/फुटबॉलमध्ये अनोखी घटना; तोंड झाकले आणि थेट रेड कार्ड! स्पर्धेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच...

फुटबॅाल विश्वचषकामध्ये अनेक मनोरंजक सामन्यांमुळे तर चर्चेत आहेच त्यामुळे अनेक वाद देखील मागील काही दिवसांमध्ये समोर आले आहे. पहिल्याच दिनी अंपायरने सामन्यात तीन रेड कार्ड तर काही खेळाडूंची कौतुकास्पद कामगिरी अशा अनेक मुद्द्यामुळे सोशल मिडियावर फुटबॅाल विश्वचषक चर्चेचा विषय आहे. तुर्की आणि पॅराग्वे यांच्यामध्ये सामना खेळवण्यात आला या सामन्यात एका खेळाडूने तोंड झाकल्यामुळे त्याला मैदानाबाहेर फेकण्यात आले. असे अंपायरने का केले याचे स्पष्टीकरण या लेखामध्ये सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत.
पॅराग्वेचा स्टार खेळाडू इसिड्रो पिट्टा याने विरोधी संघातील खेळाडूला धक्का दिल्यानंतर तो मैदानावर कोसळला ही घटना घडल्यानंतर विरोधी संघातील खेळाडून तक्रार केली. या सामन्यामध्ये विरोधी खेळाडूंच्या संघाने दावा केला की पॅराग्वेचा खेळाडू इसिड्रो पिट्टा हा नाटक करत आहे. यावेळी हे वाद जास्तच वाढला आणि त्यानंतर मग दोन्ही खेळाडू हे आपआपल्या संघातील खेळाडूंचा बचाव करण्यासाठी आले होते. यावेळी दोन्ही संघातील खेळाडूंमध्ये मोठा वाद पाहायला मिळाला. हा वाद झाल्यानंतर मैदानावरील रेफरीने तुर्कीच्या मेर्ट मुलदुरने अचानक रेफरी इव्हान बार्टनकडे बोट दाखवले व्हिडिओ पाहिला आणि त्या घटनेची तपासणी केली.
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यावेळी या व्हिडिओमध्ये असे दाखवण्यात आले की पॅराग्वेच्या मिगुएल अल्मिरॉनने आपले तोंड लपवून त्याला काहीतरी सांगितले. आता फीफाच्या नव्या नियमानुसार खेळाडूंना वाद किंवा संघर्षाच्या वेळी तोंड झाकून विरोधकांशी बोलण्यास मनाई आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यामुळे ताबडतोब न्यूकॅसलचा माजी स्टार अल्मिरॉनला थेट लाल कार्ड देण्यात आले. ही घटना सामन्याच्या दुसऱ्याच मिनिटाला घडली, मटियास गॅलार्झाने केलेल्या सुरुवातीच्या गोलमुळे पॅराग्वे 1-0 ने आघाडीवर होता.
आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल असोसिएशन बोर्डाने त्याच्या विशेष बैठकीत वादाच्या वेळी तोंड झाकणे हा गुन्हा असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे कोणत्याही खेळाडू तोंड झाकल्यास त्याला रेड कार्ड देण्यात येणार आहे. फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये काही सुधारणा करून हा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. फेब्रुवारीमध्ये रिअल माद्रिद आणि बेनफिका यांच्यात झालेल्या चॅम्पियन्स लीगच्या रोमांचक नॉकआउट सामन्यानंतर गैरवर्तन आणि गैरवर्तन रोखण्यासाठी हा नवीन नियम लागू करण्यात आला.