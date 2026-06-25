/FACT CHECK : कोण आहे वैभव सूर्यवंशीची गर्लफ्रेंड? गाडीतून उतरताना कॅमेरा पाहून तोंड लपवलं, Video Viral

Vaibhav Sooryavanshi Girlfriend Video Fact Check : 15 वर्षांचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी सध्या क्रिकेट विश्वात सर्वात चर्चित खेळाडू आहे. त्याचं भारत विरुद्ध आयर्लंड संघात होणाऱ्या दोन सामन्यांच्या टी20 सीरिजसाठी भारतीय संघात समावेश करण्यात आला असून या सीरिजमधून तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणार अशी दाट शक्यता आहे. वैभव सध्या टीम इंडियासोबत आयर्लंड दौऱ्यावर असून 26 जून रोजी भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात पहिला टी20 सामना रंगणार आहे. मात्र यासगळ्यात वैभव सूर्यवंशीचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात तो एका मुलीसोबत गाडीतून उतरताना दिसतोय आणि ती कथित मुलगी वैभवची गर्लफ्रेंड असल्याचं समोर येत आहे.
वैभव सूर्यवंशी नुकताच भारताच्या ए संघाकडून श्रीलंका ट्राय सीरिजमध्ये खेळला. यात वैभवने विस्फोटक फलंदाजी करून तिसऱ्या सामन्यात ११ बॉलमध्ये अर्धशतक केलं तर 29 बॉलमध्ये 97 धावा करून तो बाद झाला. वैभव सूर्यवंशी आयपीएलमध्ये केलेल्या दमदार खेळीनंतर पुन्हा एकदा चर्चेत आला. श्रीलंका दौऱ्यानंतर वैभवचा एका तरुणीसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय, यात वैभव सोबत एक तरुणी त्याच्या हातात हात घालून गाडीतून उतरताना दिसतेय. एवढंच नाही तर त्या तरुणीने कॅमेरा पाहून तोंडावर हात ठेवत चेहरा झाकण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान हिट ठरतोय आणि टीम इंडियाच्या या बेबी बॉसची गर्लफ्रेंड नेमकी कोण आहे याविषयी प्रश्न उपस्थित केले जातायत.
वैभव सूर्यवंशीचा त्याच्या गर्लफ्रेंड सोबत व्हायरल होणारा व्हिडीओ हा बनावट आणि खोटा आहे. AI च्या माध्यमातून हा व्हिडीओ बनवण्यात आला असून यात कोणतीही सत्यता नाही. सध्या AI चा वापर करून मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध व्यक्तींचे डिपफेक व्हिडीओ बनवले जात आहेत जे हुबेहूब त्या व्यक्तींसारखे भासतात, मात्र त्यात कोणतीही सत्यता नसते. तसेच वैभव सूर्यवंशी आणि त्याची गर्लफ्रेंड म्हणून व्हायरल होणारा व्हिडीओ सुद्धा बनावट आहे. कोणत्याही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार वैभव सूर्यवंशी हा कोणत्या तरी मुलीसोबत अशा पद्धतीने गाडीतून उतरताना आढळल्याचे दिसला असे वृत्त नाहीये. त्यामुळे चाहत्यांनी हा व्हिडीओ पाहून दिशाभूल करून घेऊ नये.