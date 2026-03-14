English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Explained: क्रिकेटपटू असतानाही मेहेंद्रसिंग धोनी बॅडमिंटन आणि पॅडलसारखे खेळ का खेळतो?

Why does MS Singh Dhoni play others sports: सलग पाच वेळा आयपीएल जिंकणे, आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारा माजी कर्णधार मेहेंद्रसिंग धोनी हा महान क्रिकेटपटू आहे. पण तरीही तो वेगवगेळे खेळ खेळतो. यामागचं नेमकं कारण काय जाणून घेऊयात...    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 14, 2026, 03:31 PM IST
Why does Mahendra Singh Dhoni play sports like badminton and paddle: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार मेहेंद्रसिंग धोनी (MS Dhoni) हा मैदानावर आला की अजूनही चाहत्यांच्या नजरा त्याच्याकडे फिरतात. थाला म्हणून चाहत्यांमध्ये तो प्रसिद्ध आहे. शांत स्वभाव, अचूक निर्णय आणि तणावपूर्ण परिस्थितीतही संयम राखण्यासाठी धोनी ओळखला जातो.  अनेक मोठ्या सामन्यांमध्ये त्याने दबावाखाली संघाला विजय मिळवून दिला आहे. मात्र, हे मानसिक संतुलन आणि स्थिरता कशी टिकवली जाते याबद्दल त्याने अलीकडेच विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना सविस्तर माहिती दिली. त्याने सांगितले की मोठी उद्दिष्टे साध्य करताना मनावर ताण येणे स्वाभाविक आहे, पण त्यातून बाहेर पडण्यासाठी वेळोवेळी मनाला विश्रांती देणे आणि वेगळ्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

धोनी एलेन करिअर इन्स्टिट्यूट ‘राईज टू द टॉप’ या मालिकेत सहभागी झाला होता. या कार्यक्रमात त्यांनी हरियाणातील ऑलिम्पियाड विजेता आदिश जैन
आणि पश्चिम बंगालमधील कृष्णार्ग्य प्रामाणिक यांच्याशी संवाद साधला. या चर्चेदरम्यान जिज्ञासा, अभ्यासाची तयारी, स्पर्धात्मक वातावरणातील दबाव आणि मोठे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक मानसिक तयारी यावर चर्चा करण्यात आली.

ताजेतवाने राहण्यासाठी काय महत्त्वाचे?

संवादादरम्यान धोनीने सांगितले की वेळोवेळी मन आणि शरीर दोन्ही सक्रिय ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सतत एकाच कामात गुंतून राहिल्यास थकवा आणि मानसिक ताण वाढू शकतो. त्यामुळे थोडा ब्रेक घेऊन वेगळ्या गोष्टी करणे आवश्यक असते.तो म्हणाला की त्याला वैयक्तिकरित्या सायकलिंग करणे किंवा बॅडमिंटन आणि पॅडलसारखे खेळ खेळणे खूप आवडते. या खेळांमुळे त्याचे मन ताजेतवाने होते आणि पुन्हा नव्या ऊर्जेसह काम करण्याची प्रेरणा मिळते. याचमुळे धोनी क्रिकेटपटू असूनही पॅडल आणि बॅडमिंटन सारखे खेळ खेळतो.

धोनी यांच्या मते, विद्यार्थ्यांनी लहान वयापासूनच विविध खेळांचा अनुभव घ्यायला हवा. कारण एखाद्या व्यक्तीची नैसर्गिक क्षमता कोणत्या क्षेत्रात आहे हे समजण्यासाठी विविध गोष्टी करून पाहणे आवश्यक असते. “जोपर्यंत तुम्ही काहीतरी करून पाहत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला कळणार नाही की तुम्ही कोणत्या गोष्टीत चांगले आहात,” असे त्यांनी सांगितले.

अभ्यास आणि विश्रांती यामध्ये संतुलन आवश्यक

धोनीने विद्यार्थ्यांना अभ्यास करताना संतुलन राखण्याचा सल्ला दिला. त्याच्या मते, स्पर्धा परीक्षा किंवा मोठ्या उद्दिष्टांसाठी तयारी करताना पूर्ण लक्ष अभ्यासावर असणे गरजेचे असते, पण त्याचवेळी मनाला ताजेतवाने ठेवण्यासाठी काही उपक्रमही असणे आवश्यक आहे. त्याने सांगितले की खेळाडू आणि विद्यार्थी दोघांनाही समान प्रकारचा मानसिक ताण सहन करावा लागतो. त्यामुळे जसे खेळाडू सामन्यांदरम्यान स्वतःला शांत आणि केंद्रित ठेवण्याचे मार्ग शोधतात, तसेच विद्यार्थ्यांनीही आपल्या अभ्यासादरम्यान विश्रांतीचे काही मार्ग शोधले पाहिजेत.

जिज्ञासा आणि प्रश्न विचारण्याचे महत्त्व

संवादात धोनी याने शिकण्याच्या प्रक्रियेत जिज्ञासा आणि प्रश्न विचारण्याचे किती महत्त्वाचे आहे हे अधोरेखित केले. त्याने विद्यार्थ्यांना स्पष्टपणे सांगितले की कोणताही प्रश्न विचारताना संकोच करू नये. अनेकदा विद्यार्थी चुकीचा प्रश्न विचारला जाईल या भीतीने शांत राहतात, पण त्यामुळे त्यांचे नुकसान होते. “कोणताही प्रश्न मूर्खपणाचा नसतो. जिज्ञासा आणि शिकण्याची इच्छा ही प्रगतीसाठी अत्यंत आवश्यक असते,” असे धोनीने सांगितले.

क्रिकेटमधील उल्लेखनीय यश

धोनीच्या कारकीर्दीकडे पाहिले तर त्याने भारतीय क्रिकेटला अनेक ऐतिहासिक क्षण दिले आहेत. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २००७ मध्ये जिंकला, त्यानंतर आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक २०११ मध्ये वनडे विश्वचषक जिंकून इतिहास घडवला आणि पुढे आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०१३ मध्येही भारताला विजेतेपद मिळवून दिले. त्यामुळे मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये सर्व प्रमुख आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारे ते एकमेव भारतीय कर्णधार ठरला.

त्याच्या शांत नेतृत्वशैलीमुळे आणि दबावाच्या क्षणी योग्य निर्णय घेण्याच्या क्षमतेमुळे धोनी आजही लाखो चाहत्यांसाठी प्रेरणास्थान आहेत. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्याने दिलेला संदेशही याच गोष्टीवर आधारित होता. मोठे लक्ष्य गाठण्यासाठी मेहनत महत्त्वाची आहेच, पण त्याचवेळी मन ताजेतवाने ठेवणे, जिज्ञासा जपणे आणि संतुलित जीवन जगणे देखील तितकेच आवश्यक आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

