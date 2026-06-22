/FIFA World Cup 2026 : अंडरडॉग केप वर्देने चॅम्पियन उरुग्वेला दिला धक्का! 2-2 च्या बरोबरीत रोखलं

Cabo Verde VS Uruguay : फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी पहिल्यांदाच क्वालिफाय झालेला केप वर्दे देशाच्या फुटबॉल संघाने दबदबा निर्माण केला आहे. केप वर्देचा स्पर्धेत ग्रुप H मध्ये समावेश असून यापूर्वी फिफा वर्ल्ड कपच्या पहिल्या सामन्यात सुद्धा त्यांनी स्पेन संघाला 0-0 अशा बरोबरीत रोखलं होतं. तर सोमवारी झालेल्या सामन्यात केप वर्दे संघाने चॅम्पियन उरुग्वे संघाला सुद्धा मोठा धक्का दिलाय. त्यांनी उरुग्वे संघाला 2-2 च्या बरोबरीत रोखलं असल्याने दोन्ही संघांना पॉईंट्स टेबलमध्ये एक - एक पॉईंट मिळाला आहे. त्यामुळे आता ग्रुप H च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये स्पेन पहिल्या, उरुग्वे दुसरा आणि केप वर्दे तिसऱ्या स्थानी आहे. तर सौदी अरेबियाचा संघ हा कोणत्याही अंकाशिवाय चौथ्या स्थानी आहे.
केप वर्दे विरुद्ध उरुग्वे यांच्यात झालेल्या सामन्याच्या पहिल्या हाफमध्ये केप वर्देने आश्चर्यकारकपणे पहिला गोल केला. 21 व्या मिनिटाला केविन पिनाने फ्री किकमारून हा डायरेक्ट गोल केला. मग उरुग्वेने काउंटर अटॅक केला आणि दोन गोल करून सामन्यात आघाडी घेतली. मग दुसऱ्या हाफमध्ये केप वर्देने एक बरोबरीचा गोल करून स्कोअर 2-2 अशा बरोबरीत आणला. यानंतर सामन्यात कोणताही गोल झाला नाही आणि सामना बरोबरीत सुटला.
केप वर्देने पुन्हा एकदा जगाला हैराण केलं. गोलपासून 30 यार्डांहून अधिक अंतरावर उभा असताना, केविन पिनाने एक धाडसी निर्णय घेत जमिनीलगतचा वेगवान फटका (लो ड्राईव्ह) मारला, ज्याने उरुग्वेच्या बचावपटूंच्या भिंतीला भेदले. त्या फटक्यातील प्रचंड ताकदीमुळे फर्नांडो मुस्लेरा हतबल ठरला आणि बॉल थेट गोलच्या खालच्या कोपऱ्यात जाऊन विसावला. केविन पिना याने वर्ल्ड कप केप वर्देसाठी गोल करणारा पहिला खेळाडू म्हणून इतिहासात आपले नाव कोरले आहे. त्याने ही कामगिरी अत्यंत शानदार पद्धतीने केली. या स्पर्धेत पहिल्यांदाच सहभागी होत असलेल्या संघासाठी हा एक अविस्मरणीय क्षण आहे. त्याच्या विश्वचषकातील गोल करण्याच्या विक्रमाचा प्रारंभ म्हणून ते या नेत्रदीपक आणि लांब अंतरावरून मारलेल्या फटक्याला नेहमीच लक्षात ठेवतील.
यंदा फिफा वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा 11 जून ते 19 जुलै दरम्यान होणार आहे. सध्या स्पर्धेचे ग्रुप स्टेज सामने सुरु असून यंदा स्पर्धेत एकूण 48 संघांनी सहभाग घेतला आहे. फिफा वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा यावेळी अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा या देशांमध्ये खेळवली जात आहे. यंदा केप वर्दे सह 4 संघ असे आहेत जे प्रथमच फिफा वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफाय झाले आहेत.