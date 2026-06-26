/Explained: जगातील सर्वात युनिक टॅलेंट काय आहे वैभव सूर्यवंशी? सचिन तेंडुलकरांशी तुलना होण्यामागचे कारण काय?

मुंबई : भारतीय टी-20 क्रिकेटमध्ये आज एका नव्या पर्वाची सुरुवात होत आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेला सुरुवात करणार आहे. डिसेंबर 2023 नंतर प्रथमच श्रेयस अय्यरची भारतीय टी-20 संघात पुनरागमन झाले आहे. त्याच्याकडे संघाची धुराही सोपवण्यात आले आहे.
या मालिकेत टीम इंडियाची बेंच स्ट्रेंथ तपासली जाणार आहे. मोठ्या प्रमाणात अनेक युवा खेळाडूंना संधी मिळणार आहे. त्यात सर्वाधिक चर्चेत असलेले नाव म्हणजे 15 वर्षीय यंग बॅट्समन वैभव सूर्यवंशी याचं. आपल्या आक्रमक बॅटिंगमुळे आणि रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरीमुळे वैभवची तुलना थेट क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर याच्याशी केली जात आहे.
आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-20 सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी मिळाल्यास तो अवघ्या 15 वर्षे 91 दिवसांचा असताना टीम इंडियासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरणार आहे. त्यामुळे सचिन तेंडुलकर याचा जवळपास 37 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला जाईल. सचिनने 1989 मध्ये 16 वर्षे 205 दिवसांच्या वयात भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते.
बिहारचा डावखुरा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीने अतिशय कमी वयात देशांतर्गत, वयोगट आणि फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. रणजी ट्रॉफीत बिहारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्वात युवा खेळाडूंमध्ये त्याचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 संघाविरुद्ध त्याने युवा कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतीय खेळाडू म्हणून सर्वात जलद शतक झळकावले होते. याच कामगिरीमुळे तो देशातील सर्वात मोठ्या युवा फलंदाजी प्रतिभांपैकी एक म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
राजस्थान रॉयल्सने वैभवला आयपीएल इतिहासातील सर्वात युवा खेळाडू म्हणून करारबद्ध केले होते. त्याने 35 चेंडूत शतक झळकावत पुरुष टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी वयात शतक करणारा फलंदाज म्हणून विक्रम केला. त्याच्या बिनधास्त फलंदाजीने, सर्वाधिक स्ट्राइक रेटने आणि पॉवरप्लेमध्ये प्रतिस्पर्ध्यांवर दबाव आणण्याच्या क्षमतेने निवड समिती आणि क्रिकेट तज्ज्ञांचे लक्ष वेधून घेतले. पहिल्या वर्षी त्यांनी दमदार कामगिरी केल्यानंतर दुसऱ्या वर्षीही आयपीएलमध्ये त्याने सर्वात जास्त धावा करत ऑरेंज कॅप पटकावली. तसेच सर्वाधिक षटकारांचा विक्रमीही त्याने आपल्या नावावर केला.
वैभवला संधी मिळाल्यास तो भारतासाठी टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरेल. सध्या हा विक्रम वॉशिंग्टन सुंदरच्या नावावर आहे. सुंदरने 2017 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध 18 वर्षे 80 दिवसांच्या वयात टी-20 पदार्पण केले होते.
याशिवाय, वैभव आधीच पुरुष टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी वयात शतक झळकावणारा फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी सचिन तेंडुलकर, पार्थिव पटेल, पृथ्वी शॉ आणि रियान पराग यांनी किशोरवयीन असताना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. पण या सर्वांनी इतक्या कमी वयात जे य़श मिळविले नाही ते वैभवने काही वर्षातच मिळविले आहे.
बीसीसीआय किंवा निवड समितीकडून वैभवला भारताचा दीर्घकालीन सलामीवीर म्हणून तयार केले जात असल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आलेले नाही. मात्र, त्याची आक्रमक फलंदाजी, सुरुवातीपासून धावा करण्याची क्षमता आणि सातत्यपूर्ण कामगिरी पाहता तो भारताच्या भविष्यातील टी-20 योजनांचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो, अशी क्रिकेट वर्तुळात चर्चा आहे.
या मालिकेत श्रेयस अय्यरची कर्णधार म्हणूनही मोठी कसोटी लागणार आहे. युवा खेळाडूंना योग्य संधी देणे, मैदानावरील रणनीती आखणे, दबावाच्या परिस्थितीत योग्य निर्णय घेणे आणि स्वतः फलंदाज म्हणून संघाला स्थिरता देणे या बाबींमध्ये अय्यरकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
पॉवरप्ले आणि डेथ ओव्हर्समध्ये गोलंदाजांचा प्रभावी वापर, युवा खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटशी जुळवून घेण्यास मदत करणे आणि आक्रमक क्रिकेटची दिशा कायम ठेवणे हे त्याच्यासमोरील प्रमुख आव्हान असेल.
अल्पावधीतच रणजी ट्रॉफी, अंडर-19 क्रिकेट, आयपीएल आणि इंडिया-अ संघापर्यंतचा प्रवास करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीकडे भारतीय क्रिकेटच्या भविष्यातील सुपरस्टार म्हणून पाहिले जात आहे. आयर्लंडविरुद्ध पदार्पणाची संधी मिळाल्यास तो केवळ एक नवा विक्रमच प्रस्थापित करणार नाही, तर भारतीय क्रिकेटमधील नव्या युगाची सुरुवातही ठरू शकतो.