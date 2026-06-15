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हात जोडले अन् टेकले गुडघे... मैदानावर गोल पण चेहऱ्यावर नाही आनंद; स्वीडनचा खेळाडू चर्चेत

Yasin Ayari Goal : स्वीडन आणि ट्युनिशिया यांच्या सामना झाला या सामन्यात स्वीडनच्या संघाने विजय मिळवला. स्वीडनने ट्युनिशियाला 5-1 असे हरवले. या स्पर्धेमध्ये स्वीडनच्या खेळाडूने ट्युनिशियाविरुद्ध सर्वात सुंदर गोल केला पण त्याने आनंद साजरा केला नाही असे त्याने का केले यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 15, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:39 PM IST
हात जोडले अन् टेकले गुडघे... मैदानावर गोल पण चेहऱ्यावर नाही आनंद; स्वीडनचा खेळाडू चर्चेत

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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