत डिमेरिट पॉइण्ट विशिष्ट मर्यादेपर्यंत पोहोचल्यास ते निलंबन पॉइण्टसमध्ये (Suspension Points) रूपांतरित होतात, ज्यामुळे खेळाडूला काही सामन्यांपासून निलंबित केले जाते.
4-7 डिमेरिट पॉइण्ट: 2 निलंबन पॉइण्ट.
8-11 डिमेरिट पॉइण्ट: 4 निलंबन पॉइण्ट.
12-15 डिमेरिट पॉइण्ट: 6 निलंबन पॉइण्ट
16 किंवा अधिक: 8 निलंबन पॉइण्ट.
निलंबन पॉइण्ट हे सामन्यांपासून बंदीचे एकक असतात. ते खेळाडूच्या आगामी सामन्यांवर लागू केले जातात. कसोटी सामना किंवा 4 दिवसांपेक्षा जास्तचा सामना यासाठी ग्राह्य धरला जातो. 2 निलंबन पॉइण्ट (म्हणजे 2 निलंबन पॉइण्टसाठी एका कसोटी सामन्याची बंदी घातली जाऊ शकते.) एकदिवसीय (ODI), टी-20 (T20) किंवा इतर छोट्या सामन्यासाठी बंदी 1 निलंबन पॉइण्ट (म्हणजे 2 निलंबन पॉइण्टसाठी 2 ODI/T20 सामन्यांची बंदी घातली जाते.)
उदाहरणार्थ, 4 डिमेरिट पॉइण्ट = 2 निलंबन पॉइण्ट = 1 कसोटी किंवा 2 ODI/T20 सामन्यांची बंदी. हे निलंबन तत्काळ लागू होते, आणि खेळाडू सामन्यात भाग घेऊ शकत नाही, कोचिंग करू शकत नाही किंवा मैदानावर येऊ शकत नाही.