English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • Explained: अश्विनला कोणाच्या पगारातून 2 कोटी कमी करायचे आहेत? 25.20 कोटींच्या खेळडूबाबत व्यक्त केली शंका

Explained: अश्विनला कोणाच्या पगारातून 2 कोटी कमी करायचे आहेत? 25.20 कोटींच्या खेळडूबाबत व्यक्त केली शंका

R Ashwin on KKR Players: आयपीएल 2026 (IPL 2026) सुरू होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. यावेळी स्पर्ध सुरु होण्यापूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR ) हा सर्वाधिक चर्चेत असलेला संघ आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 22, 2026, 10:06 AM IST
Explained: अश्विनला कोणाच्या पगारातून 2 कोटी कमी करायचे आहेत? 25.20 कोटींच्या खेळडूबाबत व्यक्त केली शंका
Explained why r Ashwin wants to deducted 2 crore rupees from KKR player Cameron green salary IPL 2026

R Ashwin on KKR Player Cameron Green Salary Cutting IPL 2026: आयपीएल 2026 ची सुरुवात 28 मार्चपासून होणार आहे. स्पर्धाला काही दिवस उरलेले असतानाच त्याआधीच अनेक घडामोडी घडत आहेत. कुठे कोणता खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर पडत आहे तर कुठे कोणावर निशाणा साधत काही स्टेटमेंट पास करत आहेत. अनेक संघ  स्पर्धा सुरू होण्याआधीच चर्चेत आले आहेत. त्यात विशेषतः कोलकाता नाईट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) वर सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. कारण या संघाला एकामागोमाग एक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही महत्त्वाचे खेळाडू दुखापतीमुळे बाहेर पडत आहेत, तर काहींच्या फिटनेस आणि उपलब्धतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे स्पर्धा सुरू होण्याआधीच संघ व्यवस्थापनावर दबाव वाढलेला दिसत आहे. यंदा या संघाचं कसं होणार अशी चर्चा सगळीकडे आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

25.20 कोटींचा खेळाडू खेळणार की नाही? 

या पार्श्वभूमीवर सर्वात जास्त चर्चा होत आहे ती ऑस्ट्रेलियाचा स्टार ऑलराउंडर कॅमेरून ग्रीन (Cameron Green) याची. कोलकाता नाईट रायडर्स ने IPL लिलावात त्याच्यावर तब्बल 25.20 कोटी रुपये खर्च करून मोठा विश्वास दाखवला. एवढी मोठी रक्कम मोजल्यानंतर त्याच्याकडून फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही गोष्टींमध्ये मोठ्या  योगदानाची अपेक्षा होती. मात्र सध्या त्याच्या वर्कलोड मॅनेजमेंटमुळे आणि फिटनेसच्या मर्यादांमुळे तो पूर्ण क्षमतेने खेळेल का, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.

कॅमेरूनवरून काय म्हणाला आर अश्विन? 

याच मुद्द्यावर भारताचा अनुभवी फिरकीपटू आर अश्विन (Ravichandran Ashwin) याने स्पष्टपणे आपले मत मांडले आहे. त्याने आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर बोलताना सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड विशेषतः ऑस्ट्रेलियाने आपल्या प्रमुख खेळाडूंना IPL दरम्यान पूर्ण वर्कलोड देण्यास मर्यादा घालू शकतात. कारण त्यांच्यासाठी टेस्ट क्रिकेट अधिक महत्त्वाचे असते. त्यामुळे ग्रीनसारखा खेळाडू IPL मध्ये सर्व सामने खेळला तरी तो चारही ओव्हर्स टाकेलच किंवा पूर्ण क्षमतेने गोलंदाजी करेलच, याची खात्री नसते.

अश्विनच्या मते, ही परिस्थिती फ्रँचायझींसाठी अन्यायकारक ठरू शकते. कारण लिलावाच्या वेळी संघ व्यवस्थापन खेळाडूच्या पूर्ण क्षमतेवर आधारित मोठी बोली लावतात. जर नंतर तोच खेळाडू मर्यादित भूमिका निभावत असेल जसे की फक्त १-२ ओव्हर्स गोलंदाजी करत असेल किंवा फक्त फलंदाजीवर लक्ष केंद्रित करत असेल तर संघाला अपेक्षित फायदा मिळत नाही.

मानधनात कपात करण्याचा अधिकार 

म्हणूनच अश्विनने एक वेगळा आणि चर्चेचा विषय ठरलेला प्रस्ताव मांडला. त्याच्या म्हणण्यानुसार, IPL करारामध्ये अशी तरतूद असावी की, जर एखादा खेळाडू ठरलेल्या भूमिकेनुसार काम करू शकत नसेल, तर त्याच्या मानधनात कपात करण्याचा अधिकार फ्रँचायझीला असावा. उदाहरणार्थ, एखादा ऑलराउंडर चार ओव्हर्स टाकण्याऐवजी फक्त दोन ओव्हर्स टाकत असेल, तर त्याच्या पगारातून काही रक्कम कमी केली जाऊ शकते.

अश्विनने दिलं उदाहरण 

त्याने हे अधिक स्पष्ट करताना एक उदाहरण दिले. समजा एखाद्या संघाचा मालक जसे की शाहरुख खान एखाद्या खेळाडूसाठी 25 कोटी रुपये खर्च करतो. त्या बदल्यात त्याला पूर्ण योगदानाची अपेक्षा असते. पण जर खेळाडू नंतर सांगतो की तो मर्यादित गोलंदाजी करेल किंवा फक्त काहीच चेंडू टाकेल, तर ते संघासाठी तोट्याचे ठरू शकते. अशा परिस्थितीत आर्थिक समतोल राखण्यासाठी करारात लवचिकता असणे आवश्यक आहे.

कॅमेरून ग्रीनची कामगिरी 

दरम्यान, ग्रीनच्या अलीकडील कामगिरीकडे पाहिले तर त्यातही सातत्य दिसून येत नाही. T20 स्पर्धांमध्ये त्याची फलंदाजी अपेक्षेप्रमाणे प्रभावी ठरलेली नाही, तर गोलंदाजीतही तो पूर्ण कोटा टाकताना दिसत नाही. काही सामन्यांमध्ये त्याने चांगली फलंदाजी केली असली, तरी एक ऑलराउंडर म्हणून त्याच्याकडून जास्त अपेक्षा आहेत.

एकंदरीत पाहता, IPL 2026 सुरू होण्यापूर्वीच मोठ्या रकमेत विकत घेतलेल्या खेळाडूंची कामगिरी, त्यांचा फिटनेस, वर्कलोड मॅनेजमेंट आणि फ्रँचायझींचे आर्थिक गणित यावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अश्विनने मांडलेला मुद्दा भविष्यात IPL करार व्यवस्थेत काही बदल घडवू शकतो का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
IPL 2026R AshwinKKRcameron green

