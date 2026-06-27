/मेसीच्या चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! नॉकआउट सामन्याचं वेळापत्रक जाहीर, कधी, कुठे आणि कसा पाहणार LIVE?

Lionel Messi Round of 32 Match : फुटबॅाल विश्वचषक 2026 चा हा हंगाम फारच मनोरंजक होत चालला आहे, मागील काही दिवसांपासून फुटबॅाल चाहत्यांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण आहे. मेस्सीने पहिल्याच अर्जेंटिनाच्या सामन्यात संघासाठी तीन गोल केले आणि त्याच्या चाहत्यांचा उत्साह हा उंचावर पोहोचला. लिओनेल मेस्सीची कामगिरी आतापर्यंत शानदार राहिली आहे. अर्जेंटिनाला पुन्हा एकदा विश्वविजेतेपद मिळवून देणे हे मेस्सीचे ध्येय आहे. ग्रुप स्टेजमधील दोन्ही सामने जिंकून ते 32 व्या फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत. आता अर्जेंटिनाच्या संघाचा लीग स्पर्धेतील एक सामना शिल्लक आहे, त्यामुळे हा सामना झाल्यानंतर संघ बाद फेरीचा सामना खेळणार आहे. अर्जेंटिनाचा बाद फेरीतील सामना कधी होणार या सामन्याची सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत.
ग्रुप स्टेजचे काही शेवटचे सामने शिल्लक आहेत, त्यानंतर राउंड ऑफ 32 चे सामने खेळवले जाणार आहेत. हे सामने 32 संघामध्ये खेळवले जाणार आहे, 48 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले होते. अर्जेंटिनाच्या संघाने पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवल्यानंतर संघ बाद फेरीसाठी पात्र ठरला आहे, बाद फेरीच्या सामन्याआधी अर्जेंटिनाचा लीग सामना होणार आहे. अर्जेंटिना आधीच पुढील फेरीसाठी पात्र ठरला होता आणि काबो वर्डेनेच्या संघाने देखील बाद फेरीत प्रवेश केला आहे. राउंड ऑफ 32 व्या फेरीत पराभूत झालेला संघ हा स्पर्धेमधून बाहेर पडणार आहे.
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राउंड ऑफ 32 मध्ये अर्जेंटिना आणि काबो वर्डे यांच्यातील सामना मियामीच्या हार्ड रॉक स्टेडियमवर खेळला जाईल. चाहत्यांसाठी या महान सामन्यात लिओनेल मेस्सी अॅक्शनमध्ये दिसणार आहे. हा सामना 4 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे, या सामना भारतामध्ये भारतीय फुटबॅाल चाहत्यांना रात्री 3.30 वाजता पाहायला मिळणार आहे. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे युनाइट 8 स्पोर्ट्सच्या टीव्ही चॅनेलवर पाहता येणार आहे, तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही चाहत्यांना झी5 वर पाहायला मिळणार आहे.
काबो वर्डेविरुद्ध राऊंड ऑफ 32 नॉकआउट सामन्यापूर्वी अर्जेंटिनाचा सामना जॉर्डनशी होईल. नॅाकआऊट सामन्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त ठेवायचे आहे. या कारणास्तव, तो जॉर्डनविरुद्धच्या सुरुवातीच्या लाइन-अपचा भाग होणार नाही. अर्जेंटिनाचे व्यवस्थापक लिओनेल स्कालोनी म्हणाले, "लिओनेल मेस्सी बेंचवर बसणार आहे. मी त्याला अंतिम लाइनअपपासून दूर ठेवेन. मात्र, तो सामन्यात नंतर येऊ शकतो.