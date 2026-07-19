/फिफा अध्यक्षांनी झी टीव्हीचे मानले आभार, भारतात फुटबॉलला प्रोत्साहन देण्यासाठी Zee ने केलेले प्रयत्न कौतुकास्पद

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेचा अंतिम सामना हा 20 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार रात्री 12: 30 वाजता हा सामना खेळवला जाईल. स्पेन आणि अर्जेंटिना यांच्यात खेळवण्यात येणाऱ्या अंतिम सामन्यापूर्वी फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो यांनी भारतीय फॅन्स आणि ब्रॉडकास्टर पार्टनर झी टीव्हीसाठी एक खूप खास संदेश पाठवला. फिफाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या एका वक्तव्यामध्ये अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनोने भारतात फुटबॉलला प्रोत्साहन देण्यासाठी झी टीव्हीचं कौतुक केलं आणि आशा व्यक्त केली की त्यांना भारतीय संघाला लवकरच फुटबॉल वर्ल्ड कपमध्ये खेळताना पाहायचं असेल.
फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो यांनी म्हटले की, 'झी टीव्हीच्या सर्व मित्रांनो, स्पेन आणि अर्जेंटिना यांच्यात होणाऱ्या फिफा वर्ल्ड कप फायनलच्या ठीकपूर्वी मी झी टीव्हीशी जोडल्या गेलेल्या माझ्या मित्रांचे धन्यवाद मानू इच्छितो. भारतात फुटबॉलला प्रोत्साहन देण्यासाठी तुम्ही जे काही केलंय त्या सगळ्यासाठी मी तुमचा आभारी आहे.
जियानी इन्फेंटिनोने सांगितलं की, 'मला आमच्या पार्टनरशिपचा खूप अभिमान आहे ज्यात फिफा महिला वर्ल्ड कप 2027, फिफा युवा वर्ल्ड कप, फुटसल स्पर्धा आणि फिफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप यांसारख्या 39 फिफा स्पर्धांचा समावेश आहे. यामुळे भारतीयांना फुटबॉलकडे आता केवळ दर चार वर्षांनी होणारी एक घटना म्हणून न पाहता, एक अखंड आणि निरंतर चालणारी कथा म्हणून पाहणे शक्य होणार आहे.
जियानी इन्फेंटिनो यांनी या व्हिडीओमध्ये म्हटले की, 'भारत फुटबॉल खेळाची आवड असणारा देश आहे. भारतीय बाजारपेठेत मोठी क्षमता आहे. मी स्वतः हे पाहिलं आहे की जेव्हा मी 2017 च्या फिफा अंडर 17 वर्ल्ड कपसाठी भारतात आलो होतो तेव्हा 13 लाख पेक्षा जास्त प्रेक्षकांनी सामने पाहिले होते. तसेच पाच वर्षानंतर जेव्हा फिफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप खेळवला गेला तेव्हा सुद्धा मी आलो होतो. 2020 मध्ये एका आयओसी (IOC) बैठकीसाठी मी भारताला भेट दिली होती आणि त्यावेळी भारताचा सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेला खेळाडू सुनील छेत्री , सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू आणि माजी कर्णधार यांची भेट घेण्याची संधी मला मिळाली.
फिफाच्या अध्यक्षांनी सांगितलं की 2026 वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय वंशाचे खेळाडू हे न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, कतार आणि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघाचे प्रतिनिधित्व करत होते. तसेच फिफा वर्ल्ड कपचे सामने ज्या १६ शहरांमध्ये झाले ते सामने पाहणाऱ्या 65 लाख प्रेक्षकांमध्ये हजारो भारतीय फॅन्स सामील होते. यात भारतीयांनी त्यांनी अर्जेंटिना, ब्राझील, पोर्तुगाल आणि इंग्लंड यांसारख्या संघांना पाठिंबा दिला.
फिफा वर्ल्ड कपचे सामने प्रेक्षकांना समूहाने पाहता येतील यासाठी झी टीव्हीने सामूहिक स्क्रीनचा उपक्रम सुद्धा हाती घेतला होता. याअंतर्गत सिनेमागृह, पब, रेस्टोरंट, एअरपोर्ट आणि हॉटेल इत्यादी ठिकाणी सामन्याची अधिकृत लाईव्ह स्क्रीनिंग करण्यात आली होती. यात देशभरातील लोकांनी एकत्र मिळवून सामना पाहण्याचा अनुभव घेतला. जे खेळाच्या विकासासाठी खूप चांगलं आहे. झी टीव्हीच्या या उपक्रमाचं कौतुक फिफाच्या अध्यक्षांनी केलं.
झी टीव्हीसाठी दिलेल्या संदेशात शेवटी फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो यांनी भारताचे आभार मानले आणि आशा व्यक्त केली की लवकरच असा दिवस येईल जेव्हा भारतीय फुटबॉल संघाचे स्वागत फिफा वर्ल्ड कपच्या मंचावर केले जाईल. यासोबत शेवटी त्यांनी भारतात फुटबॉल खेळाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल झी टीव्हीचे आभार मानले.