Fact Check : पाकिस्तानचा गोलंदाज शाहीन आफ्रिदीची हत्या, लाहोरमध्ये झाडल्या 7 गोळ्या, काय व्हिडीओचं सत्य?

Fact Check Video : पाकिस्तानचा स्टार गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदी याच्याबाबत एक धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये शाहीनची हत्या करण्यात आल्याची बातमी देण्यात आलेली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Aug 17, 2025, 07:35 PM IST
Fact Check Video : पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदी (Shaheen Shah Afridi) याचा लाहोरमध्ये खून झाल्याच्या बातमीने एकच खळबळ उडाली आहे. शाहीन आफ्रिदीवर लाहोरमध्ये 7 गोळ्या झाडून त्याची हत्या करण्यात आली. हे आम्ही नाही तर सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये असा दावा करण्यात आलेला आहे. असाही दावा करण्यात येतोय की शाहीनची हत्या करणाऱ्या आरोपींना पाकिस्तानच्या क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD ने अटक सुद्धा केलीये. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत असून यात शाहीन आफ्रिदीच्या अंत्ययात्रेला हजारो लोकांची गर्दी झाल्याचे दिसते. मात्र आम्ही या व्हिडीओची सत्यता पडताळून पाहिल्यावर काही वेगळंच समोर आलं. 

काय आहे व्हायरल व्हिडीओचं सत्य? 

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये दावा करण्यात आलेला आहे की  पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदीची हत्या करण्यात आली आहे. यात सांगितलं गेलंय की गोलंदाजाला एकूण 7 गोळ्या मारल्या गेल्या. व्हिडिओत दावा करण्यात आला की पाकिस्तानच्या क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD ने त्याच्या हत्यारांना अटक केली आहे. यासोबतच रडताना नसीम शाहचा फोटो सुद्धा दाखवण्यात आलेला आहे. दावा करण्यात आला की शाहीनच्या मृत्यूची बातमी ऐकून नसीम शाह रडायला लागला. 

शाहीन आफ्रिदीच्या मृत्यूच्या बातमीचा व्हायरल व्हिडीओ हहा पूर्णपणे फेक आहे. हा व्हिडीओ AI च्या मदतीने बनवण्यात आला असून शाहीन अफरीदी हा पूर्णपणे स्वस्थ आहे आणि जिवंत आहे. नुकतंच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आशिया कप 2025 साठी पाकिस्तानचा संघ जाहीर केला यात शाहीन आफ्रिदीचा समावेश करण्यात आला आहे. 

शाहीन शाह आफ्रिदीचं क्रिकेट करिअर : 

 25 वर्षीय शाहीन शाह आफ्रिदी मागील काही वर्षांपासून पाकिस्तान संघात खेळत आहे. त्याने आतापर्यंत एकूण 31 टेस्ट सामन्यात 116 विकेट घेतले असून 66 वनडे सामन्यात त्याने 131 विकेट घेतले. टी20 करिअरमध्ये त्याने आतापर्यंत 81 सामने खेळले असून यात त्याने 104 विकेट घेतले. शाहीन आफ्रिदीने आतापर्यंत त्याचा आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत एकूण 178 सामन्यात 51 विकेट घेतले आहेत.

हेही वाचा : आशिया कप 2025 साठी पाकिस्तान संघाची घोषणा, 'या' स्टार खेळाडूंचा पत्ता कट, नेतृत्व कोणाकडे?

 

FAQ : 

शाहीन शाह आफ्रिदीच्या मृत्यूच्या बातमीचे सत्य काय आहे?

शाहीन शाह आफ्रिदीच्या मृत्यूचा व्हायरल व्हिडीओ पूर्णपणे खोटा आणि बनावट आहे. हा व्हिडीओ कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने तयार करण्यात आला आहे. शाहीन शाह आफ्रिदी पूर्णपणे स्वस्थ आणि जिवंत आहे.

शाहीन शाह आफ्रिदीच्या मृत्यूच्या बातमीशी संबंधित कोणता खेळाडू व्हिडीओत दाखवला गेला?

व्हिडीओत दावा करण्यात आला की शाहीनच्या मृत्यूच्या बातमीने नसीम शाह रडत होता, आणि त्याचा रडतानाचा फोटो सुद्धा दाखवण्यात आला.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने काय केलं आहे?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आशिया कप 2025 साठी संघ जाहीर केला, ज्यात शाहीन शाह आफ्रिदीचा समावेश आहे, ज्यामुळे त्याच्या स्वस्थ आणि सक्रिय असल्याची पुष्टी होते.

 

