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Fact Check : ऋषभ पंतच्या षटकारानंतर ड्रोन जमिनीवर पडला? व्हायरल व्हिडिओतील सत्य आलं समोर

Fact Checking - Rishabh Pant Video : आयपीएलमध्ये खराब फार्मशी झुंजत असलेला रिषभ पंतने दमदार फटकेबाजी केली, त्याने पहिल्याच डावामध्ये 81 धावांची खेळी खेळली. या सामन्यादरम्यान एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे यामध्ये किती तथ्य आहे यासंदर्भात जाणून घ्या. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 07, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:51 PM IST
Fact Check : ऋषभ पंतच्या षटकारानंतर ड्रोन जमिनीवर पडला? व्हायरल व्हिडिओतील सत्य आलं समोर

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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