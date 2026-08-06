/फिटनेस फेल तर संघाबाहेर? जखमी खेळाडूंना BCCI चा इशारा! आता नियमांत मोठे बदल

BCCI CoE Fitness Programme: भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये कसोटी मालिका सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक आहेत, पण या मालिकेतून अनेक खेळाडू हे दुखापतीमुळे बाहेर झाले आहेत. मागील काही काळापासून सातत्याने टीम इंडियातील खेळाडूंमुळे भारताचा क्रिकेट संघ हा अडचणीत पाहायला मिळाला आहे. एखादा खेळाडू दुखापतीमुळे जर संघामधून बाहेर झाला तर संघाचे संयोजन बिघडते त्यामुळे मॅनेजमेंटला नवे योजना आयोजन करावे लागते. इंग्लंड दौऱ्यावर देखील भारताचे अनेक खेळाडू हे जखमी झाले होते. सातत्याने खेळाडू कसे काय जखमी होत आहे हे चाहत्यांना प्रश्न आहे, आता बीसीसीआयने सबब संपवून फिटनेस प्रोग्रामबाबत नवीन नियम आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीसीसीआय आता कोणता बदल करणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये फिटनेस प्रोग्रामवर खुष नाही, बीसीसीआय जेव्हा खेळाडू दुखापतीमधून कमबॅक करण्यासाठी त्याला काही टेस्ट कराव्या लागत होत्या. यापूर्वी भारतीय संघ योयो टेस्ट करत असे, पण नंतर व्यवस्थापन ब्रॉन्को टेस्टकडे वळले. जेव्हा भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये मालिका झाली त्यावेळी इंग्लंड मालिकेनंतर बीसीसीआयने आता ब्रोंको कसोटीसाठी 5.15-5.20 मिनिटांनी बेंचमार्क सेट केला आहे. याआधी बीसीसीआयने यो-यो चाचणीसाठी 16.5 मिनिटांची वेळ निश्चित केली होती. याशिवाय 2 किमीची शर्यत पूर्ण करण्यासाठी 9 ते 10 मिनिटे वेळ ठेवण्यात आला आहे.
हे ही वाचा
आता या टेस्टच्या संदर्भात बीसीसीआयच्या सूत्रांनी मंडळाने केलेल्या नियमांच्या बदलीसंदर्भात माहिती दिली आहे. भारतीय खेळाडूंना ब्रोंको कसोटीची सवय नाही मागील काही महिन्यांमध्ये सीओईचे मापदंड हे वेगळे आहेत असे सांगितले आहे. जर एखादा वरिष्ठ खेळाडू चाचणी उत्तीर्ण होण्यासाठी सोपे लक्ष्य आहे तर सीओई स्टाफ हर्षित राणा आणि नितीशकुमार रेड्डी यांच्यासारख्या खेळाडूंना संघ व्यवस्थापनाच्या सोयीनुसार त्यांनी तंदुरुस्त घोषित असा दावा केला जात आहे. अहवालामध्ये असेही सांगितले की, टीम इंडियाचे फिजिओ कमलेश जैन यांना बीसीसीआयने खेळाडूंच्या फिटनेस दर्जात झालेल्या घसरणीबद्दल प्रश्न विचारला आहे.
आता, हे निकष पूर्ण केल्यावरच खेळाडूंना निवडीसाठी पात्र मानले जाईल. टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणाच्या प्रकरणामुळेही CoE च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. दुखापत झाल्याचे निदान झाल्यानंतर त्याला इंग्लंड दौऱ्यावरून परत पाठवण्यात आले होते, परंतु नंतर असे आढळून आले की त्याला गंभीर दुखापत झाली नसून केवळ पेटके आले होते. इतकेच नाही, तर त्याचे वजनही परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त होते.