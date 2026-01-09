Fact Check : एलिस पेरीने पाकिस्तानच्या बाबर आझमला केलं प्रपोज? सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ellyse Perry Propose Babar Azam :ऑस्ट्रेलियाची स्टार महिला क्रिकेटर एलिस पेरीने पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा क्रिकेटर बाबर आझम याला भर मैदानात प्रपोज केलं असा फोटो व्हायरल झालाय. या फोटोचं नेमकं सत्य काय याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Jan 9, 2026, 07:02 PM IST
Ellyse Perry Propose Babar Azam : पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी क्रिकेटर बाबर आझम (Babar Azam) पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. मात्र यावेळी तो आपल्या खेळामुळे नाही तर दुसऱ्या एका कारणामुळे चर्चेत आलाय. सोशल मीडियावर त्याचे काही फोटो व्हायरल होतायत, यात सांगण्यात आलंय की ऑस्ट्रेलियाची स्टार महिला क्रिकेटर एलिस पेरीने (Ellyse Perry) त्याला लग्नासाठी भर मैदानात प्रपोज केलं. एवढंच नाही तर पेरीच्या प्रपोजलला बाबर आझमने होकार दिल्याचं सुद्धा सांगण्यात येतंय. त्यानंतर क्रिकेट विश्वात खळबळ उडाली आहे. मात्र क्रिकेट फॅन्स माहित करून घेऊ इच्छितात की पेरीने बाबरला प्रपोज केलं ही गोष्ट नक्की खरी आहे की फेक? तेव्हा या फोटोचं सत्य जाणून घेऊयात.  

सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय पोस्ट : 

@ankitmalik22 नावाच्या एका फॅनने बाबर आझम आणि एलिस पेरीचा प्रपोजल फोटो शेअर करत लिहिले की, 'ऑस्ट्रेलियाची स्टार महिला क्रिकेटर एलिस पेरी हिने लाईव्ह टीव्हीवर पाकिस्तानचा क्रिकेटर बाबर आझमला प्रपोज केलं. 

@Kshitij_Xtra नाम नावाच्या एका क्रिकेटप्रेमीने लिहिले की, 'बीबीबीएल दरम्यान एलिस पेरीने बाबर आझमला लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला होता, बाबरने तो प्रस्ताव स्वीकारला आहे'.

काय आहे फोटोचं सत्य?

सोशल मीडियावर ऑस्ट्रेलियाची स्टार महिला क्रिकेटर एलिस पेरीने बाबर आझमला लग्नासाठी भर मैदानात प्रपोज केलं या बातमी संदर्भातील अनेक फोटो शेअर केले गेले आहेत. मात्र फोटोमध्ये दाखवलेली घटना सत्य नसून हा फोटो एआयच्या माध्यमातून बनलेला आहे. त्यामुळे एलिस पेरीने बाबर आझमला लग्नासाठी प्रपोज केलं ही घटना पूर्णतः खोटी आहे. तसेच हा फोटो सुद्धा बनावट आहे. 

BBL मध्ये धावा करण्यासाठी संघर्ष करतोय बाबर : 

बाबर आझम हा सध्या BBL मध्ये धावा करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. या स्पर्धेत बाबरची बॅट अतिशय शांत दिसतेय. बातमी लिहीपर्यंत स्पर्धेत बाबर आझमने  एकूण सात सामने खेळले. यादरम्यान त्याच्या बॅटमधून सात सामन्यांमध्ये एकूण (14+2+58*+2+58+9+2) 145 धावा निघाल्या. ज्या स्टार फलंदाज म्हणून बाबरसाठी समाधानकारक नाहीत. 

बाबरने BBL मध्ये आतापर्यंत फक्त तीनवेळा दहा धावांचा आकडा पार केला आहे. नाहीतर अन्य सामन्यांमध्ये तो दोन अंकी संख्या सुद्धा करू शकला नाही. मेलबर्न रेनेगेड्स विरुद्ध त्याची नाबाद ५८ धावांची खेळी ही सामन्यात खेळलेली त्याची सर्वोच्च खेळी आहे.

कोण आहे एलिस पेरी? 

एलिस अलेक्झांड्रा पेरी ही ऑस्ट्रेलियाची स्टार महिला क्रिकेटर असून ती माजी फुटबॉल खेळाडू सुद्धा आहे. एलिस पेरी ही ऑलराऊंडर क्रिकेटर असून तिने वयाच्या १६ व्या वर्षी क्रिकेट आणि फुटबॉल या दोन्ही राष्ट्रीय संघांसाठी पदार्पण केले होती. तसेच ती आयसीसी आणि फिफा वर्ल्ड कप अशा दोन्हीमध्ये खेळणारी ऑस्ट्रेलियाची खेळाडू आहे. एलिस पेरी ही जगातील सर्वात सुंदर महिला क्रिकेटर्सपैकी एक आहे. 

