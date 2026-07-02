/अर्जेंटिना की केप व्हर्डे? हॅरी केनच्या भविष्यवाणीने खळबळ, चाहत्यांची चिंता वाढली

Argentina or Cape Verde - Ghanaian witch doctor Nana Kwaku Bonsam : फुटबॅाल विश्वचषक मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत आहे, अनेक वाद तर काही दमदार सामन्यांमुळे चाहत्यांना सातत्याने या स्पर्धेतून भरपूर मनोरंजन करायला मिळत आहे. स्पर्धेच्या सुरुवातीपासून अनेक नव्या संघानी जगाला त्याच्या कामगिरीने चकीत केले आहे. यामधील एक संघ म्हणजेच केप वर्डेचा संघ, असे का तर या संघाने आता राऊंड ऑफ 32 मध्ये प्रवेश केला आणि त्यांचा सामना हा अर्जेंटिनाविरुद्ध होणार आहे. दुसरीकडे मागील काही दिवसांपासून चर्चेत असलेला विषय म्हणजेच घानाचा मांत्रिक नाना क्वाकू बोन्सम.
या मांत्रिकाने अलीकडेच फुटबॅाल विश्वचषकामध्ये इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केनला 'शाप' दिल्याचा दावा करून चर्चेत आला होता. आता तो त्याच्या वक्तव्याने पुन्हा एकदा चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. घानाचा मांत्रिक नाना क्वाकू बोन्सम आता एक भविष्यवाणी केली आहे आणि त्यामुळे आता तो सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. घानाचा मांत्रिक नाना क्वाकू बोन्सम याने आता भविष्यवाणी केली आहे की गतविजेता अर्जेंटिना संघ राऊंड ऑफ 32 मधून केप व्हर्डीकडून पराभूत होऊन स्पर्धेतून बाहेर पडणार आहे.
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याआधी या मांत्रिकाने इंग्ंलडविरुद्ध अशी भविष्यवाणी केली होती आणि त्यामुळे तो सामना बरोबरीत संपला होता हा मांत्रिक सातत्याने त्याच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. इंग्लंड विरुद्ध घाना यांच्यामध्ये झालेल्या इंग्लंडच्या गट-सामन्यापूर्वी, केनला गोल करण्यापासून रोखण्याचा दावा केला होता. इंग्लंड विरुद्ध घाना सामन्यापूर्वी बोलताना तो म्हणाला की, इंग्लंडच्या कर्णधाराला आपल्या देशाविरुद्ध प्रभाव पाडण्यापासून रोखायचे आहे. त्याने सांगितले होते की मी केनला रोखण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याला गंभीर दुखापत होऊ नये अशी माझी इच्छा आहे पण माझ्या देशासाठी त्याला रोखण्यासाठी जे काही करावे लागेल ते मी करेल असे त्याने सांगितले.
घानाला जिंकवण्यासाठी मदत करण्याकरिता मी माझा प्रयत्न करेल असे त्याने सांगितले होते. केनला या सामन्यामध्ये एकही गोल करता आला नाही आणि त्यामुळे सामना 0-0 असा बरोबरीत संपला. अर्जेंटिना विरुद्ध केप वर्डे यांच्यामध्ये आगामी सामना होणार आहे, या सामन्याच्या संदर्भात बोन्समने आपले लक्ष 4 जुलै रोजी मियामी येथे होणाऱ्या अर्जेंटिना आणि केप वर्दे यांच्यातील राऊंड ऑफ 32 च्या सामन्याकडे वळवले आहे. अर्जेंटिनाने गट फेरीतील आपले सर्व सामने सहज जिंकले असले तरी, या घानाच्या तज्ज्ञाच्या मते, दक्षिण अमेरिकेतील या बलाढ्य संघाला धक्कादायक पराभवाला सामोरे जावे लागेल.
जरी बोन्समच्या भाकितामुळे सोशल मीडियावर बरीच चर्चा सुरू झाली असली तरी, इतिहास अर्जेंटिनाच्या बाजूनेच आहे. दोन वेळा कोपा अमेरिका विजेतेपद पटकावलेल्या या संघाने फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात सात वेळा आफ्रिकन संघांचा सामना केला आहे.