Marathi News
एक बकरी अन् तेलाच्या दोन बाटल्या... पाकिस्तानच्या सामनावीराला हा कसला पुरस्कार? Video Viral

Fact Check: पाकिस्तानमध्ये ‘मॅन ऑफ द मॅच’ जिंकलेल्या खेळाडूला एक बकरा आणि 2 तेलाच्या बाटल्या देण्यात आलाचा एक व्हिडीओ खूप व्हायरल होत आहे. या व्हायरल व्हिडीओमागचं सत्य जाणून घ्या  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 21, 2025, 03:47 PM IST
एक बकरी अन् तेलाच्या दोन बाटल्या... पाकिस्तानच्या सामनावीराला हा कसला पुरस्कार? Video Viral
Fact Check of Pakistan Cricketer Awarded Goat And Two Bottles Oil

Pakistan Cricketer Awarded Goat And Two Bottles Oil : सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ कदाचित तुम्हीसुद्धा बघितला असेल. ज्यामध्ये पाकिस्तानमधील एका क्रिकेटपटूला ‘मॅन ऑफ द मॅच’ पुरस्कार दिला जातो. आता तुम्ही विचार कराल की मग यात काय नवल. पुरस्कार तर दिलाय. पण त्याला या पुरस्कारासोबत एक बकरा आणि दोन तेलाच्या बाटल्या देण्यात आल्याचं एका व्हिडीओत दिसून येत आहे.  असा दावा केला जात आहे की हे सगळं त्याला पुरस्कार म्हणून दिलं जात आहे. हा व्हिडीओ पाहून अनेकांनी पाकिस्तान क्रिकेटची खिल्ली उडवली आहे. पण नक्की हा व्हिडीओ खरा आहे का? चला याचं सत्य (Fact Check) जाणून घेऊयात... 

गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तान क्रिकेट संघाची कामगिरी घसरली असल्याने खेळाडूंवर आणि संघावर टीका करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. साधारणपणे क्रिकेटमध्ये ‘प्लेयर ऑफ द मॅच’ ठरणाऱ्या खेळाडूला आकर्षक ट्रॉफी आणि मोठी रोख रक्कम दिली जाते. मात्र जर एखाद्या खेळाडूला या पुरस्कारासाठी बकरा आणि तेलाच्या बाटल्या मिळाल्या, असं सांगितलं तर कुणालाही ते खोटंच वाटेल. तरीही असा दावा करणारा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे.

व्हायरल व्हिडीओमागचं सत्य काय? 

या व्हिडीओमध्ये पाकिस्तानच्या जर्सीत असलेला एक क्रिकेटपटू ‘प्लेयर ऑफ द मॅच’ पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी पुढे येतो. त्याच्या समोर एक बकरा आणून उभा केला जातो आणि त्याला दोन तेलाच्या बाटल्याही दिल्या जातात. पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की पाकिस्तानमध्ये ‘मॅन ऑफ द मॅच’ ठरणाऱ्या खेळाडूला असाच पुरस्कार दिला जातो. मात्र ए तपासणीत हा व्हिडीओ बनावट असल्याचं समोर आलं आहे. हा व्हिडीओ AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)च्या मदतीने तयार करण्यात आला असून, त्याचा वास्तवाशी काहीही संबंध नाही.

 

PSL मध्ये विचित्र भेटवस्तूंचे खरे किस्से

जरी हा व्हायरल व्हिडीओ खोटा असला, तरी पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये (PSL) खेळाडूंना कधी कधी अनोख्या भेटवस्तू मिळाल्याच्या घटना खऱ्या आहेत. कराची किंग्सकडून खेळणाऱ्या जेम्स विंसने मुल्तान सुलतान्सविरुद्ध शतक झळकावलं होतं. त्या कामगिरीसाठी त्याला पुरस्कार म्हणून हेअर ड्रायर देण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे, कराची किंग्सचा ऑलराउंडर हसन अली याला सामन्यातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी ट्रिमर गिफ्ट देण्यात आला होता. या घटना AI-निर्मित नव्हत्या, तर प्रत्यक्षात खेळाडूंना असे विचित्र पुरस्कार देण्यात आले होते.

म्हणजेच, बकरा आणि तेलाच्या बाटल्यांचा व्हिडीओ खोटा असला, तरी PSL मधील अजब भेटवस्तूंचे किस्से मात्र पूर्णपणे खरे आहेत.

