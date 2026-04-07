रन-आउटच्या वादातून थेट अंपायरचा खून, तर दोन जखमी; रक्तरंजित शेवट बघून क्रिकेट विश्वात खळबळ

A run-out argument and the umpire was murdered: क्रिकेटच्या सामन्यात कधी काय होईल सांगता येत नाही. मैदानात वाद होणे, मैदानाबाहेर शाब्दिक बाचाबाची असेल हे होतच असतात. पण अडलीकडेच समोर आली एक घटना तुमचं मन सुन्न करून टाकणारी आहे. ही बातमी वाचून तुम्हाला नक्कीच धक्का बसेल. सामन्यादरम्यान एका किरकोळ वादामुळे खेळाडूने थेट अंपायरचा खून केला. विशाखापट्टणममध्ये (Visakhapatnam) ही घटना घडली. विशाखापट्टणममध्ये स्थानिक क्रिकेट सामन्यातून उफाळलेल्या किरकोळ वादाने भीषण रूप घेतले. केवळ एका रन-आउटच्या निर्णयावरून झालेल्या वादातून २१ वर्षीय अंपायरचा निर्घृण खून करण्यात आला, तर या घटनेत आणखी दोन जण जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे स्थानिक क्रीडा वर्तुळात आणि परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
रविवारी संध्याकाळी एका स्थानिक मैदानावर तीन संघांमध्ये क्रिकेट सामना सुरू होता. डोला अजित बाबू हा तरुण अंपायर म्हणून सामन्याचे नियोजन पाहत होता. त्याच्यासोबत त्याचा मित्रही अंपायर म्हणून कार्यरत होता. सामन्यादरम्यान एका रन-आउटच्या निर्णयावरून दोन संघांतील खेळाडूंमध्ये जोरदार वाद झाला. दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आणि वातावरण तणावपूर्ण झाले. मात्र, अंपायरने शांतपणे हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि सामना पुन्हा सुरळीत सुरू झाला.
वाद संपल्यानंतरही प्रेक्षकांपैकी कांता किशोर नावाचा एक व्यक्ती संतापलेला होता. त्याने मैदानावरच अंपायर आणि खेळाडूंना उद्देशून शिवीगाळ केली. एवढ्यावरच न थांबता त्याने हा विषय पूर्णपणे सोडवण्यासाठी सामना संपल्यानंतर भेटण्याचा आग्रह धरला. त्यावेळी परिस्थिती शांत झाल्यामुळे अंपायर आणि इतरांनीही हा प्रश्न मैत्रीपूर्ण पद्धतीने मिटेल, अशी अपेक्षा ठेवून त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवला.
सामना संपल्यानंतर अजित बाबू, त्याचा मित्र आणि काही जण ठरलेल्या ठिकाणी गेले. सुरुवातीला चर्चा सुरू झाली, पण काही वेळातच पुन्हा वाद पेटला. या वेळी मात्र परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर गेली.
रागाच्या भरात आरोपीने अचानक चाकू काढला आणि अंपायरवर हल्ला चढवला. अजित बाबू याच्या छातीत गंभीर वार करण्यात आला. या हल्ल्यानंतर ते जागीच कोसळले. त्याच्या मित्राने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, पण तोही जखमी झाला. मध्ये पडून वाद थांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आणखी एका व्यक्तीलाही दुखापत झाली.
जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले. अजित बाबू यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्यामुळे त्यांना पुढील उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना उपचारादरम्यान मृत घोषित केले.
मृताच्या कुटुंबीयांनी हा हल्ला अचानक नसून पूर्वनियोजित असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, दिवसभरात स्थानिक पातळीवर वाद मिटवण्यात आला होता. तरीही आरोपीने संध्याकाळी पुन्हा बोलावून हा कट रचला.
कुटुंबीयांनी असेही सांगितले की आरोपी दारूच्या नशेत होता आणि त्याने मुद्दामून हल्ला करण्यासाठीच अंपायरला बोलावले होते.
पीडिताच्या वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या आरोपी फरार असून त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
या घटनेमुळे केवळ एका क्रीडा वादाने किती गंभीर आणि दुर्दैवी वळण घेऊ शकते, याची जाणीव पुन्हा एकदा सर्वांना झाली आहे.