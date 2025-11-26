टेस्टमधील लाजिरवाण्या पराभवानंतर गंभीरवर भडकले फॅन्स, स्टेडियमभर 'अशा' घोषणांचा आवाज

IND VS SA 2nd Test : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज पार पडली. या सीरिजमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने दोन्ही सामने जिंकून टीम इंडियाला (Team India) व्हाईट वॉश दिला. कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियम झालेल्या पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने टीम इंडियाचा 30 धावांनी पराभव केला होता. त्यानंतर आता गुवाहाटी येथे 22 नोव्हेंबर पासून खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने टीम इंडियाचा 408 धावांनी पराभव केला. हा टीम इंडियाचा आतापर्यंतच्या टेस्ट इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव होता. यापराभवानंतर भारतीय फॅन्स टीम इंडिया आणि हेड कोच गौतम गंभीरवर प्रचंड चिडलेले दिसले. स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेल्या काही फॅन्सनी गंभीर विरोधात घोषणा दिल्या या घोषणांनी संपूर्ण स्टेडियम दुमदुमलं.
चौथ्या दिवशी डाव डिक्लेअर करत दक्षिण आफ्रिकेने टीम इंडियाला विजयासाठी 549 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान टीम इंडियासाठी अवघड नक्कीच होतं मात्र टीम इंडियाचे फलंदाज शेवटपर्यंत लढतील अशी अपेक्षा सर्वांना होती. मात्र टीम इंडियाने दुसऱ्या इनिंगमध्ये 150 धावांचा आकडा सुद्धा पार केला नाही आणि 140 धावांवर ऑल आउट झाली. गौतम गंभीरच्या कोचिंगखाली असणाऱ्या टीम इंडियाच्या या टेस्ट संघावर अनेक डाग लागलेत जे सहज मिटणार नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेने 25 वर्षांनी भारतात कोणतीही टेस्ट सीरिज जिंकलीये. भारतात खेळवण्यात आलेल्या मागच्या 7 टेस्टमध्ये टीम इंडियाने 5 सामने गमावलेत.
22 नोव्हेंबर पासून सुरु झालेल्या गुवाहाटी टेस्टचा बुधवारी शेवटचा दिवस होता. दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात सुरुवातीपासूनच दक्षिण आफ्रिका टीम इंडियावर वरचढ ठरताना पाहायला मिळाली. टीम इंडिया फलंदाजीच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये सुद्धा प्रभाव दाखवू शकली नाही. टीम इंडियाचा पराभव झाल्यानंतर स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेल्या काही भारतीय फॅन्सनी 'गौतम गंभीर हाय हाय' अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. काही मिनिटं या घोषणा सुरु होत्या, त्यानंतर लगोलग स्टेडियममधील सुरक्षा रक्षकांनी येऊन या फॅन्सना हटकलं. सध्या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
पत्रकार परिषदेत क्रिकेटर गौतम गंभीरने म्हटले की, 'माझ्या भविष्याचा निर्णय बीसीसीआय करेल. पण मी तोच व्यक्ती आहे ज्याने इंग्लंडमध्ये तुम्हाला निकाल मिळवून दिला आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये कोच होता. दोष सर्वांचा आहे पण सुरुवात माझ्याकडून होते. आम्हाला चांगलं खेळण्याची गरज आहे. 95/1 ते 122/7 पर्यंतचे स्कोअर अस्वीकार्य आहेत. तुम्ही कोणत्याही एका व्यक्तीला किंवा कोणत्याही विशिष्ट शॉटला दोष देऊ शकत नाही'.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टेस्ट सीरिजचा परिणाम काय होता?
दक्षिण आफ्रिकेने दोन्ही टेस्ट जिंकून सीरिज 2-0 से जिंकली.
दुसऱ्या टेस्टचा परिणाम काय होता?
दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या टेस्टमध्ये भारताचा 408 धावांनी पराभव केला, जो भारताचा टेस्ट इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव आहे.
दक्षिण आफ्रिकेचा भारतात टेस्ट सीरिज जिंकण्याचा इतिहास काय आहे?
दक्षिण आफ्रिकेने 25 वर्षांनी भारतात टेस्ट सीरिज जिंकली आहे.