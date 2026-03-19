Explained: अर्जुन तेंडुलकरने त्याच्या वडिलांसारखं नेमकं काय केलं? ऋषभ पंतही बघतच बसला! व्हिडीओ Viral

Arjun Tendulkar Bat Weight is like father Sachin Tendulkar : आयपीएल चा नवीन सीजन काही दिवसातच सुरु होणार आहे. सगळीकडे सध्या त्याचीच चर्चा सुरु आहे. नवनवीन अपडेट्स, फोटो, व्हिडीओ समोर येत आहेत. दरम्यान आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीपूर्वी लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) च्या कॅम्पमधून समोर आलेला एक व्हिडीओ सध्या क्रिकेटप्रेमींमध्ये चांगलाच चर्चेत आहे. या व्हिडीओमध्ये संघाचा कर्णधार ऋषभ पंत (Rishabh Pant) आणि नव्याने संघात दाखल झालेला अर्जुन तेंडुलकर (Arjun Tendulkar) नेट प्रॅक्टिसदरम्यान गप्पा मारताना दिसतात. साध्या संवादातून अर्जुनच्या खेळण्याच्या पद्धतीबद्दल, त्याच्या मानसिकतेबद्दल आणि त्याच्या समर्पणाबद्दल बरीच माहिती समोर येते. ही माहिती ऋषभ पंत नीट शांतपणे ऐकताना दिसतो.
नेट्समध्ये सराव करताना पंतने अर्जुनच्या बॅटकडे लक्ष दिलं आणि त्याला सहज विचारलं की तो किती वजनाची बॅट वापरतो. त्यावर अर्जुनने सांगितलं की तो सुमारे 1220 ग्रॅम वजनाची बॅट वापरतो. ही गोष्ट ऐकून पंत थोडा आश्चर्यचकित झाला, कारण सध्याच्या टी20 क्रिकेटमध्ये बहुतांश फलंदाज हलक्या बॅट्सचा वापर करतात. हलक्या बॅटमुळे शॉट्स अधिक वेगाने खेळता येतात, बॅट स्विंग करणे सोपे जाते आणि पॉवर-हिटिंगमध्येही मदत होते. त्यामुळे अर्जुनची निवड आजच्या ट्रेंडपेक्षा वेगळी ठरते.
अर्जुनने पुढे सांगितलं की त्याला हलकी बॅट वापरणं फारसं आवडत नाही आणि तो 1200 ग्रॅमपेक्षा हलकी बॅट वापरतच नाही. यामागे एक मोठं कारण आहे, त्याचे वडील सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar)! सचिन तेंडुलकर त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीत जड बॅट वापरण्यासाठी ओळखले जात होते. साधारण 1300 ते 1315 ग्रॅम वजनाच्या बॅटने खेळूनही त्याने अप्रतिम टाइमिंग आणि अचूक प्लेसमेंट साधलं. अर्जुनही त्याच मार्गावर चालत असल्याचं या संवादातून स्पष्ट होतं. मात्र, तो केवळ वडिलांची नक्कल करत नाही, तर स्वतःच्या सोयीप्रमाणे आणि आत्मविश्वासानुसार ही निवड करतोय, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे.
पंतने अर्जुनची ही स्टाईल ऐकून आश्चर्य व्यक्त केलं, पण त्याचवेळी त्याच्या आत्मविश्वासाचं कौतुकही केलं. आजच्या काळात जिथे बहुतेक खेळाडू आधुनिक पद्धती स्वीकारतात, तिथे अर्जुन पारंपरिक विचारांना धरून राहतोय, ही गोष्ट वेगळी आणि लक्षवेधी आहे. हे दाखवते की तो स्वतःचा खेळ समजून घेत आहे आणि त्यानुसार निर्णय घेत आहे.
या व्हिडीओतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अर्जुनची खेळाप्रती असलेली निष्ठा. नुकतंच लग्न झाल्यानंतरही त्याने कोणताही मोठा ब्रेक घेतला नाही आणि लगेचच संघाच्या ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये हजर झाला. हे पाहून पंतने थोड्या हलक्या-फुलक्या अंदाजात त्याला विचारलं, “लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी सरावाला आलास?” आणि त्याचं कौतुकही केलं. या प्रसंगातून अर्जुन किती समर्पित आहे आणि क्रिकेट त्याच्यासाठी किती महत्त्वाचं आहे, हे स्पष्ट होतं.
Already loving this new Rishabh-Arjun bond pic.twitter.com/pa79YqebbU
— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) March 18, 2026
यंदाच्या आयपीएल हंगामात अर्जुनसाठी एक मोठी संधी आहे. याआधी तो मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) कडून खेळला होता, पण त्याला फारशा संधी मिळाल्या नव्हत्या. आता लखनऊ सुपर जायंट्समध्ये आल्यामुळे त्याला नव्याने स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे. नवीन संघ, नवीन वातावरण आणि पंतसारखा आक्रमक कर्णधार या सगळ्यामुळे अर्जुनच्या खेळात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
अर्जुन तेंडुलकरसाठी सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे त्याच्या नावाशी जोडलेला वारसा. सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा असल्यामुळे त्याच्याकडून अपेक्षा अधिक असणं स्वाभाविक आहे. पण या व्हिडिओमधून असं दिसतं की तो त्या दबावाखाली न खेळता स्वतःचा मार्ग तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याची मेहनत, शिस्त आणि खेळाप्रती असलेली निष्ठा पाहता, तो भविष्यात मोठी कामगिरी करू शकतो, अशी आशा वाटते.
एकूणच, या व्हिडीओने अर्जुन तेंडुलकरचा वेगळा पैलू समोर आणला आहे जिथे तो केवळ एका महान खेळाडूचा मुलगा नाही, तर स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी झटणारा एक मेहनती क्रिकेटर आहे. येणारा आयपीएल हंगाम त्याच्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे आणि त्यातूनच त्याच्या करिअरची पुढची दिशा ठरेल.