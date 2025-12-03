English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Smriti-Palash Wedding: स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छलचे लग्न 7 डिसेंबरला? क्रिकेटपटूच्या भावाने केला मोठा खुलासा

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding: भारतीय क्रिकेटपटू स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांचे लग्न सध्या चर्चेत आहे. हे जोडपे 23 नोव्हेंबर रोजी लग्नबंधनात अडकणार होते पण ते झाले नाही आणि लग्न पुढे ढकलण्यात आले असल्याची चर्चा झाली.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 3, 2025, 09:59 AM IST
Smriti-Palash Wedding: स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छलचे लग्न 7 डिसेंबरला? क्रिकेटपटूच्या भावाने केला मोठा खुलासा
Fact Check Smriti Mandhana Palash Muchhal new Wedding date 7 December Update Brother Confirms Lagging Date

Fact check of Smriti Mandhana and Palash Muchhal Wedding Date: भारतीय क्रिकेटच्या स्टार स्मृति मंधाना आणि म्युझिक कम्पोजर पलाश मुच्छल यांचे लग्न सध्या सोशल मीडियावर खूप चर्चेचा विषय बनले आहे. चाहत्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत “लग्न कधी होणार?, "लग्न होणार नाही?", “7 डिसेंबरला लग्न होणार आहे का?” अशा अनेक अफवांमुळे मीडिया आणि सोशल प्लॅटफॉर्मवर खूप गोंधळ निर्माण झाला आहे. स्मृति मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांची लग्नाची तयारी आधी 23 नोव्हेंबर 2025ला करण्यात आली होती. हळदी, संगीत रात्र अशा सर्व पारंपरिक विधी अगदी तयारीपूर्वक पूर्ण करण्यात आल्या होत्या. मात्र, लग्नाच्या दिवसाची परिस्थिती अचानक बदलली. स्मृतिचे वडील आजारपणामुळे, आणि काही अफवांनुसार पलाशही हॉस्पिटलमध्ये दाखल असल्यामुळे, हे लग्न थांबले. 

Add Zee News as a Preferred Source

7 डिसेंबरवर भावाचा खुलासा

सध्या सोशल मीडियावर आणि ऑनलाइन माध्यमांवर अफवा पसरल्या आहेत की स्मृति आणि पलाशचे लग्न 7 डिसेंबर 2025ला होणार आहे. मात्र, स्मृति मंधानाचे भाऊ श्रवण मंधाना यांनी या अफवांवर पूर्णपणे विराम लावला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, "माझ्याकडे या अफवांबद्दल काही माहिती नाही. लग्न अजूनही थांबलेलं आहे. ऑनलाइन फिरत असलेली ही सर्व माहिती खोटी आहे आणि कोणतीही नवीन तारीख ठरलेली नाही."

हे ही वाचा: Smriti-Palash: स्मृति मंधानाने पलाश मुच्छलला केलं अनफॉलो? पाहा वायरल दाव्यामागचा Fact Check

 

यातून स्पष्ट होते की, चाहत्यांनी सोशल मीडियावर पाहिलेली 'नवीन लग्नाची तारीख' ही  पूर्णपणे अफवा आहेत आणि सध्या कुटुंबात लग्नाच्या तारखेबद्दल कोणतेही निर्णय झालेले नाहीत.

स्मृति-मुच्छलचा रिलेशनशिप इतिहास

स्मृति मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांचा संबंध अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. सुरुवातीला त्यांच्या रिलेशनला प्रायव्हसी राखण्यात आली होती. दोघेही एकमेकांबद्दल अत्यंत समजूतदार असून, त्यांच्या वैयक्तिक जीवनावर मीडिया आणि सोशल मीडियाचा दबाव सहन केला. तथापि, लग्नाची तयारी सुरू झाल्यानंतर काही फोटो आणि व्हिडीओ इंस्टाग्रामवर शेअर केले गेले. पण लग्न टळल्यावर स्मृतिने सर्व फोटोज आणि व्हिडीओज हटवले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, तिने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याची प्रायव्हसी कायम राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हे ही वाचा: लग्न मोडल्याच्या चर्चेत स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलने इन्स्टाग्रामवर केला 'एकसारखा' बदल, तुम्ही पाहिला का?

 

चाहत्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा

सध्या सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या अफवांमुळे चाहत्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही माध्यमांवर 7 डिसेंबरची लग्नाची तारीख दिली जात आहे, तर काही ठिकाणी लग्नाची नवीन तारीख अजूनही निश्चित नसल्याचे सांगितले जाते. स्मृति मंधानाचे कुटुंब स्पष्ट करते की, लग्न अजूनही टळले आहे आणि नवीन तारीख ठरलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, चाहत्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता फक्त अधिकृत घोषणा आणि कुटुंबाच्या स्पष्टिकरणावरच अवलंबून राहावे, असे सांगणे योग्य ठरेल.

स्मृति मंधानाचा क्रिकेट करिअर 

स्मृति मंधाना ही भारतीय महिला क्रिकेट टीमची एक अत्यंत महत्वाची खेळाडू आहे. 29 वर्षांच्या या स्टार क्रिकेटरने आतापर्यंत:

  • 7 टेस्ट सामने खेळले
  • 117 वनडे सामने
  • 153 T20 सामने

आंतरराष्ट्रीय करिअरमधील प्रदर्शनाची आकडेवारी अशी आहे:

  • टेस्टमध्ये 629 धावा
  • वनडेमध्ये 5322 धावा
  • T20 मध्ये 3982 धावा

तिनेआपला करिअर 17 शतक आणि 68 अर्धशतक सह संपन्न केला आहे. याशिवाय, WPL (Women’s Premier League) मध्येही त्यांनी आपला प्रभाव दाखवला आहे. 26 सामन्यांत त्यांनी 646 धावा करून टीमसाठी मोलाचे योगदान दिले.

हे ही वाचा: Smriti-Palash: 'नवरी घेऊन घरी येण्याचे स्वप्न.... ', स्मृती-पलाशच्या लग्नावर मुच्छलच्या आईचे विधान

 

स्मृति मंधानाची ही क्रिकेट कौशल्ये आणि स्टार पद्धतीने तिच्या कामगिरीने तिला भारतीय क्रिकेटमध्ये एक वेगळी ओळख दिली आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Smriti-Palash WeddingCaptain Smriti MandhanaPalash and smriti Mandhanapalash muchhal

इतर बातम्या

हिवाळ्यातलं ऊन ऊबदार वाटतं पण..., 'सनबाथ'बद्दलचा...

हेल्थ