/FIFA World Cup 2026 : पुन्हा मेस्सीची जादू! इजिप्तच्या जबड्यातून खेचून आणला विजय, क्वाटर फायनलमध्ये एंट्री

Argentina VS Egypt FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये मंगळवारी अर्जेंटिना विरुद्ध इजिप्त यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात अर्जेंटिनाने इजिप्तच्या जबड्यातून विजय खेचून आणत क्वाटर फायनलमध्ये आपलं स्थान पटकावलं आहे. या सामन्यात सुद्धा अर्जेंटिनाचा स्टार फलंदाज लिओनल मेस्सीची जादू पाहायला मिळाली. मेस्सीने 84 व्या मिनिटाला गोल करून स्कोअर बरोबरीत आणला आणि मग 90+3 मिनिटांत एन्जो फर्नांडेजने अजून एक गोल करून अर्जेंटिनाला 3-2 ने विजय मिळवून दिला.
अर्जेंटिना विरुद्ध इजिप्त यांच्यात झालेला सामना हा फिफा वर्ल्ड कप 2026 मधील सर्वात रोमांचक सामन्यांपैकी एक होता. पहिला गोल इजिप्तकडून इब्राहिमने मारला आणि आपल्या संघाला आघाडी मिळवून दिली. तर यानंतर 66 व्या मिनिटापर्यंत एकही गोल झाला नाही. 67 व्या मिनिटाला इजिप्तच्या मोस्तफा जिकोने गोल केला आणि त्यामुळे इजिप्तची आघाडी 2-0 इतकी झाली. सामना इजिप्तच्या बाजूने कलाटणी घेत होता आणि सर्वांना वाटलं की कदाचित कदाचित गतविजेत्या अर्जेंटिनाचं आणि मेस्सीचं यंदा वर्ल्ड कपमधील आव्हान राउंड ऑफ 16 मध्येच संपुष्टात येईल. पण अर्जेंटिनाने मौक्याच्या क्षणी खेळ पालटला.
सामन्यात 67 व्या मिनिटापर्यंत अर्जेंटिना सामन्यात पिछाडीवर होती. इजिप्तने सामन्यावर पूर्णपणे वर्चस्व मिळवलं होतं. अर्जेंटिनाच्या हातून हा सामना जाईल असं वाटत असताना पुढील 15 मिनिटात मैदानावर जे काही घडलं ते अविश्वसनीय होतं. अर्जेंटिनाकडून 79 व्या मिनिटाला क्रिस्टियन रोमेरोने गोल केला. अर्जेंटिनाने यासह आपलं खातं उघडलं. त्यानंतर 84 व्या मिनिटाला मेस्सीने आपली जादू दाखवत खळबळ उडवून दिली. त्याने बुलेटसारख्या वेगाने गोल करत धावसंख्या 2-2 अशी बरोबरीत आणली. त्यानंतर 90+3 व्या मिनिटाला एन्झो फर्नांडिसने गोल केला आणि अर्जेंटिनासाठी जवळपास हातातून निसटलेला सामना विजयात बदलला.
अर्जेंटिनाच्या विजयानंतर इजिप्तचे खेळाडू हैराण झाले. 15 मिनिटात संपूर्ण सामना जिंकल्याचे फॅन्सही आश्चर्यचकित झाले. अर्जेंटिनाने शानदार पुनरागमन करत सामना 3-2 असा जिंकला आणि उपांत्यपूर्व फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले. मेस्सीने 2026 फिफा वर्ल्ड कपमधील आपला आठवा गोल केला असून, तो सध्या 'गोल्डन बूट'च्या शर्यतीत आघाडीवर आहे.