/FIFA ने नेपाळवर घातली बंदी! फुटबॉल वर्ल्ड कप दरम्यान कोणत्या गोष्टीची शिक्षा मिळाली?

FIFA World Cup 2026 : आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ म्हणेजच फिफाने नेपाळ फुटबॉल संघावर तात्काळ बंदी घातली आहे. फिफाचा (FIFA) हा निर्णय नेपाळमध्ये फुटबॉलसाठी आणि तिथे खेळणाऱ्या खेळाडूंसाठी एक मोठा धक्का मानला जातोय. फिफा द्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत वक्तव्यानुसार काउन्सिलच्या ब्यूरोने 24 जून 2026 ला झालेल्या बैठकीनंतर हा मोठा निर्णय घेतलाय. नेपाळवर पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
फिफाच्या या निलंबनानंतर आता नेपाळचा कोणताही संघ किंवा तेथील स्थानिक क्रिकेट क्लब फिफा आणि आशियायी फुटबॉल परिसंघ द्वारे आयोजित कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेऊ शकत नाही. शिवाय, या बंदीचा नेपाळमधील तळागाळातील फुटबॉलच्या विकासावरही परिणाम होईल. तसेच आता अन्फा त्याचे सदस्य आणि अधिकारी यांना फिफा किंवा एएफसी द्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण सत्रे किंवा शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचा लाभ घेता येणार नाही.
फिफाने याबद्दल अधिक स्पष्ट करत लिहिले की, '24 जून 2026 पासून, पुढील सूचना मिळेपर्यंत, फिफाच्या नियमावलीतील कलम 13 अन्वये ऑल नेपाळ फुटबॉल असोसिएशनचे सर्व सदस्यत्व अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. परिणामी, ही निलंबनाची कारवाई मागे घेतली जाईपर्यंत ऑल नेपाळ फुटबॉल असोसिएशनचे (ANFA) प्रतिनिधी संघ आणि क्लब संघ कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यास अपात्र ठरले आहेत. तसेच फिफा आणि AFC शी संलग्न असलेल्या इतर देशांना आणि संघटनांना आम्ही आठवण करून देऊ इच्छितो की, निलंबनाच्या या कालावधीत त्यांनी ऑल नेपाळ फुटबॉल असोसिएशन किंवा त्यांच्या संघांशी कोणताही क्रीडा विषयक संपर्क ठेवू नये'.
फिफाने नेपाळ फुटबॉल संघावर घातलेल्या बंदीचं कारण हे मुख्यत्वे नेपाळच्या फुटबॉल प्रशासनात तृतीय पक्षाचा वाढता हस्तक्षेप असल्याचं समोर येतंय. फिफाच्या नियमांनुसार राष्ट्रीय फुटबॉल संघटनांनी स्वतंत्रपणे काम करणं आवश्यक असतं, म्हणजेच निवडणुका किंवा निर्णय प्रक्रियेवर सरकार किंवा बाह्य संस्थांचे नियंत्रण नसावं असा यामागचा उद्देश आहे.