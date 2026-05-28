/₹30 कोटी, Antilia मध्ये फ्लॅट, प्रायव्हेट बेट अन् पालकांना...; नीता अंबानींची वैभव सुर्यवंशीला ऑफर?

Nita Ambani Offer For Vaibhav Suryavanshi: राजस्थानला आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर क्वालिफायर 2 पर्यंत घेऊन जाणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीवर मुंबई इंडियन्स आणि अंबानींची नजर असल्याची चर्चा आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे पाहूयात...
Nita Ambani Offer For Vaibhav Suryavanshi: राजस्थान रॉयल्सच्या संघाला आयपीएल 2026 च्या क्वालिफायर 2 मध्ये एकहाती कामगिरीच्या जोरावर घेऊन गेलेल्या वैभव सुर्यवंशीने 29 चेंडूंमध्ये 97 धावा केल्या. वैभवने ही कामगिरी करताना सर्वाधिक षटकार मारण्याचा, अंतरराष्ट्रीय सामना न खेळता सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम स्वत:च्या नावावर केला. ख्रिस गेलाचा 30 चेंडूमध्ये शतक झळकावण्याचा विक्रम मात्र हुकला. असं असलं तरी वैभवच्या खेळीमुळे राजस्थानच्या संघाला सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाला पराभूत करण्यात यश आलं. वैभवच्या या कामगिरीनंतर सोशल मीडियावर एक जोरदार चर्चा सुरु आहे. वैभवला मुंबई इंडियन्सच्या संघाकडून खेळण्याची ऑफर देण्यात आल्याचा दावा केला जातोय. नेमका हा दावा काय आणि याबद्दलची माहिती जाणून घेऊयात...
सोशल मीडियावर केल्या जाणाऱ्या दाव्यांनुसार मुंबई इंडियन्सच्या मालकीण नीता अंबानी यांनी वैभवला संघात येण्याची ऑफर दिली आहे. विशेष म्हणजे या दाव्यानुसार, वैभवला नीता अंबानींकडून अनेक गोष्टींची ऑफर देण्यात आली आहे. यामध्ये 30 कोटी रुपयांच्या पगाराबरोबरच अनेक गोष्टी वैभवला ऑफर करण्यात आल्याचा दावा केला जातोय.
सोशल मीडियावर व्हायरल पोस्टमध्ये काय म्हटलंय जाणून घेऊयात...
मुंबई इंडियन्सच्या मालक नीता अंबानी यांनी वैभव सूर्यवंशीला मुंबई इंडियन्सकडून खेळण्यासाठी 30 कोटी रुपयांची ऑफर दिली आहे.
- अंबानींने वैभवला अँटिलियामध्ये एक फ्लॅट आणि मालदीवमध्ये एक खाजगी बेटही देऊ केले आहे.
- वैभवला एमआयमध्ये आणण्यासाठी त्याच्या पालकांना एक ब्लँक चेकही देऊ केला आहे.
- वैभवने हा निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळ मागितला आहे.
- शिवाय, राजस्थान रॉयल्सचे मालक या निर्णयात अडथळा आणत आहेत, परंतु अंतिम निर्णय वैभवच्या हातात आहे.
वर दिसत असलेल्या पोस्टप्रमाणे अनेक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. गेल्या एक-दोन दिवसांत समोर आलेल्या अनेक एक्स पोस्ट्स आणि इंस्टाग्राम रील्समधून अशी ऑफर देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या सर्वच पोस्टमध्ये अतिरंजित तपशील दिलेला आहे. अशाच प्रकारच्या पोस्टमध्ये 25 कोटी, 40 कोटी किंवा अगदी 100 कोटी रुपयांच्या ऑफर्सचा दावा केला जातो. मात्र या सर्व पोस्ट पूर्णपणे चुकीच्या असून अशी कोणतीही ऑफर नीता अंबानींकडून देण्यात आलेली नाही. नीता अंबानी वैभवला भेटाल्याच्या किंवा त्याला आलिशान वस्तू भेट दिल्याच्या खोट्या बातम्याही पसरवल्या जातात.
आयपीएलची अधिकृत साईट, राजस्थान रॉयल्सची पेजेसवर कुठेही कधीही अंबानींकडून वैभवला अशी काही ऑफर करण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यातही लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे अशाप्रकारे संघ मालकांना कोणालाही वैयक्तिक प्रस्ताव देता येत नाही. वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्ससोबत करारबद्ध आहे. त्याला 2025 च्या मेगा लिलावात राजस्थानने फक्त ₹1.10 कोटींना विकत घेतलं होतं. त्यावेळी तो सर्वात तरुण आयपीएल खेळाडू ठरला होता. आयपीएल 2026 साठी त्याला राजस्थानने रिटेन केले आहे. म्हणजेच त्याच पगारावर वैभवला कायम ठेवण्यात आले. या हंगामात तो स्फोटक कामगिरी करतोय. भविष्यातील लिलावांमध्ये वैभवसाठी आयपीएलचे संघ मालक वाटेल ती किंमत मोजतील असा अंदाज बांधा जातोय. चाहते आणि विश्लेषक असा अंदाज लावत आहेत की त्याला मोठ्या रक्कमेची ऑफर लिलावात मिळू शकते. अनेकजण तर वैभवला ₹30 कोटींहून अधिकची ऑफर मिळेल असे बिनबुडाचे दावे करत आहेत.
जर.. तर.. च्या या चर्चेत अनेकदा मुंबई इंडियन्सचं नाव जोडलं जाण्याचं कारण म्हणजे मुंबईने अनेक उत्तम खेळाडू भारतीय संघाला शोधून दिले आहेत. हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, इशान किशन असे अनेक खेळाडू मुंबईच्या संघातूनच समोर आलेत. मात्र आपल्या 19 वर्षांच्या कार्यकाळात मुंबईच्या संघाकडून कधीही कोणालाही वैयक्तिक स्तरावर ऑफर देण्यात आलेल्या नाहीत. नीता अंबानी किंवा एमआयकडून थेट खेळाडूला संघात घेण्यासाठी कोणत्याही प्रस्तावाची बातमी कोणत्याही विश्वसनीय माध्यमांनी दिलेली नाही. आयपीएलचे नियम इतर खेळांमधील फ्री-एजंट करारांप्रमाणे काम करत नाहीत. खेळाडूंची अदलाबदल लिलाव, रिटेन्शन नियम किंवा विशिष्ट टप्प्यांवर ट्रेडद्वारे होते. फ्रँचायझी मालक त्या प्रक्रियेच्या बाहेर जाऊन ₹30 कोटींहून अधिक किमत आणि आलिशान सुविधा देण्याची ऑफर देऊ शकत नाही.
वैभवला नीती अंबानी किंवा मुंबई इंडियन्सच्या संघाने कोणतीही ऑफर दिलेली नाही. सोशल मीडियावर केला जाणारा दावा पूर्णपणे खोटा आहे.