English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND VS SA मॅच दरम्यान चाहत्याने तोडली सुरक्षा, थेट विराटच्या दिशेने धावला अन्......

IND VS SA : रांची स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्याला रविवार 30 नोव्हेंबर रोजी तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला जातोय. दरम्यान एक चाहता विराट कोहलीला भेटण्यासाठी मैदानात शिरला.   

पूजा पवार | Updated: Nov 30, 2025, 06:58 PM IST
IND VS SA मॅच दरम्यान चाहत्याने तोडली सुरक्षा, थेट विराटच्या दिशेने धावला अन्......
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : रांची येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला जातोय. या सामन्यात टीम इंडियाचा (Team India) स्टार क्रिकेटर विराट कोहलीने (Virat Kohli) त्याचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील 83 वं शतक ठोकलं. या शतकानंतर विराट कोहलीने मैदानावर सेलिब्रशन केलं. त्यानंतर स्टेडियममध्ये सामना पाहण्यासाठी आलेल्या एका चाहत्याने विराट कोहलीला भेटण्यासाठी सुरक्षा भेदली आणि तो मैदानात शिरला. सध्या त्याचा फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

Add Zee News as a Preferred Source

रांची स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्याला रविवार 30 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 1: 30 वाजता सुरुवात झाली. यावेळी दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. टीम इंडियाकडून यशस्वी जयस्वाल आणि रोहित शर्मा मैदानात उतरले. मात्र यशस्वी 18 धावा करून बाद झाला त्यामुळे विराट कोहली मैदानात आला. रोहित शर्माने विराटसोबत चांगली पार्टनरशिप केली. मात्र 51 बॉलमध्ये 57 धावा करून तो बाद झाला. यावेळी त्याने 5 चौकार आणि 3 सिक्स मारले. यासह रोहित शर्माने वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड नावावर केला. रोहित शर्माने वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात आतापर्यंत 352 सिक्स ठोकले असून त्यामुळे सर्वाधिक सिक्स ठोकण्याचा रेकॉर्ड नावावर केला आहे. 

हेही वाचा : BCCI हतबल? विराट-रोहितची मनधरणी करण्याशिवाय पर्याय नाही; नेमका प्लॅन काय? क्रिकेटवेड्यांसाठी Good News

रोहित बाद झाल्यानंतर सुद्धा विराट कोहलीने मैदानात आपली दमदार फलंदाजी सुरु केली. त्याने 101 बॉलमध्ये त्याचं शतक पूर्ण केलं. हे शतक विराटच्या वनडे कारकिर्दीतील 52 वं तर आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील 83 वं शतक ठरलं. विराटने हे शतक पूर्ण केल्यावर मैदानात जल्लोष केला. त्याने आकाशाला पाहून देवाचे आभार मानले आणि गळ्यातील लॉकेटचं चुंबन घेतलं. विराट कोहली हा 120 बॉलमध्ये 135 धावा करून बाद झाला. दरम्यान त्याने 11 चौकार आणि 7 सिक्स ठोकले. 42.5 ओव्हर सुरु असताना विराट नांद्रे बर्गरच्या गोलंदाजीचा शिकार ठरला. 

दरम्यान विराट कोहलीचा एक चाहता सुरक्षा भेदून थेट मैदानात शिरला आणि तो विराटच्या पायावर नतमस्तक झाला. विराटने त्याला वर उभं केलं तेवढ्यात सुरक्षारक्षक मैदानावर धावून आले आणि त्यांनी चाहत्याला पकडून बाहेर नेलं. सध्या याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.  

FAQ : 

विराट कोहलीचे शतक कितवे होते?
विराट कोहलीचे शतक आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील 83वे आणि वनडे कारकिर्दीतील 52वे शतक होते.

विराट कोहलीने कोणत्या सामन्यात शतक ठोकले?
विराट कोहलीने भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिजमधील पहिल्या सामन्यात शतक ठोकले.

विराट कोहली किती धावा करून बाद झाला?
विराट कोहली 120 बॉलमध्ये 135 धावा करून बाद झाला.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Ind vs SAmarathi newsCricket NewsVirat Kohliteam india

इतर बातम्या

32 वर्षांपूर्वीचा ब्लॉकबस्टर, ज्यात जूही चावलाने सनी देओलसो...

मनोरंजन