Eye Care Tips: तुमचे डोळे सुदृढ ठेवण्यासाठी फॉलो करा या साध्या 6 साध्या सवयी!

आजच्या जगात स्क्रीन पाहण्यावर कोणताच अंकुश राहिलेला नाही. हा वाढलेला स्क्रीन टाईम आणि घरातच बंदिस्त राहण्याची जीवनशैली आपल्या डोळ्यांना – प्रामुख्याने रेटिनाला त्रासदायक ठरते. रेटिना हा आपल्या डोळ्यांच्या मागच्या बाजूला असतो. त्याचे कार्य एखाद्या लहान कॅमेराप्रमाणे चालते. तो प्रकाश टिपतो आणि तुमच्या मेंदूला सिग्नल देतो. जेणेकरून तुम्ही सभोवताल पाहू शकता. एकदा का या रेटिनाला इजा झाली की तुम्ही कायमची दृष्टी गमावून बसता. मात्र शुभ बातमी? काही प्रमाणात साध्या-सोप्या नियमित सवयींचे पालन केल्यास तुमच्या डोळ्यांचे दीर्घकालीन संरक्षण शक्य आहे. जेणेकरून तुमची दृष्टी तीक्ष्ण राहते.
तुम्ही कशाचे सेवन करता हे तुमच्या विचारांहून अधिक महत्त्वाचे आहे. पालक आणि गाजरासारख्या चमकदार भाज्या, संत्र्यासारखी रसाळ फळे आणि मूठभर शेंगदाण्यांमध्ये अ, क आणि ई जीवनसत्त्वे असतात - जी निरोगी डोळ्यांसाठी आवश्यक असतात. ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड्स देखील महत्त्वपूर्ण ठरतात. तुम्हाला ते सालमनसारख्या माशांमध्ये किंवा फ्लेक्स सीड्स (अळशी), चिया सीड्स (सब्जा), अक्रोड आणि सोयाबीनसारख्या वनस्पती स्रोतांमध्ये आढळतील. ही पोषक तत्त्वे तुमच्या दृष्टिपटलाला मजबूत ठेवण्यास मदत करतात. तसेच वयाशी संबंधित दृष्टी समस्यांचा धोका कमी करतात. याबद्दल डॉ. सुप्रिया तडकसे
मोतिबिंदू/ग्लुकोमा/मेडिकल रेटिना, डॉ अग्रवालस् आय हॉस्पिटल, औंध यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
यूव्ही रेज निव्वळ तुमच्या त्वचेला हानी करत नाहीत तर तुमच्या रेटिनालाही धक्का पोहोचवू शकतात. मॅक्युलर डिजनरेशनसारखी जोखीम धोक्यांत भर घालणारी ठरते. सनग्लासेसचा वापर 100% यूव्हीए किरणांना अटकाव करू शकतो. सोबतच डोक्याला आच्छादन देणारी हॅट घराबाहेर तुमचा दोस्त ठरतो.
रक्तात मोठ्या प्रमाणावरील साखर आणि उच्च रक्तदाब आपल्या दृष्टिपटलातील लहान रक्तवाहिन्यांना शांतपणे नुकसान पोहोचवतात. संतुलित आहार घेणे, सक्रिय जीवनशैली आणि नियमित आरोग्य तपासणी केल्याने मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाब असलेल्या दृष्टिपटलातील बदलांसारख्या गुंतागुंती टाळण्यास मदत होऊ शकते.
सगळीकडे स्क्रीन आहेत आणि त्यांच्याकडे पाहताना तुमच्या डोळ्यांवर ताण येतो. दर 20 मिनिटांनी, 20 सेकंदांसाठी 20 फूट दूर काहीतरी पाहण्याची सवय लावा. घरून काम करताय? तुमचा डेस्क खिडकीजवळ ठेवा जेणेकरून तुम्ही नैसर्गिकरित्या या नियमाचे पालन करू शकाल आणि डोळ्यांना विश्रांती देऊ शकाल.
धूम्रपानामुळे दृष्टिपटलातील हानी वाढते आणि दृष्टी कमी होण्याचा धोका वाढतो. सोडणे - किंवा सेकंडहँड धुरापासून दूर राहणे - हा तुमच्या दृष्टीचे रक्षण करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग आहे.
दृष्टिपटलातील अनेक समस्या हळूहळू विकसीत होतात. जेव्हा उपचार सर्वात प्रभावी असतो, तेव्हा दरवर्षीच्या डोळ्यांच्या तपासणीमुळे मॅक्युलर डिजनरेशन किंवा रेटिनल अश्रू यासारख्या समस्यांचा शोध लवकर लावण्यात मदत होते.
तुमची दृष्टी अमूल्य आहे. या सहा सवयी आजच स्वीकारा आणि आगामी काळात स्वच्छ, निरोगी दृष्टीचा आनंद घेण्यासाठी नियमित डोळ्यांच्या तपासणीला प्राधान्य द्या.