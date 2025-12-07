English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हा Video विराट-गंभीर वादाचा पुरावा? मॅच जिंकल्यावर रोहित मैदानात आला अन्..; सारं कॅमेरात कैद

Gautam Gambhir Virat Kohli Handshake Video: भारताने सामना आणि मालिका जिंकल्यानंतरची मैदानावरील ती गोष्ट अनेकांचं लक्ष वेधून घेणारी ठरली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 7, 2025, 02:47 PM IST
हा Video विराट-गंभीर वादाचा पुरावा? मॅच जिंकल्यावर रोहित मैदानात आला अन्..; सारं कॅमेरात कैद
व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे

Gautam Gambhir Virat Kohli Handshake Video: भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिका 2-1 ने जिंकली. भारताने मालिकेतील पहिला आणि तिसरा सामना जिंकला. या मालिकेवर माजी कर्णधार रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीने आपल्या फलंदाजीची छाप सोडली. रोहितने सर्वच सामन्यांमध्ये भारतीय डावाची दमदार सुरुवात केली आणि विराट कोहलीने धमाकेदार फलंदाजी करताना दोन शतके झळकावली. तीन सामन्यामध्ये विराटने 300 हून अधिक धावा करत मालिकेतील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होण्याचा मान मिळवला. भारताच्या विजयानंतर मैदानात आणि भारतीय ड्रेसिंग रुममध्ये उत्साहाचे वातावरण असतानाच कोहली आणि गौतम गंभीरचा एक वेगळाच व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ पाहून चाहत्यांनी कोहलीच्या देहबोलीसंदर्भात वेगळीच शंका घेत चर्चेला उधाण आलं आहे. भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरला भेटताना विराट नाराज दिसत असल्याची चर्चा आहे.

सामना जिंकल्यानंतर काय घडलं?

विशाखापट्टणमच्या मैदानावर तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात 271 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने केवळ एक विकेट गमावत सामना जिंकला. शतकवीर यशस्वी जयसवाल आणि विराट कोहली नाबाद राहिले. भारताच्या सामना आणि मालिका विजयानंतर कोहलीने मैदान त्याच्या सर्व सहकारी आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना मिठी मारत हस्तांदोलन करून विजय साजरा केला. मैदान सोडताना प्रशिक्षक गौतम गंभीर देखील इतर खेळाडूंसह नाबाद राहिलेल्या आणि मैदानातून ड्रेसिंग रुमकडे चालेल्या दोन्ही फलंदाजांचं अभिनंदन करण्यासाठी रांगेत उभे राहून मैदानाबाहेर पडणाऱ्या खेळाडूंशी हस्तांदोन करत होता.

नक्की वाचा >> World Cup 2027 साठी अशी भारताची बॅटिंग ऑर्डर ठरली? Ro-Ko ओपनिंगला तर तिसरा...

रोहित आणि गंभीरला वेगळी वागणूक

विराट कोहलीने प्रशिक्षक असलेल्या गंभीरबरोबर औपचारिक हस्तांदोलन केले. मात्र नंतर रोहित शर्माला मिठी मारताना दिसून आलेला आपलेपणा गंभीरला भेटताना दिसून आली नाही. कोहलीने त्याच्या सहकाऱ्यांना मिठी मारली ती देहबोली आणि गंभीरला भेटला तेव्हाची त्याची देहबोलीमध्ये अनेकांना फरक जाणवला. कोहली त्याच्या सहकाऱ्यांना मिठी मारताना हसताना दिसला. मात्र गंभीरसोबत हस्तांदोलन करण्यासाठी कोहली फारसा उत्साही नव्हता असं देहबोलीवरुन वाटत असल्याचं अनेकांनी म्हटलं. बऱ्याच जणांनी हा व्हिडीओच विराट आणि गंभीरमध्ये सारं काही ठीक नसल्याचा पुरावा असल्याचं म्हटलं आहे. मॅचनंतर मैदान सोडताना रोहितला हसत मिठी मारणारा विराट गंभीरला मात्र औपचारिकता म्हणून हस्तांदोन करताना दिसत असल्याची चर्चा आहे. रोहितला मिठी मारताना कोहली हसत होता तर गंभीरकडे त्याने फॉरमॅलिटी म्हणून पाहिल्याचं बोललं जातंय.

2027 च्या विश्वचषकाबद्दल गंभीर काय म्हणाला

2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी निवडीबाबत गंभीरने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मालिका जिंकल्यानंतर पुन्हा भाष्य केलं. "ही मोठी स्पर्धा अजून दोन वर्षे दूर आहे," असं गंभीर म्हणाला. मुख्य प्रशिक्षकांनी स्पष्ट केले की ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जयस्वाल आणि इतर तरुण खेळाडूंना संघात अधिक संधी आणि अनुभवाची आवश्यकता आहे. प्रशिक्षकांचा हेतू या तरुण खेळाडूंना अधिक संधी देणे आणि विश्वचषक जवळ येताच त्यांना सुधारण्यास मदत करण्याचा आहे, असंही गंभीर आवर्जून म्हणाला.

पत्रकार परिषदेत गंभीरने, "सर्वप्रथम, तुम्हाला हे समजून घ्यावे लागेल की एकदिवसीय विश्वचषक दोन वर्षे दूर आहे. वर्तमानात राहणे महत्वाचे आहे आणि संघात येणाऱ्या तरुण खेळाडूंनी त्यांच्या संधींचा फायदा घ्यावा," असं सूचक विधान केलं. गंभीरबरोबरच्या मतभेदामुळेच विराट आणि रोहितने तडकाफडकी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्याचीही चर्चा रंगली होती.

