/एकीकडे खेळाडूंची डीएनए सीक्वेंसिंग तर दुसरीकडे खेळाडूंकडून बळकावलं जातंय ग्राउंड, भारत असा बनणार स्पोर्ट्सचा सुपरपॉवर?

दरवर्षी 29 ऑगस्ट रोजी मेजर ध्यानचंद यांच्या जयंतीनिमित्ताने भारतात राष्ट्रीय खेळ दिवस साजरा केला जातो. मेजर ध्यानचंद यांनी 1928, 1932 आणि 1936 च्या ऑलम्पिक खेळांमध्ये भारतीय हॉकी संघाला वर्ल्ड चॅम्पियन बनवण्यासाठी मोठं योगदान दिलं होतं. मेजर ध्यानचंद यांनी सांगितलं होतं की चॅम्पियन खेळाडूंची ओळख ही त्यांच्या खेळाप्रती समर्पित वृत्तीवरूनच होते त्यानंतर प्रसिद्ध आणि नावं मिळतं.
मात्र आता एका चॅम्पियन खेळाडूची ओळख ही त्याच्या खेळाप्रती समर्पित वृत्तीसह त्याच्या DNA वरून सुद्धा होते. DNA द्वारे चॅम्पियन खेळाडूंना ओळखण्याचा प्रयोग भारतात पहिल्यांदाच होणार आहे. तेव्हा DNA द्वारे खेळाडूंना चॅम्पियन कसे बनवले जाईल आणि या माध्यमातून भारत कसा जगात स्पोर्ट्स सुपरपॉवर म्हणून पुढे येऊ शकतं याबाबत जाणून घेऊयात.
भारताला 2030 च्या कॉमनवेल्थ गेम्ससाठी आणि भविष्यातील ऑलम्पिक खेळाडूंना तयार करण्यासाठी गुजरात सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचललं आहे. यामाध्यमातून खेळाडूंची कामगिरी उंचावण्यासाठी आणि सामान्य खेळाडूंचे चॅम्पियन्समध्ये रूपांतर करण्यासाठी त्यांच्या DNA चे विश्लेषण केले जात आहे. या उपक्रमाला 'स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम' असे म्हटले जाते. याला तुम्ही 'डीएनएद्वारे गुणवत्तेचा शोध' असेही म्हणू शकता. आता खेळाडूंची गुणवत्ता ओळखण्यासाठी आणि ती विकसित करण्यासाठी डीएनएचा वापर कसा केला जातो हे समजून घेऊयात.
या योजनेअंतर्गत गुजरात सरकार दरवर्षी 2 हजार खेळाडूंच्या जेनेटिक म्हणजेच DNA ची तपासणी करणार आहे. अशाप्रकारे आगामी पाच वर्षात 10 हजार खेळाडूंची जेनेटिक कारवाई केली जाईल. गुजरात सरकारने यासाठी 26 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून या कार्यक्रमांतर्गत खेळाडूंच्या डीएनएचा डेटाबेस तयार केला जात आहे.
खेळाडूंची DNA चाचणी केल्यावर नेमकं काय होणार याचा विचार तुम्ही करत असाल. एखाद्या खेळाडूला DNA चाचणी कशा प्रकारे चॅम्पियन बनवू शकते हे समजून घेण्यासाठी, सर्वप्रथम हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, ज्याप्रमाणे पेन ड्राइव्ह, हार्ड ड्राइव्ह आणि मेमरी कार्ड्स ही माहिती साठवणारी साधनेआहेत, त्याचप्रमाणे DNA ही विश्वातील माहिती साठवणारी सर्वात उत्कृष्ट प्रणाली आहे. DNA टेस्ट द्वारे मिळणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण करून त्या व्यक्तीसाठी खेळाची निवड, प्रशिक्षण, आहार आणि शारीरिक तंदुरुस्ती यांसारख्या गोष्टी प्रत्येक व्यक्तीसाठी विशेषरित्या निश्चित केल्या जाऊ शकतात. थोडक्यात सांगायचे तर, योग्य खेळाची निवड करण्यापासून ते खेळाडूचे प्रशिक्षण आणि आहार यांचे नियोजन करण्यापर्यंतच्या सर्व बाबींमध्ये डीएनए विश्लेषण मार्गदर्शन ठरू शकते. एका चॅम्पियन खेळाडूला घडवण्यात हा दृष्टिकोन अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
माणसाच्या शरीरात ACTN 3 नावाचं एक जीन असतो ज्याला धाविक जीन असेही म्हणतात. ज्या खेळाडूंमध्ये हा जीन सक्रिय असतो त्यांच्यामध्ये 'फास्ट-ट्विच स्नायू तंतूंचे' प्रमाण अधिक असते. असे खेळाडू 100 मीटर धावणे, वेटलिफ्टिंग किंवा बॉक्सिंग यांसारख्या खेळांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करतात.
तसेच एक ACE जीन सुद्धा असतो जो शरीरात ऑक्सीजनचा प्रवाह खूप चांगला बनवतो. जे स्लो-ट्विच मसल फायबर बनवतं, जे मॅरेथॉन, सायकलिंग किंवा पोहोणे या सारख्या स्टॅमिना असणाऱ्या खेळाडूंसाठी गरजेचा असतो. डीएनए चाचणीद्वारे हे देखील निश्चित करता येते की कोणते खेळाडू दुखापतीस अधिक बळी पडण्याची शक्यता असते.
DNA विश्लेषणाद्वारे खेळाडूच्या शारीरिक वैशिष्ट्यांची माहिती मिळवून त्यानुसार त्यांचा खेळ, आहार आणि प्रशिक्षणाचे नियोजन निश्चित केले जाऊ शकते. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास तर, प्रत्येक खेळाडूसाठी स्वतंत्र आहार आणि प्रत्येक खेळाडूसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम अशा पद्धतीचा अवलंब केला जाऊ शकतो.
यापूर्वी चीन आणि उज्बेकिस्तान या सारख्या देशांमध्ये DNA द्वारे खेळाडूंमध्ये असलेल्या स्किलच विश्लेषण करण्याचा प्रयोग केला गेला. याद्वारे त्यांना खेळ क्षेत्रात चांगला परिणाम सुद्धा जाणवला. भारतात 26 कोटी लहान मुलं ही शालेय शिक्षणाच्या कक्षेत येतात. जवळपास 64 टक्के लहान मुलं ही कोणत्या न कोणत्या फिजिकल ऍक्टिव्हिटीमध्ये भाग घेतात. मात्र यापैकी फक्त १ टक्के मुलं ही उच्च स्थरातील कोणताही खेळ खेळतात. अशातच जर खेळाडूंच्या DNA टेस्टिंगचा प्रयोग देशभरात सुरु केला गेला तर भारत जगात स्पोर्ट्स सुपरपॉवर बनून पुढे येऊ शकतो. हा प्रकल्प केवळ खेळाडूंसाठीच नव्हे, तर खुद्द खेळासाठी आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही एक क्रांतिकारी पाऊल ठरू शकतो.
गूगल आणि डेलॉइटच्या एका स्टडीनुसार भारतात खेळाची मार्केट साईज ही जवळपास 5 लाख कोटी रुपये आहे. जी 2030 पर्यंत वाढून 10 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. देशात खेळांच्या कारणामुळे सध्या देशातील क्रीडा क्षेत्र सुमारे 47 लाख लोकांना रोजगार पुरवते आणि 2030 पर्यंत ही संख्या 1 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
भविष्यात क्रीडा क्षेत्रात अधिक प्रगती व्हावी आणि देशाचं नाव उंचवावं यासाठी DNA करण्यात काही गैर नाही, मात्र खेळाडूंकडून खेळांची मैदानच जर हिसकावून घेण्यात आली तर खेळाडूंमध्ये क्षमता असून सुद्धा ते तयारी कुठे आणि कशी करणार? त्यांच्या तयारीसाठी सर्वात गरजेचं आहे ते म्हणजे मैदान. मात्र आज भारताच्या आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतच खेळाडूंना मैदानाच्या रक्षणासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
मुंबईतील एका फुटबॉल मैदानाचे प्रदर्शन केंद्रात रूपांतर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईची प्रशासकीय संस्था असलेल्या बीएमसीने नेव्हिल डिसूझा मैदानाबाबत एक प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या प्रस्तावामुळे मैदानाचे स्वरूप बदलणार असून क्रीडा मैदानाऐवजी तिथे एक प्रदर्शन केंद्र उभारले जाणार आहे. खेळाडू या प्रस्तावाविरुद्ध केवळ रस्त्यावरच नव्हे, तर न्यायालयातही लढा देत आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 18 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.