/हात जोडले अन् टेकले गुडघे... मैदानावर गोल पण चेहऱ्यावर नाही आनंद; स्वीडनचा खेळाडू चर्चेत

FIFA World Cup 2026 - Yasin Ayari : फीफा विश्वचषक 2026 मध्ये 48 संघ सहभागी झाले आहेत, यामध्ये स्वीडन आणि ट्युनिशिया यांच्या सामना झाला या सामन्यात स्वीडनच्या संघाने विजय मिळवला. स्वीडनने ट्युनिशियाला 5-1 असे हरवले, 15 जून रोजी हा सामना ग्वाडालूप येथील एस्टाडियो बीबीव्हीए येथे खेळवण्यात आला. या स्पर्धेमध्ये स्वीडनच्या खेळाडूने ट्युनिशियाविरुद्ध सर्वात सुंदर गोल केला पण त्याने आनंद साजरा केला नाही. त्याने गोल केलेल्या कृत्यानंतर आता सोशल मिडियावर त्याच्या कौतुकाचा वर्षाव केला जात आहे. खेळाडूने गोल केल्यानंतर आनंद साजरा करण्याऐवजी त्याने दोन्ही हात उंचावून ट्युनिशियाच्या चाहत्यांची माफी मागितली पण त्याने असे का केले यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
स्वीडनचा फुटबॅालपटू यासिन अयारी याने ट्युनिशियाने गोल केला पण तो गोल त्याने साजरा केला नाही, यावेळी त्याने प्रेक्षकांची माफी मागितली पण त्याने असे का केले असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. यामागचं कारण या लेखामध्ये आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. सामना सुरु होता आणि या सामन्याच्या सातव्याच्या मिनिटाला फुटबॅालपटू यासिन अयारी याने 20 यार्डमध्ये एक सुंदर शॅाट मारला आणि ट्युनिशियन बचावपटूच्या खराब क्लिअरन्स फायदा यासिन अयारीला मिळाला. यावेळी यासिन अयारीला फायदा मिळाल्यानंतर चेंडू थेट जाळ्यात गेला आणि गोल झाला.
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फीफा विश्वचषक 2026 च्या सर्वोत्कृष्ट गोलांपैकी एक म्हणून त्याची गणना केली जात आहे. पण जेव्हा त्याने गोल केला तेव्हा त्याने आनंद साजरा केला नाही. स्वीडनचा फुटबॅालपटू यासिन अयारी याचा जन्म हा स्वीडनमध्ये झाला असला तरी त्याचे बाबा हे ट्युनिशियाचे होते आणि आई ही मोरोक्कोची आहे. त्यामुळे त्याचे कुटुंबिय हे ट्युनिशियाचे आहेत, पण त्याला ट्युनिशियाच्या संघामध्ये खेळण्याची संधी मिळाली नाही. 2021 मध्ये ट्युनिशियन फुटबॉल फेडरेशनने 2022 च्या विश्वचषकाच्या आधी त्याला करार देण्यात आला होता. पण यावेळी अयारी आणि त्याचे वडील, अझौझ अयारी यांनी स्वीडनला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला.
Yasin Ayari scored a stunning goal for Sweden against Tunisia but chose not to celebrate out of respect for his father's homeland. pic.twitter.com/yzQFuZW4yt— TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) June 15, 2026