Explainer: काय आहे टीम इंडियाची कमजोरी? सुपर 8 मध्ये सूर्याच्या सेनेला लागू शकतं 'ग्रहण' आणि कसा फसला गौतम गंभीर?

T20 World Cup Super 8: भारतीय क्रिकेट संघ (Team India) टी20 विश्वचषकाच्या सुपर 8 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला सामना खेळणार आहे. त्यांनी ग्रुप राऊंडदरम्यान चारही सामने जिंकले. सूर्यकुमार यादवच्या (Suryakumar Yadav) नेतृत्वाखालील संघाने अमेरिका, नामिबिया, पाकिस्तान आणि नेदरलँड्सचा पराभव केला. या काळात, काही सामन्यांमध्ये टीम इंडियाची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा साधारण होती, तर काही सामन्यांमध्ये भारतीय संघ वर्चस्व गाजवताना दिसला. सुपर 8 च्या आधी, अनेक दिग्गज खेळाडूंनी संघाच्या कमीपणावर बोटं ठेवले आहे. दिग्गज फलंदाज वीरेंद्र सेहवागला (Virendra Sehwag) वाटते की डेथ ओव्हर्समध्ये गोलंदाजीवर काम करण्याची गरज आहे. काही तज्ज्ञांनी सलग तीन सामन्यांमध्ये अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) शून्यावर बाद झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, तर काहींनी तिलक वर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या संथ फलंदाजीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
माजी भारतीय सलामीवीर रॉबिन उथप्पा यांनी एका समस्येकडे लक्ष वेधले आहे, ज्याची क्वचितच चर्चा होते. खरं तर, त्याचा परिणाम ग्रुप स्टेजवर दिसून आला. अलिकडच्या काळात भारतीय संघाला फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध मोठ्या समस्या आल्या आहेत. विशेषतः ऑफ-स्पिनर्सनी संघासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण केल्या आहेत. रॉबिन उथप्पाने असेही म्हटले आहे की भारताला ऑफ-स्पिन खेळण्याची देखील समस्या आहे.
खरं तर, भारतीय अंतिम इलेव्हनमध्ये सहा डावखुरे फलंदाज आहेत. यापैकी अभिषेक शर्मा, इशान किशन आणि तिलक वर्मा हे टॉप तीनमध्ये आहेत, त्यानंतर शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांचा क्रमांक लागतो. आता प्रश्न असा आहे की प्रशिक्षक गौतम गंभीर ऑफ-स्पिनर्सना भेडसावणाऱ्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करत आहेत का?
टीम इंडियाने ग्रुप स्टेजमध्ये ऑफ-स्पिनर्सकडून 102 चेंडूंचा सामना केला. ग्रुप स्टेजमध्ये फक्त 11 संघांनी उजव्या हाताच्या ऑफ-स्पिनर्सचा सामना १० किंवा त्याहून अधिक षटकांसाठी केला हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. भारताविरुद्ध, अशा फिरकीपटूंनी 11 बळी घेतले, ज्यामुळे नेपाळने फक्त 20.1 षटकांमध्ये सर्वाधिक बळी घेतले. त्यांचा स्कोअरिंग रेट (6.36) आणि ऑफ-स्पिनर्सविरुद्ध सरासरी (11) नेपाळनंतर स्पर्धेत दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात वाईट आहे.
आणखी चिंताजनक म्हणजे ही समस्या डाव्या हाताच्या फलंदाजांपुरती मर्यादित नाही. 11 पैकी आठ बळी डाव्या हाताच्या गोलंदाजांनी घेतले, ज्यांनी 81चेंडूत ८४ धावा दिल्या. उर्वरित तीन उजव्या हाताच्या गोलंदाजांनी घेतले, ज्यांनी 31 चेंडूत 37 धावा दिल्या. उजव्या हाताच्या ऑफस्पिनरविरुद्ध उजव्या हाताच्या फलंदाजांनी पाच किंवा त्याहून अधिक षटके टाकलेल्या संघांमध्ये हा दुसरा सर्वात वाईट रिटर्न आहे.
पाकिस्तानविरुद्धच्या गोल्डन डकसह हार्दिक पंड्याला चार चेंडूंमध्ये दोनदा ऑफस्पिनने बाद करण्यात आले आहे. सूर्यकुमार यादवलाही एकदा बाद करण्यात आले आहे, त्याने 29 चेंडूंमध्ये 30 धावा केल्या आहेत. दोघांनीही डावखुऱ्या फिरकी गोलंदाजाविरुद्ध आणखी एकदा बाद होण्याचा विक्रम नोंदवला आहे. तथापि, हार्दिकचा धावांचा वेग लक्षणीयरीत्या सुधारला आहे, तर सूर्यकुमारने संयम राखला आहे. तिलक वर्मानेची कमजोरी यात समोर आली आहे.
भारताच्या चार ग्रुप मॅचेसपैकी तीन सामने असोसिएट राष्ट्रांविरुद्ध होते. नवी दिल्लीत नामिबियाच्या गेरहार्ड इरास्मसच्या विविधतेमुळे आणि अहमदाबादमध्ये नेदरलँड्सच्या आर्यन दत्तच्या शिस्तीमुळे टीम इंडियाची सत्वपरीक्षा झाली. पाकिस्तानच्या सॅम अयुब, उस्मान तारिक आणि इतके नाही तर सलमान आघा यांनीही स्लोवर बॉल टाकून भारताविरुद्ध विकेट घेतल्या.
सुपर 8 मध्ये, टीम इंडिया अहमदाबादमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करेल, स्पिन-फ्रेंडली चेन्नईमध्ये झिम्बाब्वेचा सामना करेल आणि कोलकातामध्ये वेस्ट इंडिजचा सामना करेल. तिन्ही संघ त्यांच्या स्पिन बॉलिंगद्वारे अडचणी निर्माण करू शकतात. दक्षिण आफ्रिकेला डोनोव्हन फरेराची उणीव भासेल, परंतु ट्रिस्टन स्टब्स आणि केशव महाराज यांच्यासह एडेन मार्कराम भारताच्या डावखुऱ्या फलंदाजांना लक्ष्य करू शकतात. वेस्ट इंडिजकडे अकिल हुसेनसह लांब हाताचा गोलंदाज रोस्टन चेस आहे, तर झिम्बाब्वेकडे सिकंदर रझा आहे, ज्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध नवीन चेंडू देखील हाताळला होता.