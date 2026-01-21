English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • VIDEO: ख्रिस वोक्सचा जबरदस्त शॉट, शेवटच्या चेंडूवर सामना पलटवला; गमावलेला सामना असा जिंकला

VIDEO: ख्रिस वोक्सचा जबरदस्त शॉट, शेवटच्या चेंडूवर सामना पलटवला; गमावलेला सामना 'असा' जिंकला

Bangladesh Premier League 2026: बांगलादेश प्रीमियर लीग 2026 चा एलिमिनेटर सामना रंगपूर रायडर्स आणि सिल्हेट टायटन्स यांच्यात खेळला गेला, जिथे वोक्सच्या शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारल्याने सिल्हेट टायटन्सने विजय मिळवला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 21, 2026, 11:38 AM IST
VIDEO: ख्रिस वोक्सचा जबरदस्त शॉट, शेवटच्या चेंडूवर सामना पलटवला; गमावलेला सामना 'असा' जिंकला
Faheem Ashraf Rangpur Riders vs Sylhet Titans BPL 2026 chris woakes smashes last ball six Watch Video

Bangladesh Premier League 2026: बांगलादेश प्रीमियर लीग 2026 मधील एलिमिनेटर सामना क्रिकेटप्रेमींना अक्षरशः खिळवून ठेवणारा ठरला. ढाक्यात रंगपुर रायडर्स आणि सिलहट टायटन्स यांच्यात झालेल्या या चुरशीच्या लढतीत, ख्रिस वोक्सने शेवटच्या चेंडूवर मारलेल्या षटकारामुळे सिलहटने हरलेली बाजी जिंकली. मंगळवारी (20 जानेवारी) खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात रंगपुर रायडर्सने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 9 बाद 111 धावा केल्या. संघाकडून महमूदुल्लाहने सहाव्या क्रमांकावर येत सर्वाधिक 33 धावा केल्या, तर खुशदिल शाहने झटपट 30 धावांची खेळी साकारली. मात्र इतर फलंदाज सिलहटच्या माऱ्यासमोर फारसे टिकू शकले नाहीत.

Add Zee News as a Preferred Source

सिलहटचीही सुरुवात डळमळीत

112 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सिलहट टायटन्सची सुरुवात खराब झाली. अवघ्या 44 धावांत संघाने चार महत्त्वाचे विकेट गमावले. पण सॅम बिलिंग्स (30) आणि कर्णधार मेहदी हसन मिराज (18) यांनी संयमी खेळी करत संघाला सामन्यात टिकवून ठेवले.

शेवटच्या षटकात सिलहटला विजयासाठी 9 धावांची गरज होती. मैदानावर मोईन अली आणि ख्रिस वोक्स उपस्थित होते, तर रंगपुरकडून फहीम अशरफकडे अखेरचे षटक सोपवण्यात आले.

शेवटच्या षटकातील थरार

पहिल्या चेंडूवर मोईन अलीने दोन धावा घेतल्या. पुढील दोन चेंडूंवर धावसंख्या वाढली नाही. चौथ्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात मोईन अली झेलबाद झाले. त्यानंतर आलेल्या खलील अहमदने पाचव्या चेंडूवर एक धाव घेत वोक्सला स्ट्राइक दिली. आणि अखेरच्या चेंडूवर वोक्सने षटकार ठोकत सिलहटला अविस्मरणीय विजय मिळवून दिला.

 

गोलंदाजीतही वोक्सची छाप

या सामन्यात वोक्सने फलंदाजीइतकीच प्रभावी गोलंदाजीही केली. चार षटकांत केवळ 15 धावा देत त्यांनी दोन बळी घेतले. फलंदाजीत आठव्या क्रमांकावर येत त्यांनी चार चेंडूत नाबाद 10 धावा करत संघाच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Chris WoakesFaheem AshrafBPL 2026Rangpur RidersRajshahi warriors and Sylhet Titans

इतर बातम्या

Video : राजकारणातील नाही तर जंगलातील 2 भावांची चर्चा, बछड्य...

नागपूर