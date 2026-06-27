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मेसीच्या चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! नॉकआउट सामन्याचं वेळापत्रक जाहीर, कधी, कुठे आणि कसा पाहणार LIVE?

मेस्सीने पहिल्याच अर्जेंटिनाच्या सामन्यात संघासाठी तीन गोल केले आणि त्याच्या चाहत्यांचा उत्साह हा उंचावर पोहोचला. ग्रुप स्टेजमधील दोन्ही सामने जिंकून ते 32 व्या फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत, अर्जेंटिनाचा बाद फेरीतील सामना कधी होणार या सामन्याची सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 27, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:26 PM IST
मेसीच्या चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! नॉकआउट सामन्याचं वेळापत्रक जाहीर, कधी, कुठे आणि कसा पाहणार LIVE?
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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मेसीच्या चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! नॉकआउट सामन्याचं वेळापत्रक जाहीर, कधी, कुठे आणि कसा पाहणार LIVE?
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