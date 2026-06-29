/फुटबॅाल विश्वचषक पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात! कर्णधारावर लैंगिक छळाचा आरोप, नेमकं प्रकरण काय?

फुटबॅाल विश्वचषकामुळे जगभरामध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे, मागील अनेक दिवसांपासून फुटबॅाल विश्वचषक सातत्याने अडचणीमध्ये पाहायला मिळाला आहे. आता विश्वचषकाची दुसरी फेरी सुरु आहे यामध्ये 32 संघ हे नॅाकआऊटचे सामने खेळताना दिसणार आहेत. असे अनेक संघ आहेत ज्यांनी पहिल्यांदा विश्वचषकामध्ये सहभाग घेतला आहे आणि त्या संघानी अनेक दिग्गज संघांना पराभूत करुन जगभरामध्ये चर्चेत पाहायला मिळाले आहेत. फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणारा केप व्हर्डे संघाच्या अडचणींमध्ये आता वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. पण नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला सांगणार आहोत.
फुटबॅाल विश्वचषकामध्ये पहिल्यांदाच सहभागी झालेला केप व्हर्डे संघाने शनिवारी 27 जून रोजी बाद फेरीमध्ये प्रवेश केला आणि ऐतिहासिक कामगिरी त्यांनी केली आहे. बाद फेरीमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आता 24 तासात संघ हा वादात सापडल्याचे पाहायला मिळाले आहे. राउंड ऑफ 32 मध्ये केप व्हर्डे चा सामना हा अर्जटिनासोबत होणार आहे, पण त्याआधी केप व्हर्डेच्या कर्णधारावर आता गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. संघाचा कर्णधार आणि स्टार फॉरवर्ड रायन मेंडेसवर लैंगिक छळाचा आरोप झाला आहे. एका ब्राझिलियन महिलेने मेंडेसवर हा गंभीर आरोप केला असून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
फुटबॅाल विश्वचषकातील या धक्कादायक बातमी ही ब्राझीलियन वृत्तसंस्था ग्लोबोच्या एका अहवालाने माहिती दिली आहे की, केप व्हर्डेच्या कर्णधाराच्या विरोधामध्ये तक्रार दाखल करणारी महिला ब्राझीलची नागरिक असून, ती मार्च 2026 मध्ये न्यूझीलंड येथे झालेल्या फिफा सिरीज स्पर्धेदरम्यान केप वर्दे संघासोबत अनुवादक म्हणून काम करत होती. महिलेने असाही आरोप केला आहे की, रायन मेंडेस 27 ते 30 मार्च दरम्यान ऑकलंडमधील एका हॉटेलमध्ये तिच्या खोलीत परवानगीशिवाय घुसला आणि त्याने तिच्यावर शारीरिक आणि लैंगिक अत्याचार केला असल्याचे तिने गंभीर आरोप केले आहेत.
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या अहवालामध्ये असेही सांगितले आहे की, या घटनेच्या संदर्भात या महिलेने स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार देखील दाखल केली होती. त्याचबरोबर तिची वैद्यकीय तपासणी देखील करण्यात आली होती, तपासणीत तिच्या स्तनांवर, मानेवर आणि ओठांवर झालेल्या जखमांसह इतरही अनेक जखमा आढळून आल्या. महिलेने जखमांचे फोटो हे आधी स्थानिक पोलिसांना दिले त्याचबरोबर तिने ग्लोबोला देखील दिले असे वृतांनी सांगितले आहे.