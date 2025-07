क्रिकेटच्या मैदानात बाप-बेटा आमनेसामने! मुलाने वडिलांच्या पहिल्याच चेंडूवर मारला षटकार, बघा Viral Video

Shpageeza Cricket League 2025: अफगानिस्तानमधील शपागीजा क्रिकेट लीग 2025 सध्या जोरात रंगली आहे. या लीगच्या एका सामन्यात असं काही घडलं, ज्याने क्रिकेट प्रेमींना थक्क केलं. एकाच सामन्यात बाप आणि मुलगा आमनेसामने आले. ही वडील आणि मुलाची जोडी म्हणजे मोहम्मद नबी आणि त्यांचा 18 वर्षांचा मुलगा हसन ईसाखिल. विशेष म्हणजे, हसनने आपल्या वडिलांच्या पहिल्याच चेंडूवर मोठा षटकार ठोकला, आणि याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे.

हा सामना एमो शार्क्स आणि मिस ऐनाक नाइट्स यांच्यात रंगला होता. मोहम्मद नबी हे मिस ऐनाक नाइट्सकडून खेळत होते, तर त्यांचा मुलगा हसन एमो शार्क्सकडून मैदानात उतरला होता. टॉस जिंकून एमो शार्क्सने पहिली फलंदाजी निवडली आणि हसनने दमदार सुरुवात केली. सामन्याच्या आठव्या षटकात बाप-लेक आमने-सामने आले, पण या क्षणी मुलगा भारी ठरला. नबींनी टाकलेला पहिला चेंडू हसनने थेट सीमारेषेच्या पार ठोकला.

हसन ईसाखिलने या सामन्यात शानदार अर्धशतक झळकावलं. पहिल्या विकेटसाठी झटपट धक्का बसल्यानंतरही त्याने एका बाजूने फलंदाजी टिकवून ठेवली. त्याने 36 चेंडूत 52 धावा केल्या, ज्यामध्ये 5 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश होता. त्याच्या खेळीमुळे एमो शार्क्सने 162 धावांचं समाधानकारक आव्हान उभं केलं, जरी संघ 19.4 षटकांतच ऑलआउट झाला.

हसन ईसाखिल फक्त 18 वर्षांचा आहे, पण तो पहिल्याच लीगमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. आतापर्यंत त्याने चार फर्स्ट क्लास सामने खेळले असून त्यात 330 धावा आणि दोन शतकं झळकावली आहेत. दुसरीकडे, अफगानिस्तानचा अनुभवी अष्टपैलू मोहम्मद नबी यांनी अलीकडेच वनडे क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. मात्र, त्यांनी नंतर आयसीसीसमोर पुन्हा खेळण्याची इच्छा व्यक्त करताना सांगितलं होतं की, "माझं स्वप्न आहे की मी एकदा तरी आपल्या मुलासोबत देशासाठी खेळावं."

