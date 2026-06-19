/फिफा वर्ल्ड कपच्या सामन्यात राडा! खेळाडूंमध्ये झाली मारामारी, खेळाडूला स्ट्रेचर वरून बाहेर नेलं

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 19 जून रोजी यजमान कॅनडा आणि कतार यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात कॅनडाने कतारवर 6-0 ने विजय मिळवला. सामन्याचा रोमांच शिखरावर होता, मात्र या सामन्यात खेळाडूंमध्ये झालेल्या राड्यामुळे फुटबॉलचं मैदान कुस्तीचा आखाडा बनलं होतं. सामन्यादरम्यान दोन्ही खेळाडूंमध्ये असा वाद झाला की दोन्ही संघातील खेळाडू ही नियंत्रणाबाहेर गेले. शुक्रवारी मध्यरात्री बीसी प्लेस स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात कॅनडाचा संघ हा सुरुवातीपासूनच कतारवर प्रभावी दिसला आणि त्यांनी कतारच्या खेळाडूंना एकदाही गोल करून दिला नाही. जोनाथन डेविडच्या हॅट्रिकने तर कतारला उध्वस्त करून टाकलं ज्यामुळे ते पुनरागमन करू शकले नाहीत.
जोनाथन डेविडने बॅक टू बॅक तीन गोल केले. त्याशिवाय काइल लारिन आणि नाथन सालिबाने प्रत्येकी एक एक गोल केला. कॅनडाचा सहावा गोल कतारच्या एका खेळाडूने चुकून त्यांच्याच नेटमध्ये टाकला. सामना रोमांचक स्थितीत असताना 53 व्या मिनिटाला माहोल तेव्हा खराब झाला जेव्हा कतार मिडफील्डर आसिम मादिबोने कानडाचा खेळाडू इस्माइल कोनेवर खतरनाक टॅकल केलं.
सामन्याच्या 53 व्या मिनिटाला माहोल खराब होण्यास सुरुवात झाली कतारचा मिडफिल्डर आसिम मादिबोने कॅनडाचा खेळाडू इस्माइल कोनेवर खूप खतरनाक टॅकल केलं. कोनेला इतकी गंभीर दुखापत झाली की, त्याला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर न्यावे लागले आणि थेट रुग्णालयात पाठवावे लागले. सामना संपल्यानंतर, कॅनडाचे मुख्य प्रशिक्षक जेसी मार्श हे कतारचे व्यवस्थापक ज्युलेन लोपेटेगुई यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यासाठी गेले असता त्यांच्यातील तणाव आणखी वाढला. त्या दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली आणि मार्शच्या तुच्छता दर्शवणाऱ्या वागण्यावर कतारच्या संघाने तीव्र आक्षेप घेतला. काही क्षणांतच दोन्ही संघांचे खेळाडू आणि कर्मचारी यांच्यात बाचाबाची आणि धक्काबुक्की सुरू झाली. परिस्थिती इतकी चिघळली की सुरक्षा कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागला आणि त्यांनी खेळाडूंना बाजूला केले.
Stunning Fight Post for Canada vs Qatar (6-0)Toloud (amanhostednft) June 19, 2026
The score was 6-0.
The fight told a different story.
When emotions take over, football stops being just a game.
Canada dominated the scoreboard.
Qatar refused to go down quietly.
World Cup pressure creates moments you can't… pic.twitter.com/ticz4cwiEp
इस्माइल कोनेला झालेली दुखापत इतकी गंभीर होती की त्याला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर न्यावं लागलं आणि लगेचच हॉस्पिटलमध्ये धाडण्यात आलं. वीएआर रिव्ह्यूनंतर रेफरीने आसिम मादिबोला रेड कार्ड दाखवण्यात आलं. याआधी कतारच्या होमाम अहमदलाही मैदानाबाहेर धाडण्यात आले होते, ज्यामुळे कतारच्या संघाकडे केवळ नऊ खेळाडू उरले होते. जोनाथन डेव्हिडने या सामन्यात एक अत्यंत विशेष विक्रम प्रस्थापित केला आहे. यजमान देशाचे प्रतिनिधित्व करताना विश्वचषकात हॅट्ट्रिक साधणारा तो पहिला खेळाडू ठरला आहे.