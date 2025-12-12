English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
टीमच्या पराभवानंतर फॅन्सने स्टेडियमला लावली आग, सगळं एका झटक्यात राख झालं Video

Sports News : स्टेडियममध्ये लागलेल्या आगीने क्लबचे भरपूर नुकसान झाले. 400 प्रेक्षकांची संख्या असलेलं स्टेडियममधील लाकडी स्टॅन्ड पूर्णपणे जळून खाक झालं. 

पूजा पवार | Updated: Dec 12, 2025, 02:26 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Sports News : फुटबॉल हा जगातील सर्वात लोकप्रिय खेळांपैकी एक आहे. पण फिनलँडमध्ये फुटबॉल फॅन्सने रागात अशी कृती केली ज्याने क्रीडा विश्वात एकच खळबळ उडाली. देशातील प्रसिद्ध क्लब एफसी हाकाचे होम ग्राउंड, तेहतान केंटा, ज्याला इंग्रजीत फॅक्टरी फील्ड म्हणून ओळखले जाते याला 7 डिसेंबर 2025 रोजी आग लागली. ही घटना क्लबला अव्वल डिव्हिजन व्हेइकाउस्लिगामधून बाहेर केल्यानंतर लगेचच घडली. यामुळे चाहते संतप्त झाले आणि  क्लबला आर्थिकदृष्ट्या गंभीर फटका बसला.

स्टेडियमचं झालं नुकसान : 

स्टेडियममध्ये लागलेल्या आगीने क्लबचे भरपूर नुकसान झाले. 400 प्रेक्षकांची संख्या असलेलं स्टेडियममधील लाकडी स्टॅन्ड पूर्णपणे जळून खाक झालं. स्टेडियममधील काही जाहिरातींचे फलक आणि कृत्रिम गवताच्या काही भागांचेही मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. लागलेल्या आगीमुळे किती नुकसान झालं याचं आर्थिक नुकसान अद्याप मोजले जात आहे. फिनलंडमधील सर्वात जुन्या आणि मोठ्या क्लबपैकी एक असलेला एफसी हाकाचे 1930 पासून हे होमग्राउंड बनलेले आहे. या घटनेमुळे केवळ क्लबच्या वारशाला कलंक लागला नाही तर समुदायातील शिस्त आणि जबाबदारीबद्दलही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

नाबलिग फॅन्सने स्टेडियम लावली आग : 

रिपोर्ट्सनुसार फुटबॉल स्टेडियमला आग लावणाऱ्या तीन फॅन्सचे वय हे 15 वर्षांपेक्षा कमी आहे. स्थानिक पोलिसांनी त्याच्या सहभागाची पुष्टी केली आहे, मात्र  फिनिश कायद्यानुसार तो या घटनेत सहभागी असणारी ही तीन मुलं अल्पवयीन असल्याने त्याच्यावर कोणतेही गुन्हेगारी आरोप लावता येऊ शकत नाहीत, मात्र ते नुकसान भरपाईसाठी जबाबदार असू शकतात. 

संघाची वाईट अवस्था : 

नऊ वेळा फिनिश चॅम्पियन असलेल्या फसी हाकाची अलिकडच्या काळात कामगिरी अतिशय खराब झाली आहे. सलग 15 सामन्यांमध्ये त्यांना विजयाची संधी मिळालेली नाही. यामुळे त्यांना वेइक्कासलीगा टेबलमध्ये तळाशी राहावे लागले. 

FAQ : 

फिनलंडमध्ये कोणत्या फुटबॉल क्लबच्या स्टेडियमला आग लागली?
उत्तर: फिनलंडमधील प्रसिद्ध क्लब एफसी हाकाचे होम ग्राउंड, तेहतान केंटा (फॅक्टरी फील्ड) याला ७ डिसेंबर २०२५ रोजी आग लागली.

स्टेडियममध्ये किती नुकसान झाले?
उत्तर: स्टेडियममधील ४०० प्रेक्षकांची संख्या असलेले लाकडी स्टॅन्ड पूर्णपणे जळून खाक झाले. काही जाहिरातींचे फलक आणि कृत्रिम गवताच्या काही भागांचेही मोठे नुकसान झाले.

स्टेडियमला आग लावणारे कोण होते?
उत्तर: रिपोर्ट्सनुसार, तीन फॅन्सने स्टेडियमला आग लावली, ज्यांचे वय १५ वर्षांपेक्षा कमी आहे. ते नाबलिग आहेत.

