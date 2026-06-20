Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /फुटबॉलमध्ये अनोखी घटना; तोंड झाकले आणि थेट रेड कार्ड! स्पर्धेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच...

फुटबॉलमध्ये अनोखी घटना; तोंड झाकले आणि थेट रेड कार्ड! स्पर्धेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच...

पहिल्याच दिनी अंपायरने सामन्यात तीन रेड कार्ड तर काही खेळाडूंची कौतुकास्पद कामगिरी अशा अनेक मुद्द्यामुळे सोशल मिडियावर फुटबॅाल विश्वचषक चर्चेचा विषय आहे. आता एका सामन्यात एका खेळाडूने तोंड झाकल्यामुळे त्याला मैदानाबाहेर फेकण्यात आले.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 20, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:13 PM IST
फुटबॉलमध्ये अनोखी घटना; तोंड झाकले आणि थेट रेड कार्ड! स्पर्धेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच...

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
फुटबॉलमध्ये अनोखी घटना; तोंड झाकले आणि थेट रेड कार्ड! स्पर्धेच्या इतिहासात पहिल्यांद
FIFA world cup11 min ago
2
RBI21 min ago
3
ganpatipule44 min ago
4
eknath shinde49 min ago
5
Recipe1 hr ago