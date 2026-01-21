VIDEO: ख्रिस वोक्सचा जबरदस्त शॉट, शेवटच्या चेंडूवर सामना पलटवला; गमावलेला सामना 'असा' जिंकला

Bangladesh Premier League 2026: बांगलादेश प्रीमियर लीग 2026 मधील एलिमिनेटर सामना क्रिकेटप्रेमींना अक्षरशः खिळवून ठेवणारा ठरला. ढाक्यात रंगपुर रायडर्स आणि सिलहट टायटन्स यांच्यात झालेल्या या चुरशीच्या लढतीत, ख्रिस वोक्सने शेवटच्या चेंडूवर मारलेल्या षटकारामुळे सिलहटने हरलेली बाजी जिंकली. मंगळवारी (20 जानेवारी) खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात रंगपुर रायडर्सने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 9 बाद 111 धावा केल्या. संघाकडून महमूदुल्लाहने सहाव्या क्रमांकावर येत सर्वाधिक 33 धावा केल्या, तर खुशदिल शाहने झटपट 30 धावांची खेळी साकारली. मात्र इतर फलंदाज सिलहटच्या माऱ्यासमोर फारसे टिकू शकले नाहीत.
112 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सिलहट टायटन्सची सुरुवात खराब झाली. अवघ्या 44 धावांत संघाने चार महत्त्वाचे विकेट गमावले. पण सॅम बिलिंग्स (30) आणि कर्णधार मेहदी हसन मिराज (18) यांनी संयमी खेळी करत संघाला सामन्यात टिकवून ठेवले.
शेवटच्या षटकात सिलहटला विजयासाठी 9 धावांची गरज होती. मैदानावर मोईन अली आणि ख्रिस वोक्स उपस्थित होते, तर रंगपुरकडून फहीम अशरफकडे अखेरचे षटक सोपवण्यात आले.
पहिल्या चेंडूवर मोईन अलीने दोन धावा घेतल्या. पुढील दोन चेंडूंवर धावसंख्या वाढली नाही. चौथ्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात मोईन अली झेलबाद झाले. त्यानंतर आलेल्या खलील अहमदने पाचव्या चेंडूवर एक धाव घेत वोक्सला स्ट्राइक दिली. आणि अखेरच्या चेंडूवर वोक्सने षटकार ठोकत सिलहटला अविस्मरणीय विजय मिळवून दिला.
Chris Woakes hitting the last ball for six to win a T20…. How I miss him in an England shirt pic.twitter.com/ePm0mdVcqo
— James (@Surreycricfan) January 20, 2026
या सामन्यात वोक्सने फलंदाजीइतकीच प्रभावी गोलंदाजीही केली. चार षटकांत केवळ 15 धावा देत त्यांनी दोन बळी घेतले. फलंदाजीत आठव्या क्रमांकावर येत त्यांनी चार चेंडूत नाबाद 10 धावा करत संघाच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.