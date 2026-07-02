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अर्जेंटिना की केप व्हर्डे? हॅरी केनच्या भविष्यवाणीने खळबळ, चाहत्यांची चिंता वाढली

Argentina or Cape Verde : स्पर्धेच्या सुरुवातीपासून अनेक नव्या संघानी जगाला त्याच्या कामगिरीने चकीत केले आहे. यामधील एक संघ म्हणजेच केप वर्डेचा संघ, असे का तर या संघाने आता राऊंड ऑफ 32 मध्ये प्रवेश केला आणि त्यांचा सामना हा अर्जेंटिनाविरुद्ध होणार आहे. या सामन्याआधी आता घानाच्या मांत्रिकाने मोठी भविष्यवाणी केली आहे आणि त्यामुळे चाहत्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 02, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:21 PM IST
अर्जेंटिना की केप व्हर्डे? हॅरी केनच्या भविष्यवाणीने खळबळ, चाहत्यांची चिंता वाढली
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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