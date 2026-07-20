ग्रँड फिनालेतील 'ते' 5 क्षण, ज्यामुळं अर्जेंटिनावर मात करत स्पेन ठरला जगज्जेता

FIFA WC 2026 Argentina VS Spain : तब्बल 16 वर्षांनंतर स्पेननं फिफा वर्ल्डकप जिंकला आणि गतविजेत्या अर्जेंटिनाला धूळ चारली. अतिशय थरारक अशा सामन्यामध्ये एक्स्ट्रा टाईममध्ये फेरन टोरेसनं गोल करत स्पेनला सामन्यात आघाडी आणि पर्यायानं विजही मिळवून दिला. 90 मिनिटांपर्यंत हा सामना बरोबरीत राहिला, ज्याचं कारण अर्जेंटिनाचा गोलकिपर एमिलियानो मार्टिनेज ठरला. स्पेनकडून गोलपोस्टवर कधी ओयारजाबाल, कधी पेड्री, निको विलियम्स धावा बोलत होते. मात्र मार्टिनेजनं उत्तम खेळाचं प्रदर्शन करत त्यांचे प्रयत्न अपयशी ठरवले. सरतेशेवटी मात्र बाजी स्पेननंच मारली.
स्पेनने फिफा विश्वचषक 2026 च्या ग्रँड फिनालेमध्ये अर्जेंटिनाचा 1-0 असा अतिरिक्त वेळेत पराभव केला. न्यू जर्सीतील मेटलाईफ स्टेडियमवर हा रोमांचक सामना पार पडला, जिथं टोरेसनं 106व्या मिनिटाला विजयी गोल करत स्पेनला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. या सामन्यामध्ये 5 महत्त्वाची कारणं आणि काही क्षण लक्षवेधी ठरले, ज्यामुळं स्पेन जगज्जेता ठरला. काय आहेत ती कारणं?
अंतिम सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच स्पेनने चेंडूवरील नियंत्रण राखत खेळाची गती ठरवली. रोड्रीच्या नेतृत्वाखालील स्पॅनिश मध्यफळीनं अर्जेंटिनाला सतत बचावात्मक खेळासाठी करण्यास भाग पाडलं. इथं स्पेनचा आत्मविश्वास आणि शिस्तबद्ध खेळ सुरुवातीपासूनच दिसून आला.
स्पेनच्या सततच्या हल्ल्यांनंतरही अर्जेंटिनाच्या बचावफळीने 100 मिनिटांहून अधिक काळ गोल रोखून धरला. याचं श्रेय जातं गोलकिपर एमिलियानो मार्टिनेज आणि डिफेन्स म्हणून खेळणाऱ्या अर्जेंटिनाच्या खेळाडूंना.
सामन्यात अतिशय उशिरा अर्जेंटिनाच्या एका खेळाडूला लाल कार्ड दाखवण्यात आलं, तिथं संघावर दबाव वाढला. कारण, संघ दहा खेळाडूंवर आला. परिणामी एक्स्ट्रा टाईममध्ये स्पेनला अधिक मोकळीक मिळाली आणि सामन्याचा कल त्यांच्या बाजूने झुकला.
एक्स्ट्रा टाईमच्याही दुसऱ्या सत्राला अवघी काही सेकंद झाली आणि तिथं फेरान टोरेसने स्पेनसाठी निर्णायक गोल केला. हा गोलच अखेर संघाला विजेतेपदापर्यंत घेऊन गेला.
एका गोलनं आघाडी घेतल्यानंतर अर्जेंटिनानं बरोबरीसाठी लगेचच जोरदार प्रयत्न केले. मात्र स्पेनच्या बचावफळीने संयम आणि शिस्त राखत प्रत्येक हल्ला परतवून लावला. अखेरच्या शिट्टीपर्यंत स्पेननं ही आघाडी कायम राखत विश्वचषक जिंकला.
का खास आहे स्पेनचा विजय?
फिफा वर्ल्डकपमध्ये स्पेनला मिळालेला विजय आणि एकंदरच अंतिम सामना एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे नेतृत्व हस्तांतरित झाल्याचं प्रतीक ठरला. अर्जेंटिनासाठी हा निराशाजनक शेवट असला तरी स्पेनच्या युवा खेळाडूंसाठी मात्र ही एक क्रांतीच ठरली. ज्यामुळं फेरान टोरेसचा विजयी गोल 2026 विश्वचषकातील सर्वात संस्मरणीय क्षणांपैकी एक म्हणून कायम लक्षात राहील.