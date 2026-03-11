Explainer: सूर्यकुमार किंवा गंभीर नव्हे तर 'हा' खरा भारताच्या विजयाचा शिल्पकार; तीन निर्णयांनी बदललं सगळं गणित

How Bold Decision help India Win T20 World Cup: भारताने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर मुख्य निवडकर्ते अजित आगरकर यांनी घेतलेल्या काही कठोर निर्णयांची चर्चा नव्याने सुरु झाली आहे. संघ निवडीनंतर यावरुन बरीच टीका झाली असताना, आता मात्र त्याच संघाने विश्वचषकावर नाव कोरल्याने त्यांचं कौतुक होत आहे. भारताने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर या सर्व निर्णयांकडे आता वेगळ्या नजरेने पाहिलं जात आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.
टी-20 संघाची निवड झाल्यानंतर सर्वाधिक चर्चा शुभमन गिलला संघातून वगळण्याची झाली. भारतासारख्या क्रिकेटवेड्या देशात गिलसारख्या दर्जाच्या खेळाडूला संघातून वगळण्याचा निर्णय कधीच सहजपणे स्वीकारला जाणं शक्य नव्हतं. भारतात क्रिकेटसंदर्भातील प्रत्येक निर्णयाचं फक्त तज्ज्ञच नाही तर चाहतेही बारकाईने निरीक्षण करत छाननी करत असतात. पण आगरकर यांनी निर्णयावर ठाम राहत भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती. गिलच्या क्षमतेवरील विश्वास उडाला आहे असं या निर्णयाकडे न पाहता भारताकडे असणारी गुणवत्ता याकडे लक्ष वेधलं होतं.
"तुमचं मत माझ्यापेक्षा वेगळं असू शकतं. आम्हाला अजूनही तो दर्जेदार खेळाडूच वाटत आहे. कोणाला तरी बाहेर बसावं लागणार आहे आणि सध्या त्याचा नंबर आहे. तो चांगला खेळाडू नाही म्हणून त्याला वगळलेलं नाही. सुदैवाने क्रिकेटमध्ये आपल्याकडे पर्याय आहेत," असं अजित आगरकरने म्हटलं होतं.
अजित आगरकरांच्या या विधानाने खेळाडूंची निवड नेमकी कोणत्या आधारे केली जात आहे हे स्पष्ट केलं होतं. निवडकर्त्यांसमोर दर्जेदार क्रिकेटपटू शोधण्याचं आव्हान नव्हतं. संपूर्ण संघाला अधिक अर्थपूर्ण बनवण्यासाठी कोणत्या चांगल्या खेळाडूला वगळायचे हे ठरवणे हे होते.
रिपोर्टनुसार, सूर्यकुमार यादवला कर्णधार म्हणून पाठिंबा देण्याच्या निर्णयाचा देखील पुनर्विचार करण्यात आला होता. याचं कारण हार्दिक पांड्याकडे पुढील कर्णधार म्हणून पाहिलं जात होतं. या निर्णयात जोखीम होती. भारतीय क्रिकेटमध्ये कर्णधारपदातील बदल कधीही एकाकीपणे ठरवले जात नसल्याने या निर्णयाची छाननी होणं अपेक्षित होतं. तथापि, आगरकरांचा तर्क थेट आणि व्यावहारिक होता.
"चर्चेतील मुख्य मुद्द्यांपैकी एक हा होता की, आपल्याला असा कर्णधार हवा आहे जो सर्व सामने खेळण्याची शक्यता आहे. आम्हाला वाटते की, तो या पदासाठी एक योग्य उमेदवार आहे", असं आगरकरांनी सांगितलं होतं. भारताची यशस्वी मोहीम पाहता हा निर्णय किती महत्त्वाचा आहे हे लक्षात येतं. सूर्यकुमारने केवळ एका मोठ्या स्पर्धेत भारताचे नेतृत्वच केले नाही, तर त्याने अखेरीस विजेतेपदाची ट्रॉफीही उंचावली.
इशान किशनचा संघात पुन्हा समावेश करणे हा असाच एक धाडसी निर्णय होता. हा निर्णय घेताना विश्वासाची गरज होती. बराच काळ संघापासून दूर असल्याने चर्चा झाली आणि संघात त्याचे नक्की स्थान काय आहे, याविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. परंतु अगरकरने मात्र खेळाडूची भूमिका आणि त्याचा सध्याचा फॉर्म यावरच आपले लक्ष केंद्रित केले. "तो फलंदाजीसाठी वरच्या फळीत येतो. तो सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. शिवाय, त्याने यापूर्वीही भारतासाठी सामने खेळले आहेत," असं आगरकरने सांगितलं होतं.
त्यानंतर त्यांनी याला पाठिंबा देत सांगितलं होतं की, “तो भारतीय संघात नव्हता, कारण त्याच्या आधी ऋषभ पंत आणि ध्रुव जुरेल हे दोन खेळाडू होते आणि ते दोघेही अत्यंत गुणवान खेळाडू आहेत. याचा इतर कशाशीही काहीही संबंध नाही.”
संघ जेव्हा यशस्वी होतो आणि वर्ल्डकप जिंकतो तेव्हा घेतलेला प्रत्येक धाडसी निर्णय आपोआपच उत्कृष्ट ठरतो. महत्वाचा मुद्दा हा ठरतो की, निकालाच्या आधी निवडीबाबतच्या निर्णयांचं कठोरपणे मूल्यमापन केलं जातं, आणि निकालानंतर पुन्हा ते होतं. या विजेतेपदाने आगरकर यांच्या निर्णय शैलीचा सूरच बदल आहे. कारण या निर्णयांनी दिलेला निकाल सर्वासमोर आहे.
भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरनेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. , "मला वाटतं की ही ट्रॉफी अजित आगरकरला समर्पित करावी; कारण त्याला अनेकदा टीकेचा सामना करावा लागतो आणि त्याने ज्या प्रामाणिकपणाने काम केले आहे, त्याबद्दल मी त्याचा ऋणी आहे," असं गौतम गंभीर म्हणाला होता.
थोडक्यात सारांश सांगायचा तर कठोर निर्णय आधी घ्यावे लागतात आणि त्यासोबत येणाऱ्या टीकेचा सामनाही करावा लागतो. पण विजय म्हणजेच ट्रॉफी नंतर येते. आणि अचानक तुम्ही घेतलेल्या अप्रिय निर्णयांकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहावं लागतं.