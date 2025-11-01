Women's World Cup Final: महिला विश्वकप फायनलसाठी तिकीट बुकिंगमध्ये गोंधळ; चाहत्यांचा बीसीसीआयवर संताप

IND vs SA Women’s World Cup Final 2025: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमधील महिला विश्वकप फायनल रविवारी, 2 नोव्हेंबरला खेळवली जाणार आहे. पण या अत्यंत प्रतिक्षित सामन्याची तिकीटे अजूनही विक्रीसाठी उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे चाहत्यांचा संयम सुटला आहे. बीसीसीआय आणि आयोजकांवरील व्यवस्थापनातील ढिसाळपणामुळे सोशल मीडियावर संतापाचा स्फोट झाला आहे.
या मेगा स्पर्धेचा अधिकृत तिकीट पार्टनर BookMyShow असूनही, फायनलसाठीची तिकीटे अजूनपर्यंत उपलब्ध झालेली नाहीत. तिकीटांचे दर फक्त 100 रुपयांपासून सुरू होणार असल्याने, सर्वसामान्य चाहत्यांसाठी सामन्याला उपस्थित राहणे सोपे झाले असते. मात्र सामना जवळ आला असतानाही तिकीट विक्री न सुरू झाल्याने अनेकांना शेवटच्या क्षणी तिकीटे मिळतील का, याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
Kindly stay tuned to our socials, the App &/ or the website, since the details about the same shall reflect in real-time as soon as the bookings go live! -YV
— BookMyShow (@bookmyshow) October 31, 2025
सोशल मीडियावर चाहत्यांनी बीसीसीआय आणि आयसीसी या दोघांवरही जोरदार टीका केली आहे. “अशा दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत इतका गोंधळ कसा काय होऊ शकतो?” असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे.
What a foolishness the final is on 2nd Nov and tickets are not opened in book my show it is showing coming soon . Afterwards they show tickets are full or prizes are high what a corruption @ICC @BCCIWomen @bookmyshow . Stupidity pic.twitter.com/sIBx6meIJ7
— Prads (@prads097) October 31, 2025
हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. पुरुषांच्या ODI विश्वकप 2023 मध्येही तिकीट विक्री शेवटच्या क्षणी सुरू करण्यात आली होती, ज्यामुळे चाहत्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला होता. सेमीफायनलमध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियावर भव्य विजय मिळवत 339 धावांचे लक्ष्य गाठले आणि फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. हार्दिक स्पर्धेनंतर हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघ आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अंतिम सामना खेळणार आहे. गट फेरीत दक्षिण आफ्रिकेने भारतावर मात केली होती, परंतु उपांत्य फेरीतील भारताच्या कामगिरीमुळे ‘वुमन इन ब्लू’कडे स्पष्ट आघाडी मानली जात आहे.
फायनलपूर्वी तिकीट उपलब्धतेबद्दल निर्माण झालेली ही अनिश्चितता आयोजकांच्या नियोजन क्षमतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे करते.