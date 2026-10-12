/श्रेयस अय्यर OUT झाल्यावर ढसाढसा रडली फॅन गर्ल, सामना संपल्यावर कर्णधाराने दिलं वचन

IND VS WI 3rd ODI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात इंदौरच्या होळकर स्टेडियमवर पाच सामन्यांच्या सीरिजमधील तिसरा सामना खेळवला गेला रविवारी झालेल्या या सामन्यात भारताचा 14 धावांनी विजय झाला आणि सीरिजमध्ये 2-1 ने आघाडी मिळवली. मात्र यावेळी कर्णधार श्रेयस अय्यर टीम इंडियासाठी चांगली कामगिरी करू शकला नाही. अवघ्या 5 धावा करून तो बाद झाला, यावेळी स्टेडियममध्ये एकच शांतता पसरली, तर एका फॅन गर्लला तर रडूच कोसळलं. सध्या तिचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
स्टेडियम स्टॅन्डमध्ये बसलेली एक तरुणी आपला आवडता क्रिकेटपटू लवकर बाद झाल्याने निराश झाली आणि तिच्या गालावरून अश्रू ओघळू लागले. 8.2 व्या ओव्हरमध्ये इशान किशन बाद झाल्यानंतर जेव्हा अय्यर फलंदाजीसाठी मैदानात आला, तेव्हा इंदोरच्या प्रेक्षकांना त्याच्या बॅटमधून आक्रमक फटकेबाजी पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, पहिल्या बॉलवर एक धाव घेतल्यानंतर, रोस्टन चेसच्या पुढच्याच बॉलवर श्रेयसला LBW बाद व्हावे लागले.
सामन्याबाबत बोलायचं झाल्यास सामन्याचा टॉस जिंकून वेस्टइंडीजने भारताला फलंदाजीसाठी बोलावलं आणि अल्जारी जोसेफने दुसऱ्या ओव्हरमध्ये संजू सॅमसनला बाद केलं. त्यानंतर अभिषेक शर्माने अवघ्या 18 बॉलमध्ये अर्धशतक झळकावले आणि नवीन फलंदाज इशान किशनच्या साथीने पॉवरप्लेमध्ये संघाचा स्कोअर एक बाद 87 पर्यंत नेली.
आठव्या ओव्हरमध्ये भारताचा स्कोअर हा 100 धावांवर पोहोचला. मात्र नवव्या ओव्हरला डबल धक्का बसला. दुसऱ्याच बॉलवर इशान किशन बाद झाला आणि दोन बॉलनंतर श्रेयस अय्यर LBW बाद झाला. त्यानंतरच्याच ओव्हरमध्ये अभिषेक देखील बाद झाला, ज्यामुळे भारताची धावसंख्या 1 बाद 115 वरून 4 बाद 124 अशी झाली. असे असूनही भारताने एकूण 233 धावांपर्यंत मजल मारली.
श्रेयस अय्यर स्वस्तात बाद झाला ज्यामुळे अनेक फॅन्स नाराज झाले. स्टेडियममधील एका महिला फॅनला तर रडू कोसळले यावेळी सामना संपल्यावर कर्णधार श्रेयसला प्रश्न विचारण्यात आला की, आज तुम्ही लवकर बाद झालात आणि स्टॅंडमध्ये तुमची एक महिला चाहती रडताना दिसली. ती तुमची खूप मोठी चाहती असल्याचे दिसते. तिला तुम्हाला काय सांगायचे आहे?
यावेळी श्रेयस अय्यर म्हणाला की, 'मी नेहमीच संघासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतो, पण दुर्दैवाने आज मी लवकर बाद झालो. ती मला खेळताना पाहायला आली असताना मी मोठी धावसंख्या उभारू शकलो नाही, याबद्दल मला वाईट वाटतंय, पुढच्या सामन्यात मोठी खेळी करण्याचा मी पूर्ण प्रयत्न करेन आणि तिच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हास्य फुलवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन'.