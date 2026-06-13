/FIFA World Cup 2026 : बोस्नियाने कॅनडाला फोडला घाम, 1-1 ने सामना ड्रॉ, साइल लारिनने अचानक पलटला सामना

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेला 11 जून पासून सुरुवात झाली आहे. यंदाचा वर्ल्ड कप हा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा या तीन शहरांमध्ये खेळवला जात असून भारतीय वेळेनुसार शनिवारी मध्यरात्री कॅनडामध्ये वर्ल्ड कपची दुसरी ओपनिंग सेरेमनी पार पडली. यावेळी कॅनडा विरुद्ध बोस्निया आणि हर्जेगोविना (canada vs Bosnia and Herzegovina) यांच्यात झालेला सामना हा 1-1 ने ड्रॉ झाला. यात सुपर सब काइल लारिनने 78 व्या मिनिटाला गोल केला. दुखापतग्रस्त कर्णधार अल्फोंसो डेविसच्या शिवाय सुद्धा संघाने सामन्यात दबदबा बनवला आणि या ड्रॉ मुळे ग्रुप बीच्या पहिल्या सामन्यात आपली स्थिती मजबूत केली.
कॅनडाला अनेक संधी मिळाल्या, पण बोस्निया आणि हर्झगोव्हिनाचा संघ खंबीरपणे उभा राहिला. त्यानंतर, बदली खेळाडू म्हणून मैदानात आलेल्या काईल लारिनने प्रतिस्पर्धी संघाच्या बचावफळीतील कमकुवत दुवा हेरला आणि वेगाने त्यातून वाट काढत गोल केला.
कॅनडाचे स्ट्रायकर 76 व्या मिनिटाला मैदानावर आले आणि आपल्या संघाला वाचवण्यात त्यांना तीन मिनिटांपेक्षा सुद्धा कमी वेळ लागला. त्याने एक महत्वाचा गोल केला. त्यामुळे शुक्रवारी ग्रुप B च्या पहिल्या सामन्यात फिफा वर्ल्ड कपचं सह यजमानपद असणाऱ्या संघाने सामन्यात पुनरागमन करताना 1-1 ने ड्रॉ केला. सामन्याच्या मोठ्या भागावर वर्चस्व गाजवल्यानंतर कॅनडा नक्कीच किमान इतक्या यशास पात्र होता; तरीही, एका अविस्मरणीय विजयाच्या किती जवळ येऊन आपण हुकलो, याचा विचार करतच बोस्नियन संघ टोरोंटोवरून परतला.
कॅनडाने चांगली सुरुवात केली आणि देशांतर्गत प्रेक्षकांच्या जोशचा फायदा उचलण्यासाठी पूर्णपणे तयार दिसला.मात्र सुरुवातीला त्यांचा जोश काहीसा थंड वाटलं, तर बोस्नियाने सर्वांना आठवण करून दिली की वर्ल्ड कप फक्त माहोल किंवा जोशने जिंकू शकत नाहीत. बोस्नियाने 21 व्या मिनिटात कॉर्नरने गोल केला. इवान बेसिकने बॉक्समध्ये एक जबरदस्त बॉल टाकला ज्याने सेड कोलासिनाकने गोलकडे फ्लिक केलं आणि जोवो लुकिचने सर्वात वेगवान पद्धतीने रिएक्ट करून जवळून गोल केला. हा त्याच्या करिअरमधील पहिला आंतरराष्ट्रीय गोल होता.