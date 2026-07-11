/FIFA World Cup 2026 : फिक्सिंगच्या आरोपांवर अर्जेंटिनाच्या कोचचं मोठं वक्तव्य, टीकाकारांना दिलं चोख उत्तर

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 दरम्यान राउंड ऑफ 16 मध्ये इजिप्त विरुद्ध अर्जेंटिना यांच्यात सामना झाला. हा सामना अर्जेन्टिनाने 3-2 ने जिंकला आणि क्वाटर फायनलमध्ये स्थान मिळवलं. मात्र या सामन्यानंतर इजिप्तकडून अर्जेन्टिनावर मॅच फिक्सिंगचे आरोप झाले. मात्र या सगळ्यावर अर्जेंटिनाच्या कोचने सडेतोड उत्तर दिले. शनिवारी स्वित्झर्लंडविरुद्ध होणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या उपांत्यपूर्व सामन्यापूर्वी स्कॅलोनी यांनी म्हटले की, बाहेरचे टीकाकार त्यांच्या संघाचा पराभव पाहण्यासाठी आतुर आहेत.
पत्रकारांशी बोलताना स्कॅलोनी यांनी 'मॅच-फिक्सिंग'च्या आरोपांकडे फारसे लक्ष दिले नाही; उलट, इतिहास केवळ स्वतःची पुनरावृत्ती करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, '1986 पासून आता 40 वर्षे झाली आहेत, बरोबर ना? तेव्हाही लोक असेच म्हणायचे की निर्णय आमच्या बाजूने जात आहेत. त्यामुळे, यात काहीही नवीन नाही', असे ते म्हणाले. स्कॅलोनी यांनी पुढे सांगितले की, र्जेंटिनाने मागील वर्ल्ड कप जिंकल्यामुळे अनेकांना त्यांना पुन्हा जिंकताना पाहायचे नाही आणि ही भावना खेळाडूंपर्यंतही पोहोच आहे'.
राउंड ऑफ 16 मध्ये इजिप्त विरुद्ध सामन्यात अर्जेंटिनाने 3-2 ने रोमांचक विजय मिळवला. 2-0 ने पिछाडीवर असलेल्या अर्जेंटिनाने जबरदस्त पुनरागमन केलं आणि स्टियन रोमेरो, लिओनल मेस्सी आणि एंजो फर्नांडीजच्या मदतीने सामना पलटला. मात्र सामन्यात इजिप्त विरुद्ध रेफरीने दिलेले काही निर्णय हे वादग्रस्त ठरले आणि त्यामुळे अर्जेंटिनावर फिक्सिंगचे आरोप लागले. फ्रेंच पंच फ्रँकोइस लेटेक्सियर यांनी 'व्हीएआर' तपासणीनंतर इजिप्तचा एक महत्त्वपूर्ण गोल अमान्य केला आणि त्यानंतर मोहम्मद सलाहची पेनल्टीची मागणी फेटाळून लावली.
इजिप्त फुटबॉल असोसिएशनने राउंड ऑफ 16 सामन्यादरम्यान दिलेल्या निर्णयांविषयी नाराजी व्यक्त केली. तसेच रेफरीला आजीवन प्रतिबंधित करावे अशी मागणी केली. सामन्यानंतर इजिप्तचे मुख्य प्रशिक्षक होसाम हसन म्हणाले, 'हे सर्व पैशाचे खेळ आहेत... त्यांना मेस्सी स्पर्धेत टिकून राहावा असे वाटते. जर त्यांना अर्जेंटिनानेच जिंकावे असे वाटत असेल, तर मग इतरांना खेळायला का बोलावले?' सोशल मीडियावर असे दावेही केले जात आहेत की, मार्केटिंगच्या कारणास्तव फिफा (FIFA) आणि प्रायोजक मेस्सीचा वारसा जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत.