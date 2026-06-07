/Fact Check : ऋषभ पंतच्या षटकारानंतर ड्रोन जमिनीवर पडला? व्हायरल व्हिडिओतील सत्य आलं समोर

Fact Checking - Rishabh Pant Video : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्यात टीम इंडियाच्या फलंदाजांचा जोर पाहायला मिळाला. भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला या सामन्यात 8 विकेट्स गमावून 563 धावा केल्या आणि डाव घोषित केला. या सामन्यात भारताच्या फलंदाजांच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर टीम इंडियाने पहिला विकेट गमावल्यानंतर भारताने कमालीची कामगिरी केली. आयपीएलमध्ये खराब फार्मशी झुंजत असलेला रिषभ पंतने दमदार फटकेबाजी केली. त्याने पहिल्याच डावामध्ये 81 धावांची खेळी खेळली. यामध्ये त्याने 3 षटकार आणि 6 चौकार मारले. या सामन्यादरम्यान एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे यामध्ये किती तथ्य आहे यासंदर्भात जाणून घ्या.
रिषभ पंतने काल 81 धावांची खेळी खेळली, एक व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये असा दावा केला जात आहे की, अफगाणिस्तानविरुद्ध सुरु असलेल्या कसोटी सामन्यामध्ये भारताचा फलंदाज आणि विकेटकिपर ऋषभ पंत याने एक मोठा शॅाट मारला आणि त्याचा शॅाट हा हवेमध्ये फिरत असलेल्या ड्रोनला लागला. त्यानंतर ड्रोनला धडक लागल्यानंतर हा ड्रोन खाली मैदानात पडला. या व्हिडिओ सोशल मिडियावर काही क्षणातच व्हायरल झाला आहे आणि त्यानंतर आता क्रिकेट चाहत्यांनी यावर जोरदार चर्चा सुरु केली आहे. पण हा व्हिडिओ खरा आहे की एआय जनरेटेड?
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्याचे प्रसारण आणि स्टेडियमच्या नियमांची पडताळणी केल्यानंतर हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे समोर आले आहे. सोशल मिडियावर एका इंस्टाग्राम अकाउंटने हा व्हिडिओ शेअर केला आहे, या व्हिडिओमध्ये ऋषभ पंतने मारलेला जोरदार फटका एका उडणाऱ्या वस्तूला लागल्याने ती वस्तू निकामी झाली. व्हायरल होत असलेली क्लिप ही एआयच्या मार्फत बनवण्यात आलेला व्हिडिओ आहे.