Explainer: सेमी फायनलच्या पराभवानंतर इंग्लंडला आणखी एक दणका! Olympics 2028 मधून बाहेर!

After semi final defeat Team England Out of Olympics 2028: तब्बल 128 वर्षांनंतर ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटचा खेळ बघायला मिळणार आहे. हा खूप मोठा निर्णय आहे ज्यामुळे क्रिकेटप्रेमी फारच आनंदित आहेत. 2028 च्या ऑलिंपिकमध्ये आपल्याला क्रिकेट या खेळ बगायला मिळेल. क्रिकेटचा खेळ पुन्हा एकदा ऑलिंपिकच्या रंगमंचावर परतण्यासाठी तयार सुरु झाली आहे. 2028 मध्ये अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथे होणाऱ्या ऑलिंपिक स्पर्धेत टी20 फॉर्मॅटमध्ये क्रिकेटचे सामने खेळवले जाणार आहेत. या निर्णयानंतर जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र या ऐतिहासिक पुनरागमनाच्या पार्श्वभूमीवर इंग्लंडच्या सहभागाबाबत एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. इंग्लंडची स्वतंत्र क्रिकेट टीम ऑलिंपिकमध्ये खेळणार नाही, अशी शक्यता अनेक काळापासून वर्तवली जात असून त्याऐवजी ‘टीम ग्रेट ब्रिटेन’ या संयुक्त संघाची संकल्पना पुढे येत आहे. या नव्या कल्पनेमुळे इंग्लंड, स्कॉटलंड आणि वेल्समधील खेळाडू एकाच संघातून ऑलिंपिकमध्ये खेळू शकतात असेही सांगितले जात आहे. चला हे नेमकं काय आहे याबद्दल अधिकची माहिती जाणून घेऊयात...
ऑलिंपिक 2028 आणि त्यातील सहभाग या विषयावर इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) आणि स्कॉटलंड क्रिकेट बोर्ड यांच्यात चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. स्कॉटलंड क्रिकेट बोर्डच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्रुडी लिंडब्लेड यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, ECB सोबत त्यांचे संबंध चांगले असून दोन्ही संघटना ऑलिंपिकमध्ये एकत्रित संघ उभारण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहेत. त्यांच्या मते, ऑलिंपिकमध्ये मर्यादित संघांना संधी मिळणार असल्याने संयुक्त संघ तयार करणे हा सर्वांसाठी योग्य मार्ग ठरू शकतो.
लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश करण्यात आला असला तरी या स्पर्धेत केवळ 6 संघांनाच सहभागी होण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे जगातील अनेक मजबूत संघांना पात्रता मिळवण्यासाठी कठीण स्पर्धेला सामोरे जावे लागणार आहे. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय टी20 क्रमवारीवर नजर टाकली तर इंग्लंडचा पुरुष संघ अव्वल संघांपैकी एक आहे, तर महिला संघही मजबूत मानला जातो. मात्र स्कॉटलंडचे संघ अद्याप टॉप-10 मध्ये स्थान मिळवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे ‘टीम ग्रेट ब्रिटेन’ हा पर्याय इंग्लंड आणि स्कॉटलंड या दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
युनायटेड किंगडममधील अनेक खेळांमध्ये ऑलिंपिकमध्ये खेळाडू ‘ग्रेट ब्रिटेन’ या नावाने सहभागी होतात. म्हणजेच इंग्लंड, स्कॉटलंड आणि वेल्समधील खेळाडू एकत्र येऊन एकाच संघातून स्पर्धेत उतरतात. मात्र क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या वेगवेगळे क्रिकेट बोर्ड असल्यामुळे संघ स्वतंत्रपणे खेळत आले आहेत. आता ऑलिंपिकच्या पार्श्वभूमीवर क्रिकेटमध्येही हा संयुक्त संघ तयार करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
स्कॉटलंड क्रिकेट बोर्डच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ECB कडून या कल्पनेबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. इंग्लंड आणि वेल्स 2026 तसेच 2030 मध्ये मोठ्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धांचे आयोजन करणार आहेत. त्यामुळे ऑलिंपिकमध्ये संयुक्त संघ तयार करण्याचा पर्याय त्यांच्यासाठी व्यवहार्य ठरू शकतो. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांच्या खेळाडूंना एकत्रितपणे स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल.
2028 ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेट टी20 फॉर्मॅटमध्ये खेळवले जाणार असल्यामुळे सामने जलद आणि रोमांचक असतील. कमी वेळात निकाल लागणाऱ्या या प्रकारामुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता अधिक वाढते. ऑलिंपिकसारख्या जागतिक व्यासपीठावर टी20 क्रिकेट खेळवले गेल्यास या खेळाची लोकप्रियता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
क्रिकेटचा खेळ शेवटचा 1900 च्या पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये खेळवण्यात आला होता. त्यानंतर हा खेळ ऑलिंपिकमधून जवळपास गायब झाला. आता 128 वर्षांनंतर क्रिकेट पुन्हा ऑलिंपिकमध्ये परतत असल्यामुळे हा खेळाच्या इतिहासातील मोठा टप्पा मानला जात आहे. ऑलिंपिकमध्ये सहभागामुळे क्रिकेटला नवीन बाजारपेठा आणि प्रेक्षक मिळू शकतात.
क्रिकेट चाहत्यांसाठी 2028 लॉस एंजेलिस ऑलिंपिक विशेष ठरणार आहे. ‘टीम ग्रेट ब्रिटेन’चा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला तर इंग्लंड, स्कॉटलंड आणि वेल्समधील खेळाडूंना एकत्र खेळताना पाहण्याची संधी मिळेल. यामुळे स्पर्धेची रंगत आणखी वाढेल.
एकूणच, ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटच्या पुनरागमनामुळे या खेळाला जागतिक स्तरावर नवीन ओळख मिळणार आहे. ‘टीम ग्रेट ब्रिटेन’ची कल्पना प्रत्यक्षात आली तर ती क्रिकेटच्या इतिहासातील एक वेगळी आणि महत्त्वाची घटना ठरू शकते. 2028 लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटचा थरार पाहण्यासाठी जगभरातील चाहत्यांची उत्सुकता आधीपासूनच वाढू लागली आहे.