English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Women's World Cup Final: महिला विश्वकप फायनलसाठी तिकीट बुकिंगमध्ये गोंधळ; चाहत्यांचा बीसीसीआयवर संताप

IND vs SA Women's World Cup Final 2025 Ticket Booking: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका फायनल रविवार, २ नोव्हेंबर रोजी आहे. तथापि, सामन्याची तिकिटे अद्याप लाईव्ह झालेली नाहीत. लॉजिस्टिकच्या समस्यांमुळे निराश चाहत्यांनी बीसीसीआयवर टीका केली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 1, 2025, 01:31 PM IST
Women's World Cup Final: महिला विश्वकप फायनलसाठी तिकीट बुकिंगमध्ये गोंधळ; चाहत्यांचा बीसीसीआयवर संताप
Women's World Cup final ticket fiasco

IND vs SA Women’s World Cup Final 2025: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमधील महिला विश्वकप फायनल रविवारी, 2 नोव्हेंबरला खेळवली जाणार आहे. पण या अत्यंत प्रतिक्षित सामन्याची तिकीटे अजूनही विक्रीसाठी उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे चाहत्यांचा संयम सुटला आहे. बीसीसीआय आणि आयोजकांवरील व्यवस्थापनातील ढिसाळपणामुळे सोशल मीडियावर संतापाचा स्फोट झाला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

शेवटच्या क्षणी तिकीटे मिळतील? 

या मेगा स्पर्धेचा अधिकृत तिकीट पार्टनर BookMyShow असूनही, फायनलसाठीची तिकीटे अजूनपर्यंत उपलब्ध झालेली नाहीत. तिकीटांचे दर फक्त 100 रुपयांपासून सुरू होणार असल्याने, सर्वसामान्य चाहत्यांसाठी सामन्याला उपस्थित राहणे सोपे झाले असते. मात्र सामना जवळ आला असतानाही तिकीट विक्री न सुरू झाल्याने अनेकांना शेवटच्या क्षणी तिकीटे मिळतील का, याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.

हे ही वाचा: IND W vs AUS W: “मी तिथं नसणार…” भारतकडून पराभवानंतर भावूक झाली ऑस्ट्रेलियन कर्णधार निवृत्ती घेणार? केलं मोठं वक्तव्य!

 

बीसीसीआय आणि आयसीसीवर टीका 

सोशल मीडियावर चाहत्यांनी बीसीसीआय आणि आयसीसी या दोघांवरही जोरदार टीका केली आहे. “अशा दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत इतका गोंधळ कसा काय होऊ शकतो?” असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे.

हे ही वाचा: Jemimah Rodrigues: 8 वर्षं, एक स्वप्न! जेमिमा रॉड्रिग्जने पूर्ण केलं 2017 चं वचन!

 

पुरुषांच्या ODI विश्वकप 2023 मध्येही तिकीट विक्री शेवटच्या क्षणी सुरू

हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. पुरुषांच्या ODI विश्वकप 2023 मध्येही तिकीट विक्री शेवटच्या क्षणी सुरू करण्यात आली होती, ज्यामुळे चाहत्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला होता. सेमीफायनलमध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियावर भव्य विजय मिळवत 339 धावांचे लक्ष्य गाठले आणि फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. हार्दिक स्पर्धेनंतर हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघ आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अंतिम सामना खेळणार आहे. गट फेरीत दक्षिण आफ्रिकेने भारतावर मात केली होती, परंतु उपांत्य फेरीतील भारताच्या कामगिरीमुळे ‘वुमन इन ब्लू’कडे स्पष्ट आघाडी मानली जात आहे.

हे ही वाचा: IND W vs AUS W: भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या महिला खेळाडूंनी काळी पट्टी का बांधली? क्रीडा जगतातील सर्वात दुःखद दिवस

 

फायनलपूर्वी तिकीट उपलब्धतेबद्दल निर्माण झालेली ही अनिश्चितता आयोजकांच्या नियोजन क्षमतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे करते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Women World Cup Final 2025ICCbcci

इतर बातम्या

'राज ठाकरे 'पाहुणा कलाकार', ते ज्यांना घाणेर...

मुंबई बातम्या