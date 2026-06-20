/FIFA वर्ल्ड कपमधील सर्वात ग्लॅमरस फॅन! स्टेडियममधील Photo पाहून इंटरनेटचा पारा वाढला

Ivana Knoll FIFA World Cup 2026 : फुटबॉल हा जगप्रसिद्ध खेळ असून या खेळाची सर्वात मोठी स्पर्धा फिफा वर्ल्ड कपच्या 23 व्या सीजनला 11 जून पासून सुरुवात झाली आहे. 11 जून ते 19 जुलै दरम्यान खेळवण्यात येणाऱ्या या फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत यंदा एकूण 48 संघाने सहभाग घेतला आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये यंदाच्या फिफा वर्ल्ड कपचे आयोजन करण्यात आलं आहे. दररोज या स्पर्धेचा रोमांच अधिकाधिक वाढत असून मोठ्या संख्येने फॅन्स स्टेडियममध्ये सामना पाहण्यासाठी दाखल होत आहेत. फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत फॅन्स आपल्या आवडत्या संघाला सपोर्ट करण्यासाठी विविध वेशभूषा करतात. अशातच इंग्लंड विरुद्ध क्रोएशिया सामन्यात स्टॅन्डमध्ये क्रोएशियाची सुपर फॅन्स इवाना नॉल हिच्या ग्लॅमरस अंदाजाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. इन्स्टाग्रामवर लाखो फॉलोअर्स असलेल्या इवानाला अनेक चाहत्यांनी 'वर्ल्ड कपमधील सर्वात ग्लॅमरस फॅन' म्हणून संबोधलं आहे.
33 वर्षांची मॉडल इवाना नॉलही क्रोएशिया विरुद्ध इंग्लंड फिफा वर्ल्ड कपच्या सामन्यात क्रोएशियाच्या पारंपरिक लाल सफेद चेकर्ड थीम असणाऱ्या डीप नेक टॉप घालून स्टेडियममध्ये सामना पाहायला पोहोचली. तिने स्टॅन्डमध्ये हातांनी हार्ट शेप बनवून फोटो काढले तर इंस्टाग्रामवर ते पोस्ट करून 'Croatia, let's gooo' असं लिहिलं.
इवाना नॉल हिला 2022 मध्ये कतारमध्ये झालेल्या फिफा वर्ल्ड कप दरम्यान ओळख मिळाली होती. या वर्ल्ड कप स्पर्धेत तिने स्टायलिश आणि आकर्षक पेहेरावामुळे ती सोशल मीडियावर स्टार बनली होती. इवाना नॉलच्या इंस्टाग्रामवर सध्या लाखो फॉलोअर्स असून मॉडेलिंग सोबतच डीजे म्हणून सुद्धा ती काम करते. तिच्या फोटोंवर फॅन्सनी लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला. काहींनी कमेंट्समध्ये तिला वंडर वुमन म्हंटलं आहे तर कोणी तिला जगातील सर्वात हॉट फुटबॉल फॅन म्हंटलं. एका यूजरने मस्करीत लिहिलं की इंग्लंडच्या फुटबॉलपटूंनी इवानाकडे पाहिलं तर त्यांचं सामन्यावरील लक्ष विचलित होईल.
सामन्यापूर्वी इवानाने क्रोएशिया थीमची बिकिनी टॉप घालून परफॉर्मन्स दिला होता. ज्याचे फोटो व्हायरल झाले होते आणि सोशल मीडियावर सुद्धा फॅन्सनी ते पसंत केले होते. इवाना नॉलला हवाय की पुन्हा एकदा क्रोएशिया वर्ल्ड कप फायनलमध्ये खेळावी. इवानाचं तिच्या संघावरील प्रेम हे खूप काही सांगून जातं, ती वर्ल्ड कप सामन्यादरम्यान त्यांना सपोर्ट करताना दिसते.